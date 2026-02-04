Морское путешествие по заливу Пханг-Нга к легендарному острову Джеймса Бонда.
Карстовые скалы, пещеры, скрытые лагуны, прогулки на каноэ и отдых у моря в одном маршруте — идеальный способ увидеть главные природные сокровища региона.
Описание водной прогулкиПанорамы Пханг-Нга и путь к островам Путешествие начинается с смотровой площадки Самет Нангше — одного из самых впечатляющих мест юга Таиланда. Отсюда открываются панорамные виды на бухту Пханг-Нга, мангровые заросли и карстовые острова. Далее мы отправляемся к пирсу и выходим в море, где начинается настоящее знакомство с национальным парком. Пещеры, каноэ и скрытые лагуны Маршрут проходит по сердцу залива Пханг-Нга — среди десятков островов и скал, поднимающихся прямо из воды. Мы исследуем пещеры острова Панак и Ко Са Анг Яй с фонариками, увидим сталактиты и сталагмиты разных оттенков, а затем пересядем в каноэ и байдарки. Под управлением тайских гребцов вы проплывёте через гроты и лагуны острова Хонг, вдоль отвесных скал и мангровых тоннелей. Остров Джеймса Бонда и отдых у моря Кульминацией маршрута станет остров Джеймса Бонда — культовая локация с возможностью прогулки, купания и отдыха. В зависимости от программы предусмотрен обед на борту или в деревне морских цыган, а завершает путешествие пляжная остановка на одном из островов — Нака, Лана или другом необитаемом острове. Тёплое море, песок и тишина станут идеальным финалом дня.
По вторникам и воскресеньям в 8 утра
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Самет Нангше
- Бухта Пханг Нга
- Остров Джеймса Бонда
- Пещера на острове Ко Са Анг Яй
- Группа островов Ко Хонг
- Остров Нака
- Остров Панак
- Деревня морских цыган
- Остров Лана
Что включено
- Услуги гида
- Аренда лодки
Что не входит в цену
- Билет в национальный парк - 300 бат/чел.
- Прогулка на байдарке - 300 бат/чел.
- Трансфер на смотровую площадку - 50 бат/чел.
- Трансфер из отеля - 300 бат/чел.
Место начала и завершения?
Central Phuket Floresta или у вашего отеля
Когда начало
По вторникам и воскресеньям в 8 утра
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
4 фев 2026
Благодарим организатора тура Игоря за настолько комфортно продуманную программу и организацию тура, а так же за его отзывчивость и помощь в выборе программы, исходя из некоторых личных ограничений по здоровью.
А
Андрей
6 янв 2026
Отличная экскурсия! С нами был Ильдар. С заботой о каждом участнике, с чувством юмора, со знанием мест. Ильдар провел экскурсию с душой! Спасибо большое!
Т
Татьяна
6 мая 2025
Всё понравилось. Катание на каноэ по пещерам это нечто. Фото на фоне самого острова Джеймса Бонда класс. Обслуживание замечательное. Обед на пять с плюсом. Всем хватило, все наелись, всё вкусно.
А
Алеся
15 апр 2025
Самая комфортная, практичная и богатая на виды и впечатления экскурсия. Спасибо гиду Андрею
За интересное, безопасное и насыщенное приключение по островам. Комфортное время старта, продолжительность и еще весь вечер остается впереди.
Один
O
Olga
13 фев 2025
Недавно побывали на двух экскурсиях от этого туроператора, и получилось так, что обе они стали индивидуальными – это было просто великолепно!
Первая экскурсия – это смотровые площадки с потрясающими видами, интереснейшая
А
Александра
17 янв 2025
Экскурсия на экзотические для Жителей центральной России острова в представлении не нуждается, это всегда прекрасно. Оставлю здесь впечатление об экскурсоводе и подходе компании к клиентам. Нам очень повезло и экскурсию
А
Алексей
11 дек 2024
Alex, очень чуткий, добрый и в прямом смысле приятный человек, а самое главное увлеченный тем делом, которым сам занимается - это экскурсии, религия, история и особенности жизни тайцев, плюсом это
А
Артем
20 ноя 2024
Ездили на экскурсию с Игорем 19.11.24 на остров Джеймса Бонда. Всё прошло настолько хорошо, что даже если бы мы не посетили остров Джеймса Бонда, впечатление бы от этого не испортилось.
Д
Дина
26 авг 2024
Я, как турист, очень тщательно выбирающий экскурсии, не прогадала.
Группа небольшая, очень уютная.
Познакомилась с замечательным гидом - Игорем, который интересно рассказал по дороге на остров историю Таиланда, жизнь в Пхукете.
Далее на
T
Turist
4 фев 2024
Хочу поделиться своими впечатлениями от двух поездок с Игорем на остров Джеймса Бонда и озеро Чео Лан и Краби. Прежде всего отмечу душевную атмосферу, профессионализм, умение правильно организовать маршрут, интересно
