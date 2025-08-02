На юге Таиланда расположена живописная провинция Пханг Нга, большая часть территории которой — это национальные парки и природные заповедники с богатейшей флорой и фауной.
Вы сможете насладиться природой и отдохнуть на смотровой площадке — одном из самых привлекательных мест в мире согласно рейтингу многих влиятельных изданий.
Описание фото-прогулки
Во время нашего путешествия вас ждет:
- Множество остановок для фотографирования с захватывающими видами.
- Возможность увидеть живописную природу одного из самых красивых Национальных парков Таиланда.
- Любование очаровательным видом со смотровой площадки на залив Пханг Нга и пляжем с самолетами.
• Возможность провести незабываемое время, исследуя удивительные места Пхукета и его окрестностей. Важная информация:
- Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.
- Возьмите с собой: солнцезащитный крем, головной убор, фото/видео камера, деньги на сувениры и личные расходы, купальник • Для проживающих в отелях, расположенных севернее Maa Doo Bua cafe, такси на обратный путь оплачивается самостоятельно. Но не переживайте — наш опытный гид всегда поможет вызвать такси, чтобы ваше возвращение было максимально комфортным и удобным.
Ежедневно в 04:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая Площадка "Samet Nangshi" или смотровая площадка стеклянный мост ("Beyond Skywalk Nangshi")
- Пляж с самолетами
- Прогулка на тайской лодке к острову Джеймса Бонда
- Кафе с кувшинками
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Спасательные жилеты
- Прогулка на традиционной длиннохвостой лодке по заливу Пханг Нга
- Остановка на пляже с самолетами для фотосессии
- Страхование на весь период тура
- Лёгкий перекус
- Визит в Ma Doo Bua Café (напитки включены)
- Трансфер от/до вашего отеля на Пхукете
Что не входит в цену
- Личные расходы (дополнительные напитки или закуски, сувениры и пр.)
- Дополнительные услуги и мероприятия, не указанные в программе
- Фотосессия на лодке в Ma Doo Bua Café (по желанию, оплачивается отдельно)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
G
Grigory
2 авг 2025
В целом было все не плохо, но на мой взгляд, поездка на пляж, где взлетают самолеты в данной экскурсии абсолютно бесполезная трата времени…, нужн это время чем то заменить более интересным туристам и конечно от гида ожидаешь больше информации про те места в которых побывал и о стране в целом
О
Оксана
28 апр 2025
Экскурсия понравилась, интересные локации, стеклянный мост, завтрак в ресторане, в кафе с кувшинками напиток на выбор, все четко по времени, водитель старался домчать нас к рассвету, экскурсовод Вера отлично рассказывала историю Тайланда, добрая отзывчивая, внимательная к каждому туристу, все понравилось, не первый раз берем экскурсии у спутника, всегда все отлично!
Н
Николай
23 апр 2025
