На катамаране по островам Пхукета (тайский буфет включён)
Понырять с маской на острове Корал, позагорать у острова Рача и полюбоваться закатом у мыса Промтеп
Приглашаем провести идеальный расслабленный день на Пхукете.
На комфортабельном катамаране мы отправимся к двум самым живописным островам региона, чтобы искупаться в кристально чистой воде, нырнуть в яркий подводный мир и попробовать свежайшее сашими прямо на борту. А ещё — пережить незабываемый закат у мыса Промтеп.
Описание водной прогулки
10:00 — встреча группы и регистрация на пирсе Чалонг 10:30 — отправление на катамаране к острову Корал 11:30 — прибытие на остров Корал 13:00 — переход к острову Рача + обед-буфет на борту 15:00 — прибытие на остров Рача 16:30 — наблюдение заката на борту у мыса Промтеп 19:00 — возвращение на пирс Чалонг
Остров Корал — белоснежные пляжи и яркий подводный мир
Остров встречает мягким белым песком, прозрачной водой и спокойной тропической атмосферой. Здесь можно заняться сноркелингом среди коралловых садов, попробовать парасейлинг (за дополнительную плату) или просто расслабиться на берегу.
Остров Рача — подводное волшебство
Один из лучших островов Таиланда для сноркелинга. Бирюзовая вода, высокая видимость, разноцветные рифы и множество морских обитателей создают ощущение живого аквариума. При желании вы порыбачите, а свежий улов команда превратит в нежное сашими прямо на борту.
Мыс Промтеп — одно из самых фотогеничных мест Пхукета
Завершим этот прекрасный день, любуясь закатом и наслаждаясь расслабленной атмосферой.
Организационные детали
Перед отплытием проводится инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира на борту предусмотрен спасжилет
В стоимость включены: — трансфер от вашего отеля из районов Ката, Карон и Патон до пирса и обратно. За доплату мы организуем трансфер из других районов Пхукета — прогулка на катамаране — фруктовый завтрак и приветственный напиток. По желанию вы можете заказать питание из меню до начала поездки — безалкогольные прохладительные напитки — маски для снорклинга и полотенце — оборудование для рыбалки — входной билет на остров — страховка
Управлять катамараном будет опытный капитан из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У пирса Чалонг
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — Организатор на Пхукете
Я живу на Пхукете с 2023 года и искренне влюблена в этот остров. Мой муж — таец, поэтому я хорошо понимаю местную культуру и особенности этого удивительного места.
Пхукет — это читать дальше
природа, море, красивые утра и ощущение лёгкости. Мне хочется, чтобы как можно больше людей прочувствовали это сами.
Я со своей командой с удовольствием подберу вам подходящую программу, подскажу детали, отвечу на вопросы и сделаю процесс бронирования простым и приятным.
Я здесь, чтобы ваше путешествие началось красиво и без лишней суеты — с заботой, вниманием и любовью к острову.