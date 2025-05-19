Мои заказы

На гидроцикле - по островам вокруг Пхукета

Водное приключение со снорклингом, дикими местами и красивыми видами
Адреналин, эффектные фото, первозданная природа и море впечатлений — всё это ждёт вас в программе! Вместе с опытным инструктором вы отправитесь в путешествие вокруг живописных островов с выходами на берег.

Повстречаете любопытных обезьян, понаблюдаете за обитателями подводного мира, насладитесь мангровыми лесами и искупаетесь.
4.86
7 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание водной прогулки

Мы выбрали уникальные места вдали от шумных туристических локаций, чтобы вы могли насладиться красотой необитаемых островов и мангровых лесов без посторонних.

Перед стартом мы проведём инструктаж, расскажем о правилах безопасности, научим управлять гидроциклом. Затем вас ждёт насыщенное путешествие. Сопровождающий всегда будет с вами рядом: он не только проследит за вашим комфортом, но и будет фотографировать вас на протяжении всего маршрута.

В программе:

  • Остров Соп (необитаемый). Будем плавать возле острова и заниматься снорклингом
  • Маленький остров с обезьянами. Мы сойдём на берег и прогуляемся в окружении дикой природы
  • Остров Нака. Здесь вас ждёт обед на берегу
  • Мангровые леса — покатаемся среди них
  • Остров Прай. Искупаемся в живописной бухте
  • И напоследок покажем вам безымянный остров, где можно будет искупаться и понаблюдать за подводным миром

Организационные детали

  • После бронирования экскурсии на сайте нужно перевести гиду на карту банка РФ 1000 бат по курсу на день перевода для резервирования гидроцикла. В случае отмены экскурсии с вашей стороны за любой срок до начала, эта сумма не возвращается. После оплаты мы пришлём вам документ, подтверждающий бронирование
  • Обратите внимание: сопровождение русскоговорящего гида не предусмотрено. С вами поедет инструктор, который отлично говорит по-английски
  • В стоимость включено: такси из вашего отеля и обратно, прогулка на гидроциклах
  • На один гидроцикл можно сесть вдвоём (в том числе с ребёнком любого возраста), если общий вес пассажиров не превышает 160 кг
  • Отдельно по желанию оплачивается аренда маски для снорклинга — 120 батов. Также вы можете взять свою
  • Возьмите с собой паспорт — его необходимо оставить в залог на берегу. Ущерб за поломку гидроцикла возмещается клиентом

ежедневно в 08:30

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$244
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри
Сабри — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 27408 туристов
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия — не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь
страны, а не только популярные туристические локации. Нам важно, чтобы каждая поездка была уникальной: кто-то ищет историю, кто-то хочет почувствовать атмосферу улиц, а кому-то ближе современная жизнь. Мы стараемся учитывать интересы каждого, выводить гостей за рамки привычного и находить действительно стоящие локации. С радостью покажем вам удивительные места, расскажем любопытные факты и подарим незабываемые впечатления.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
1
3
2
1
P
PAVLOVA
19 мая 2025
Отлично провели время! Гид и его помошник- очень позитивные ребята. Гидроциклы хорошие, 👍 я каталась с дочкой 7 лет, всё хорошо было организовано, всех пересчитывали. Гидроцикл помогали парковать, стартовать. Десять раз попросила открыть багажник гидроцикла, взять крем для загара, всё на позитиве:" mam, no problem". Купались в море, нас постоянно фотографировали и снимали. Пообедали на острове. Вообщем, рекомендую. 👍👍👍
Д
Джулия
22 фев 2025
Понравилась девочка Анна
Очень приятная и дружелюбная
Спасибо ей за заботу.
Что касаемо тура - все понравилось но по пути у меня сломался гидроцикл и гиды не хотели меняться и садиться на мой
сломанный и очень странно и неуместно шутили.
По программе должно было быть 5 или 6 островов.
Мы заехали на один с обезьянами и второй остров - просто остановка на 40 минут чтобы поесть невкусную еду, которая была включена в программу.
Из хорошего - понравилось кататься на гидриках. Это всегда прикольно.

Ольга
Ольга
12 фев 2025
Благодарю Сарби за организацию экскурсии на гидроциклах. На катании были два сопровождающих, обед, заезжали на остров с мартышками, катались вдоль других островов. Экскурсия подходит для тех, кто хочет покататься по
морю несколько часов и покайфовать. Также гид помог получить фото от тайцев с экскурсии! Обязательно намазаться несколько раз большим spf, я мазалась, но сгорела, возможно даже лучше одеть одежду с длинными рукавами. Рекомендую данную экскурсию и Сарби.

Наталия
Наталия
28 янв 2025
Все прошло отлично! Спасибо за экскурсию
Все прошло отлично! Спасибо за экскурсию
А
Анна
19 янв 2025
Отличное путешествие на гидроциклах! Нам повезло, море было разным: и с волнами, и спокойное, что помогло нам получить максимум эмоций и адреналина. Небольшие перерывы на островах позволяли насладится красотой уединенных
мест, перевести дух и отправиться дальше. Был организован небольшой, но вкусный перекус. Команда отличная, внимательная. С нами был ребенок 5 лет, все с пониманием относились к отстающему гидроциклу с ребенком. И взрослым и детям, все очень понравилось. Это сильно отличается от 15ти минутных катаний рядом с берегом. Это целое приключение! Спасибо организатору - с момента брони экскурсии и до старта, всегда был на связи и отвечал на все уточняющие вопросы. Обязательно повторим)

Юлия
Юлия
4 янв 2025
Огромная благодарность Сабри за организацию экскурсии. Все на очень высоком уровне, быстро, качественно и оперативно. Сабри всегда рядом и решение любого вопроса моментальное. Сама экскурсия оставила столько эмоций, что это надо испытать, чтобы понять, как круто нестись по волнам в окружении пресных видов и пейзажей. Персонал все понятно объясняет и очень вежливые. Класс!!!
катя
катя
29 дек 2024
Все на высшем уровне!
Сабри оперативно отвечал на все вопросы до и во время экскурсии. Он помог получить гидроцикл без залога в виде паспорта. Оставила в залог 1000 бат и получила их по окончанию.
Трансфер приехал вовремя.
На гидроциклах посетили несколько островов и посмотрели обезьян. Все было на высшем уровне. В конце программы покормили тайской кухней.


Не забудьте взять с собой вкусняшки для обезьян.
Входит в следующие категории Пхукета

