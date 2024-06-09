🏍 На мотоцикле

Уже составили список обязательных мест и ищете способ побывать в них? Или от обилия красивых локаций разбегаются глаза и нужен совет от местного, который объездил весь остров? Каким бы ни был ваш запрос, мы постараемся осуществить его. Поможем разработать маршрут или доставим в точки, в которые вы мечтали попасть. А по пути расскажем о местной природе, культуре и истории.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Пляжи, ночные рынки, торговые центры, джунгли, слоны (без катания), места для снорклинга, основные достопримечательности — на Пхукете каждый найдёт активность по душе. Напишите нам, как вы хотите провести день, а мы всё организуем.

Мы заберём вас из отеля на байке и после поездки доставим обратно. При желании в безопасных местах вы сможете побыть за рулём. Если никогда не катались — научим!

Организационные детали