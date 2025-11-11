Мои заказы

На байках - по колоритной столице Пхукета и её окрестностям

2 буддистских храма, 4 смотровые площадки и много сочной красоты острова - в одной поездке
Вы проедете по ярким локациям острова на байке с опытным водителем. Со смотровых площадок полюбуетесь невероятными видами на центральную и южную части Пхукета. Прогуляетесь по улицам Старого города, у мангровой рощи сделаете фото с её обитателями. А ещё услышите много интересных историй об острове!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • смотровую площадку Ранг Хилл — Пхукет–таун будет как на ладони.
  • храм Као Ранг и его смотровую зону — удивительные статуи и храм позволят проникнуться духом буддизма.
  • центр столицы — его колоритная архитектура восхитит разнообразием.
  • мангровую рощу — вы точно не останетесь равнодушными к необычным растениям и обитателям рощи.
  • храм Сирэ Ват Синей и Золотой камень — ещё один впечатляющий храм и вью пойнт с живописными видами.
  • смотровая площадка на мысе Панва — вы окажетесь в окружении Андаманского моря.

Вы узнаете:

  • о прошлом острова.
  • первых зданиях и истории их строительства.
  • отличиях в архитектуре разных направлений буддизма.
  • мангровых рощах с лабиринтами корневых систем.
  • и многом другом.

Организационные детали

  • На этой экскурсии вы — пассажир. Перед стартом мы проведём инструктаж и выдадим шлемы.
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 14 лет.
  • При посещении храмов девушкам нужно прикрыть плечи и колени.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$120
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Константин
Константин — ваша команда гидов на Пхукете
Приветствую, дорогие друзья! Много лет назад я выбрал своим домом одно из самых удивительных мест на планете! Остров, который впечатляет своей красотой. Людей, которые восхищают своей добротой. Образ жизни, который
читать дальше

нацелен на достижение гармонии и душевного равновесия. Теперь же, спустя время жизни на Пхукете, изучив его уникальную историю и культуру, все его фантастически-захватывающие места, я хочу открыть это место и для вас — вместе с приобретенными друзьями, которые разделяют мои взгляды и ценности. С нами вы проникнетесь неповторимой атмосферой Пхукета, его колоритом, его природой и волшебством!

Задать вопрос

