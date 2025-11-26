За 8 лет работы преподавателем мотошколы на Пхукете я обучил безопасной езде на байке более 300 человек.
С удовольствием поделюсь знаниями и навыками с вами! После занятий вы почувствуете себя увереннее за рулём, привыкните к левостороннему движению и трафику на дорогах.
Описание экскурсии
Моя методика обучения основана на практической езде: на занятии вы получите все необходимые навыки для комфортной и безопасной езды по дорогам азиатских стран.
За один урок новички познакомятся с основами управления, смогут избавиться от страха вождения и выезда на дорогу. А если у вас уже есть опыт, я помогу адаптироваться к левостороннему движению Пхукета, отсутствию знаков на перекрёстках и интенсивному трафику.
Организационные детали
Программа подойдёт участникам с 14 лет.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Сергей — ваш гид на Пхукете
Я на Пхукете с 2016 года. Разбираюсь в исторических и географических особенностях местности. Преподаю в мотошколе и работаю в автосервисе.
