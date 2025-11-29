Приглашаем провести идеальный расслабленный день на Пхукете. На комфортабельном катамаране мы отправимся к двум самым живописным островам региона, чтобы искупаться в кристально чистой воде, нырнуть в яркий подводный мир и попробовать свежайшее сашими прямо на борту. А ещё — пережить незабываемый закат у мыса Промтеп.

Описание водной прогулки

10:00 — встреча группы и регистрация на пирсе Чалонг

10:30 — отправление на катамаране к острову Корал

11:30 — прибытие на остров Корал

13:00 — переход к острову Рача + обед-буфет на борту

15:00 — прибытие на остров Рача

16:30 — наблюдение заката на борту у мыса Промтеп

19:00 — возвращение на пирс Чалонг

Остров Корал — белоснежные пляжи и яркий подводный мир

Остров встречает мягким белым песком, прозрачной водой и спокойной тропической атмосферой. Здесь можно заняться сноркелингом среди коралловых садов, попробовать парасейлинг (за дополнительную плату) или просто расслабиться на берегу.

Остров Рача — подводное волшебство

Один из лучших островов Таиланда для сноркелинга. Бирюзовая вода, высокая видимость, разноцветные рифы и множество морских обитателей создают ощущение живого аквариума. При желании вы порыбачите, а свежий улов команда превратит в нежное сашими прямо на борту.

Мыс Промтеп — одно из самых фотогеничных мест Пхукета

Завершим этот прекрасный день, любуясь закатом и наслаждаясь расслабленной атмосферой.

Организационные детали