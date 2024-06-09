🏍 На мотоцикле

Уже составили список обязательных мест и ищете способ побывать в них? Или от обилия красивых локаций разбегаются глаза и нужен совет от местного, который объездил весь остров? Каким бы ни был ваш запрос, мы постараемся осуществить его. Поможем разработать маршрут или доставим в точки, в которые вы мечтали попасть. А по пути расскажем о местной природе, культуре и истории.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Пляжи, ночные рынки, торговые центры, джунгли, слоны (без катания), места для снорклинга, основные достопримечательности — на Пхукете каждый найдёт активность по душе. Напишите нам, как вы хотите провести день, а мы всё организуем.
Мы заберём вас из отеля на байке и после поездки доставим обратно. При желании в безопасных местах вы сможете побыть за рулём. Если никогда не катались — научим!
Организационные детали
- К поездке допускаются люди весом не более 120 кг и без фобии кататься на байке
- Мы выдадим вам шлем
- С вами будет опытный водитель (я или Дмитрий), а вы будете пассажиром. По запросу поедем медленно и будем избегать опасные дороги.
- Поездка проходит на Yamaha Nmax или Honda ADV
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 19180 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Сабри. Я много лет жил в Стамбуле и собрал команду влюблённых в свой город гидов. Сейчас я живу на Пхукете и организовываю экскурсии и здесь! Я хорошо говорю по-русски и вместе со своей командой гидов с радостью покажу вам самые удивительные места и раскрою о них любопытные факты.Задать вопрос
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