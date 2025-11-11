Вы проедете по ярким локациям острова на байке с опытным водителем. Со смотровых площадок полюбуетесь невероятными видами на центральную и южную части Пхукета. Прогуляетесь по улицам Старого города, у мангровой рощи сделаете фото с её обитателями. А ещё услышите много интересных историй об острове!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- смотровую площадку Ранг Хилл — Пхукет–таун будет как на ладони.
- храм Као Ранг и его смотровую зону — удивительные статуи и храм позволят проникнуться духом буддизма.
- центр столицы — его колоритная архитектура восхитит разнообразием.
- мангровую рощу — вы точно не останетесь равнодушными к необычным растениям и обитателям рощи.
- храм Сирэ Ват Синей и Золотой камень — ещё один впечатляющий храм и вью пойнт с живописными видами.
- смотровая площадка на мысе Панва — вы окажетесь в окружении Андаманского моря.
Вы узнаете:
- о прошлом острова.
- первых зданиях и истории их строительства.
- отличиях в архитектуре разных направлений буддизма.
- мангровых рощах с лабиринтами корневых систем.
- и многом другом.
Организационные детали
- На этой экскурсии вы — пассажир. Перед стартом мы проведём инструктаж и выдадим шлемы.
- Программа подойдёт взрослым и детям с 14 лет.
- При посещении храмов девушкам нужно прикрыть плечи и колени.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$120
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов на Пхукете
Приветствую, дорогие друзья! Много лет назад я выбрал своим домом одно из самых удивительных мест на планете! Остров, который впечатляет своей красотой. Людей, которые восхищают своей добротой. Образ жизни, которыйЗадать вопрос
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии из Пхукета
Групповая
до 13 чел.
Сердце Пхукета: обзорные точки, храм и Cтарый город
Познакомиться с самыми знаменитыми и живописными уголками острова
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
$41 за человека
Индивидуальная
Мототур на Пхукете: встреча рассвета, пляжи и буддистский храм
Полюбоваться с высоты заливом Пханг Нга, посетить «пляж с самолётами» и побывать в священном храме
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:00
11 ноя в 04:00
$160 за человека
Индивидуальная
Нетуристический Пхукет на байках
С опытным водителем побывать в секретных местах, подняться на смотровые и посетить Пхукет-таун
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$129 за человека