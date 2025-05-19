Адреналин, эффектные фото, первозданная природа и море впечатлений — всё это ждёт вас в программе! Вместе с опытным инструктором вы отправитесь в путешествие вокруг живописных островов с выходами на берег. Повстречаете любопытных обезьян, понаблюдаете за обитателями подводного мира, насладитесь мангровыми лесами и искупаетесь.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание водной прогулки

Мы выбрали уникальные места вдали от шумных туристических локаций, чтобы вы могли насладиться красотой необитаемых островов и мангровых лесов без посторонних.

Перед стартом мы проведём инструктаж, расскажем о правилах безопасности, научим управлять гидроциклом. Затем вас ждёт насыщенное путешествие. Сопровождающий всегда будет с вами рядом: он не только проследит за вашим комфортом, но и будет фотографировать вас на протяжении всего маршрута.

В программе:

Остров Соп (необитаемый) . Будем плавать возле острова и заниматься снорклингом

. Будем плавать возле острова и заниматься снорклингом Маленький остров с обезьянами . Мы сойдём на берег и прогуляемся в окружении дикой природы

. Мы сойдём на берег и прогуляемся в окружении дикой природы Остров Нака . Здесь вас ждёт обед на берегу

. Здесь вас ждёт обед на берегу Мангровые леса — покатаемся среди них

— покатаемся среди них Остров Прай . Искупаемся в живописной бухте

. Искупаемся в живописной бухте И напоследок покажем вам безымянный остров, где можно будет искупаться и понаблюдать за подводным миром

Организационные детали