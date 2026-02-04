читать дальше

рассказать о посещаемых обьектах. Я люблю фотографировать и в этом вопросе неоценима помощь грамотного и подготовленного гида. Сьемки в полностью закрытой пещере Ko Sa Ang Ya с правильной подсветкой позволила достичь неплохих результатов. Впечатляют красота, форма и цвета сталактитов и сталагмитов, особенно зубы дракона, образования похожие на северное сияние и совершенно фантастические по красоте другие образования. Остров Джеймса Бонда позволил нам подойти к нему вплотную, что случается довольно редко и сделать отличные снимки, поездка на каное, купание на крошечном пляже. А в завершение чашечка хорошего молочного чая Оолунг от Игоря. Замечательная поездка, всем рекомендую. Не менее интересная и вторая поездка на озеро Чео Ланг и подьем на Khao Ngon Nak. Перед озером мы посетили Hin Pad с магическим камнем. Очень запоминающееся место. Озеро с великолепными видами скал, окруженных бирюзовой водой. Вечером переехали в Краби, переночевали и совершили восхождение на гору. Подьем на гору занял более двух часов, а протяженность 3,7 км, но оно того стоит. Великолепные панорамные виды на залив и необыкновенные ощущения! После спуска, приятная неожиданность. Искупались в речке с небольшими перекатами, но досточно глубоко. Всю усталость, как рукой сняло. Очень запоминающиеся поездки! Еще раз спасибо Игорю за отличную организацию и проведение экскурсий. Рекомендую всем однозначно!