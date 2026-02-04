Мои заказы

На лодке к острову Джеймса Бонда и тайным лагунам

Морское путешествие по заливу Пханг-Нга к легендарному острову Джеймса Бонда.

Карстовые скалы, пещеры, скрытые лагуны, прогулки на каноэ и отдых у моря в одном маршруте — идеальный способ увидеть главные природные сокровища региона.
4.9
10 отзывов
Описание водной прогулки

Панорамы Пханг-Нга и путь к островам Путешествие начинается с смотровой площадки Самет Нангше — одного из самых впечатляющих мест юга Таиланда. Отсюда открываются панорамные виды на бухту Пханг-Нга, мангровые заросли и карстовые острова. Далее мы отправляемся к пирсу и выходим в море, где начинается настоящее знакомство с национальным парком. Пещеры, каноэ и скрытые лагуны Маршрут проходит по сердцу залива Пханг-Нга — среди десятков островов и скал, поднимающихся прямо из воды. Мы исследуем пещеры острова Панак и Ко Са Анг Яй с фонариками, увидим сталактиты и сталагмиты разных оттенков, а затем пересядем в каноэ и байдарки. Под управлением тайских гребцов вы проплывёте через гроты и лагуны острова Хонг, вдоль отвесных скал и мангровых тоннелей. Остров Джеймса Бонда и отдых у моря Кульминацией маршрута станет остров Джеймса Бонда — культовая локация с возможностью прогулки, купания и отдыха. В зависимости от программы предусмотрен обед на борту или в деревне морских цыган, а завершает путешествие пляжная остановка на одном из островов — Нака, Лана или другом необитаемом острове. Тёплое море, песок и тишина станут идеальным финалом дня.

По вторникам и воскресеньям в 8 утра

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Самет Нангше
  • Бухта Пханг Нга
  • Остров Джеймса Бонда
  • Пещера на острове Ко Са Анг Яй
  • Группа островов Ко Хонг
  • Остров Нака
  • Остров Панак
  • Деревня морских цыган
  • Остров Лана
Что включено
  • Услуги гида
  • Аренда лодки
Что не входит в цену
  • Билет в национальный парк - 300 бат/чел.
  • Прогулка на байдарке - 300 бат/чел.
  • Трансфер на смотровую площадку - 50 бат/чел.
  • Трансфер из отеля - 300 бат/чел.
Место начала и завершения?
Central Phuket Floresta или у вашего отеля
Когда начало
По вторникам и воскресеньям в 8 утра
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
1
3
2
1
О
Ольга
4 фев 2026
Благодарим организатора тура Игоря за настолько комфортно продуманную программу и организацию тура, а так же за его отзывчивость и помощь в выборе программы, исходя из некоторых личных ограничений по здоровью.
читать дальше

Спасибо Вам, что были на связи и помогли, несмотря на большое количество вопросов на этапе бронирования, и в результате подарили массу положительных впечатлений от экскурсии.
Так же хотели бы выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Ильдару - была ощутима заинтересованность в комфорте Ваших гостей и получении ими прекрасных эмоций, а не просто следование четкому графику «успеть все галопом».
Экскурсия прошла неспешно в прекрасной компании и она обязательно останется в памяти надолго. Нам показали массу видовых мест, провели размеренную прогулку на традиционной тайской лодке до островов и в завершение была смотровая площадка.
Безусловно, рады, что выбрали ваш тур.

А
Андрей
6 янв 2026
Отличная экскурсия! С нами был Ильдар. С заботой о каждом участнике, с чувством юмора, со знанием мест. Ильдар провел экскурсию с душой! Спасибо большое!
Т
Татьяна
6 мая 2025
Всё понравилось. Катание на каноэ по пещерам это нечто. Фото на фоне самого острова Джеймса Бонда класс. Обслуживание замечательное. Обед на пять с плюсом. Всем хватило, все наелись, всё вкусно.
читать дальше

Особенно понравилась рыба в панировке. Единственная как бы претензия к экскурсии, то это то, что слишком много времени уходит на езду (сбор, доставка к пирсу, езда до первого места посещения, плюс всё это в обратном порядке), мало времени остается для посещения острова и времени, отведенного для просто плавания. Неплохо бы немного увеличить.

А
Алеся
15 апр 2025
Самая комфортная, практичная и богатая на виды и впечатления экскурсия. Спасибо гиду Андрею
За интересное, безопасное и насыщенное приключение по островам. Комфортное время старта, продолжительность и еще весь вечер остается впереди.

Один
читать дальше

комфорт мини группы - это уже 100% причина брать данный тур. Нет очередей, толп, когда постоянно приходится ждать. Ваш собственнвй темп. Возможности фоткаться сколько необходимо.

Много интересной информацит узнали о культуре, жизне местных. Больше спасибо! Рекомендуем данный тур по сердцу

O
Olga
13 фев 2025
Недавно побывали на двух экскурсиях от этого туроператора, и получилось так, что обе они стали индивидуальными – это было просто великолепно!
Первая экскурсия – это смотровые площадки с потрясающими видами, интереснейшая
читать дальше

история мест от гида Игоря и масса полезной информации. Подача материала была увлекательной, легко слушалось, а сама поездка проходила на комфортабельной машине, что сделало путешествие еще приятнее. В конце нас ждал приятный бонус – прогулка по Олд Тауну, ароматный кофе на Пхукете и ужин в мишленовском ресторане. Впечатления – самые восторженные! Я была с дочерью, и нам обеим очень понравилось.

