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Описание
Что вас ожидает
Удобный трансфер доставит вас от отеля до пирса, а затем мы пересядем на скоростной катер и помчимся навстречу красивейшим локациям Пхукета: исследуем лагуны, заплывём внутрь пещеры на каноэ, полюбуемся «антигравитационными» скалистыми островами словно из «Аватара» и многое-многое другое. В программе несколько островов:
🌿 Панак, где мы с большой долей вероятности встретим орлов, летучих мышей, рептилий и диких обезьян. Уютные Лагуны острова соединены загадочными тоннелями и пещерами: захватите с собой фонарик — здесь есть на что посмотреть!
🌿 Хонг, что в переводе с тайского означает «комната». Остров так назван неспроста: именно здесь вы посетите пещеры, напоминающие комнаты. Мы прокатимся к скалам залива Пханг-Нга, а затем пересядем на каноэ и проплывем через мангровые заросли под скалистыми сводами. А по пути посмотрим наскальные рисунки, которым тысячи лет.
🌿 Остров Джеймса Бонда, он же Ко Тапу («глаз краба»). Конечно, без визитной карточки Таиланда нам не обойтись. Высадимся на соседнем острове Кхао Пинг Канн, чтобы сделать сделать яркие фотографии с самым запоминающимся пейзажем Таиланда, купить сувениры и найти место, где снимали фильм «Человек с золотым пистолетом» 1974 года.
🌿 Паньи — последний остров в нашей программе. Здесь вы вкусно пообедаете, прогуляетесь по улочкам деревни и заглянете в аутентичное поселение морских цыган, расположенное на сваях прямо над водой. Обязательно поговорим об их быте и образе жизни.
Организационные детали
В стоимость включены все расходы для 2 человек: трансфер от вашего отеля до пирса и обратно, напитки на катере, входные билеты в национальный парк, катание на каноэ (около 30 мин.) и обед в ресторане
Если вас больше 2 человек, за каждого последующего участника нужно будет доплатить по 1000 батов
Трансфер от отеля до пирса займет от 30 мин. до часа в зависимости от расположения вашего отеля
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Nikolay — ваш гид на Пхукете
Провёл 95 экскурсий для 123 туристов
Меня зовут Коля, я живу на Пхукете более 10 лет и неплохо владею тайским языком. Увлекаюсь мотоциклами, велосипедами и пешим туризмом. Покажу вам Таиланд изнутри и с радостью адаптирую любую экскурсию под ваши индивидуальные пожелания. До скорой встречи!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виталий
8 мар 2023
Все было супер! Везде прошли раньше всех. Выбирали места где меньше всего туристов🔥🔥🔥
Денис
5 фев 2023
Отличный маршрут, большое спасибо организатору за отличную поездку и море впечатлений! Николай очень хороший гид, с прекрасным знанием тайского языка, и их культуры и особенностей быта! Много всего интересного узнаете!
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