На катамаране по островам Пхукета (тайский буфет включён)

Понырять с маской на острове Корал, позагорать у острова Рача и полюбоваться закатом у мыса Промтеп
Приглашаем провести идеальный расслабленный день на Пхукете.

На комфортабельном катамаране мы отправимся к двум самым живописным островам региона, чтобы искупаться в кристально чистой воде, нырнуть в яркий подводный мир и попробовать свежайшее сашими прямо на борту. А ещё — пережить незабываемый закат у мыса Промтеп.
Описание водной прогулки

10:00 — встреча группы и регистрация на пирсе Чалонг
10:30 — отправление на катамаране к острову Корал
11:30 — прибытие на остров Корал
13:00 — переход к острову Рача + обед-буфет на борту
15:00 — прибытие на остров Рача
16:30 — наблюдение заката на борту у мыса Промтеп
19:00 — возвращение на пирс Чалонг

Остров Корал — белоснежные пляжи и яркий подводный мир

Остров встречает мягким белым песком, прозрачной водой и спокойной тропической атмосферой. Здесь можно заняться сноркелингом среди коралловых садов, попробовать парасейлинг (за дополнительную плату) или просто расслабиться на берегу.

Остров Рача — подводное волшебство

Один из лучших островов Таиланда для сноркелинга. Бирюзовая вода, высокая видимость, разноцветные рифы и множество морских обитателей создают ощущение живого аквариума. При желании вы порыбачите, а свежий улов команда превратит в нежное сашими прямо на борту.

Мыс Промтеп — одно из самых фотогеничных мест Пхукета

Завершим этот прекрасный день, любуясь закатом и наслаждаясь расслабленной атмосферой.

Организационные детали

  • Перед отплытием проводится инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира на борту предусмотрен спасжилет
  • В стоимость включены:
    — трансфер от вашего отеля из районов Ката, Карон и Патон до пирса и обратно. За доплату мы организуем трансфер из других районов Пхукета
    — прогулка на катамаране
    — фруктовый завтрак и приветственный напиток. По желанию вы можете заказать питание из меню до начала поездки
    — безалкогольные прохладительные напитки
    — маски для снорклинга и полотенце
    — оборудование для рыбалки
    — входной билет на остров
    — страховка
  • Управлять катамараном будет опытный капитан из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У пирса Чалонг
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — Организатор на Пхукете
Я живу на Пхукете с 2023 года и искренне влюблена в этот остров. Мой муж — таец, поэтому я хорошо понимаю местную культуру и особенности этого удивительного места. Пхукет — это
читать дальше

природа, море, красивые утра и ощущение лёгкости. Мне хочется, чтобы как можно больше людей прочувствовали это сами. Я со своей командой с удовольствием подберу вам подходящую программу, подскажу детали, отвечу на вопросы и сделаю процесс бронирования простым и приятным. Я здесь, чтобы ваше путешествие началось красиво и без лишней суеты — с заботой, вниманием и любовью к острову.

Входит в следующие категории Пхукета