Вторая экскурсия от этого же оператора, но уже с другим гидом, тоже оставила невероятные эмоции. Мы провели весь день в движении: исследовали пещеры, плавали на каяках, отдыхали на пляжах без туристов. Гид продумал маршрут так, чтобы показать нам места, скрытые от массового потока путешественников. Это было незабываемое приключение – весело, познавательно и очень красиво.
Обе поездки были организованы на высшем уровне. Спасибо за такие впечатления! Обязательно вернемся снова!

А
Александра
17 янв 2025
Экскурсия на экзотические для Жителей центральной России острова в представлении не нуждается, это всегда прекрасно. Оставлю здесь впечатление об экскурсоводе и подходе компании к клиентам. Нам очень повезло и экскурсию
читать дальше

проводил и сопровождал нас везде владец компании - Игорь, идеально для любого клиента - профессионализм и вовлеченность человека, оказывающего услуги, вот Игорь мне показался именно таким владельцем экскурсионного бюро. Историческое образование, умение увлечь рассказом и развлечь вне историко-культурной составляющей, отзывчивость и вовлеченность в клиента, исключительно положительный отзыв!
Индивидуальный подход к клиенту, никаких огромных автобусов и мучительных ожиданий. Мы были вдвоем с подругой, с нами в экскурсии была всего одна женщина плюсом к нам, индивидуальный трансфер от отеля, интересный разговор с гидом на любые темы о Тайланде, даже вне тематики проводимой экскурсии и все это за деньги массовой экскурсии. Однозначно рекомендация!! (А бонусом - съемка с квадрокоптера, только тссссс, это сюрприз).

А
Алексей
11 дек 2024
Alex, очень чуткий, добрый и в прямом смысле приятный человек, а самое главное увлеченный тем делом, которым сам занимается - это экскурсии, религия, история и особенности жизни тайцев, плюсом это
читать дальше

очень чуткий человек к детям за что хотим сказать отдельное большое спасибо! Сам провел экскурсию, сам вез, сам водил, сам фоткал, сам все показывал от начала и до конца нашего мини путешествия. Нам все очень понравилось, ребенок был в восторге, супруга тоже довольна, а это самое важное:) сама экскурсия тоже очень понравилась, много мест, много интересных локаций сам остров Бонда тоже раз в жизни наверно увидеть стоит, если фанаты бондианы, если же как я не смотрели, то природа вас все равно не оставит равнодушной, замечательные фотки и пейзажи, местный колорит и в завершении сногсшибательная смотровая площадка с отличным кафе! В будущем обязательно еще вернемся и всем настоятельно рекомендуем!:) даже запустили дрона под конец в каучуковых деревьях:)

А
Артем
20 ноя 2024
Ездили на экскурсию с Игорем 19.11.24 на остров Джеймса Бонда. Всё прошло настолько хорошо, что даже если бы мы не посетили остров Джеймса Бонда, впечатление бы от этого не испортилось.
читать дальше

На фоне обычных групповых экскурсий (посещали такую за день до этого) можно выделить следующие плюсы: размер группы - практически индивидуальная экскурсия; никто ничего не продает и не навязывает дополнительных услуг; нет строгих ограничений по таймингу; и самое главное - возможность посетить места, куда не привезут на спидботе и почувствовать хоть себя хоть немного наедине с природой без толп людей вокруг. Если будет возможность, обязательно поедем ещё.

Д
Дина
26 авг 2024
Я, как турист, очень тщательно выбирающий экскурсии, не прогадала.
Группа небольшая, очень уютная.
Познакомилась с замечательным гидом - Игорем, который интересно рассказал по дороге на остров историю Таиланда, жизнь в Пхукете.
Далее на
читать дальше

лодке (не на спидботах как у большинства экскурсий) комфортно добрались до первой локации. Не буду спойлерить, но все продумано, чтобы получить впечатления на всю жизнь!
Игорь сделал замечательные фотографии, очень благодарна за это (сами понимаете, как девушкам важно)).
Заходили в пещеру, где поднялись на самый верх, было потрясающе!
Бонусом шла чайная церемония на маленьком безлюдном пляже.
Я очень довольна, это того стоит!

T
Turist
4 фев 2024
Хочу поделиться своими впечатлениями от двух поездок с Игорем на остров Джеймса Бонда и озеро Чео Лан и Краби. Прежде всего отмечу душевную атмосферу, профессионализм, умение правильно организовать маршрут, интересно
читать дальше

рассказать о посещаемых обьектах. Я люблю фотографировать и в этом вопросе неоценима помощь грамотного и подготовленного гида. Сьемки в полностью закрытой пещере Ko Sa Ang Ya с правильной подсветкой позволила достичь неплохих результатов. Впечатляют красота, форма и цвета сталактитов и сталагмитов, особенно зубы дракона, образования похожие на северное сияние и совершенно фантастические по красоте другие образования. Остров Джеймса Бонда позволил нам подойти к нему вплотную, что случается довольно редко и сделать отличные снимки, поездка на каное, купание на крошечном пляже. А в завершение чашечка хорошего молочного чая Оолунг от Игоря. Замечательная поездка, всем рекомендую. Не менее интересная и вторая поездка на озеро Чео Ланг и подьем на Khao Ngon Nak. Перед озером мы посетили Hin Pad с магическим камнем. Очень запоминающееся место. Озеро с великолепными видами скал, окруженных бирюзовой водой. Вечером переехали в Краби, переночевали и совершили восхождение на гору. Подьем на гору занял более двух часов, а протяженность 3,7 км, но оно того стоит. Великолепные панорамные виды на залив и необыкновенные ощущения! После спуска, приятная неожиданность. Искупались в речке с небольшими перекатами, но досточно глубоко. Всю усталость, как рукой сняло. Очень запоминающиеся поездки! Еще раз спасибо Игорю за отличную организацию и проведение экскурсий. Рекомендую всем однозначно!

