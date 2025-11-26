За 8 лет работы преподавателем мотошколы на Пхукете я обучил безопасной езде на байке более 300 человек. С удовольствием поделюсь знаниями и навыками с вами! После занятий вы почувствуете себя увереннее за рулём, привыкните к левостороннему движению и трафику на дорогах.

Описание экскурсии

Моя методика обучения основана на практической езде: на занятии вы получите все необходимые навыки для комфортной и безопасной езды по дорогам азиатских стран.

За один урок новички познакомятся с основами управления, смогут избавиться от страха вождения и выезда на дорогу. А если у вас уже есть опыт, я помогу адаптироваться к левостороннему движению Пхукета, отсутствию знаков на перекрёстках и интенсивному трафику.

Организационные детали

Программа подойдёт участникам с 14 лет.