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К пещерам и островам Аватара на катере + прогулка на каноэ

Подобраться с воды к красивейшим уголкам Таиланда, посетить пещеры и покататься на каноэ
Это путешествие только для вас: без суеты, лишних остановок и толп туристов вы посетите уникальные острова, похожие на пейзажи из «Аватара».

На скоростном катере мы исследуем национальный парк Пханг Нга, а на каноэ прокатимся по красивым лагунам.
5
24 отзыва
К пещерам и островам Аватара на катере + прогулка на каноэ
К пещерам и островам Аватара на катере + прогулка на каноэ
К пещерам и островам Аватара на катере + прогулка на каноэ

Описание экскурсии

Удобный трансфер доставит вас от отеля до пирса, а затем мы пересядем на скоростной катер и помчимся навстречу красивейшим локациям Пхукета: исследуем лагуны, заплывём внутрь пещеры на каноэ, полюбуемся «антигравитационными» скалистыми островами словно из «Аватара» и многое-многое другое. В программе несколько островов:

Панак, где мы с большой долей вероятности встретим орлов, летучих мышей, рептилий и диких обезьян. Уютные Лагуны острова соединены загадочными тоннелями и пещерами: захватите с собой фонарик — здесь есть на что посмотреть!

Хонг, что в переводе с тайского означает «комната». Остров так назван неспроста: именно здесь вы посетите пещеры, напоминающие комнаты. Мы прокатимся к скалам залива Пханг Нга, а затем пересядем на каноэ и проплывём через мангровые заросли под скалистыми сводами.

Дополнительные локации по желанию

Остров Джеймса Бонда, он же Ко Тапу («глаз краба»). Высадимся на соседнем острове Кхао Пинг Канн, чтобы сделать сделать яркие фотографии с самым запоминающимся пейзажем Таиланда, купить сувениры и найти место, где снимали фильм «Человек с золотым пистолетом» 1974 года.

Паньи — здесь вы вкусно пообедаете, прогуляетесь по улочкам деревни и заглянете в аутентичное поселение морских цыган, расположенное на сваях прямо над водой. Обязательно поговорим об их быте и образе жизни. А по пути посмотрим наскальные рисунки, которым тысячи лет.

Организационные детали

Экскурсия рассчитана на тех, кто хочет полюбоваться скалами, пещерами, лагунами, а также покататься на каноэ. При бронировании, пожалуйста, учитывайте, что эта программа не подойдёт тем, кто хочет нырять с маской: искупаться вы сможете, но под водой нет кораллов. Всё самое красивое — над водой.

  • В стоимость включён катер, работа гида и напитки для любого количества человек от 1 до 12
  • На борту есть спасательные жилеты
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Важно: не менее, чем за сутки до экскурсии нужно внести предоплату для бронирования катера — 21 000 батов. Оплату можно перевести в рублях через онлайн-обменник или передать наличными в батах с курьером (от 500 до 1000 батов в зависимости от местоположения отеля). При отмене экскурсии с вашей стороны менее, чем за 24 часа до начала, предоплата не возвращается
  • Экскурсия не подходит беременным женщинам и маленьким детям (грудного возраста)

Дополнительно оплачивается

  • трансфер от вашего отеля до пирса и обратно — 1500-2000 батов
  • входные билеты в национальный парк: 300 батов/взрослый, 150 батов/детский
*катание на каноэ (около 30 мин.) — 300 батов
  • обед в ресторане — 450 батов (в случае, если вы захотите посетить деревню морских цыган)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Коля
Коля — ваш гид на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 622 туристов
Я живу в Таиланде с 2010 года и неплохо владею тайским языком. Я проехал всю страну с юга на север и с запада на восток и особенно люблю северные горные
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районы Таиланда, местный климат и менталитет людей. Увлекаюсь мотоциклами, велосипедами и пешим туризмом. Организую здесь экскурсии и работаю только с проверенными лицензированными тайскими гидами, некоторые из них немного владеют русским языком. Мы покажем вам Таиланд изнутри и с радостью адаптируем любую экскурсию под ваши индивидуальные пожелания.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
3
2
1
А
Прекрасная экскурсия! Виды просто сногсшибательные! Очень концентрированно и интересно. Не поленитесь отправиться до рассвета, это того стоит! Спасибо Николаю!
Прекрасная экскурсия! Виды просто сногсшибательные! Очень концентрированно и интересно. Не поленитесь отправиться до рассвета, это того
Прекрасная экскурсия! Виды просто сногсшибательные! Очень концентрированно и интересно. Не поленитесь отправиться до рассвета, это того
Прекрасная экскурсия! Виды просто сногсшибательные! Очень концентрированно и интересно. Не поленитесь отправиться до рассвета, это того
Прекрасная экскурсия! Виды просто сногсшибательные! Очень концентрированно и интересно. Не поленитесь отправиться до рассвета, это того
Прекрасная экскурсия! Виды просто сногсшибательные! Очень концентрированно и интересно. Не поленитесь отправиться до рассвета, это того
Прекрасная экскурсия! Виды просто сногсшибательные! Очень концентрированно и интересно. Не поленитесь отправиться до рассвета, это того
Прекрасная экскурсия! Виды просто сногсшибательные! Очень концентрированно и интересно. Не поленитесь отправиться до рассвета, это того
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Т
Всей нашей компании из 10 человек просто безумно понравилась экскурсия, а надо понимать что возраста были очень разные. От 2,5 до 63 лет. Каждый остался под приятным впечатлением. Спасибо Николаю за очень грамотную организацию, за то что уговорил выехать пораньше и не застать толпы туристов, что позволило нам максимально насладиться видами и быть наедине с такой красотой!
Очень советую!!
Всей нашей компании из 10 человек просто безумно понравилась экскурсия, а надо понимать что возраста были
Всей нашей компании из 10 человек просто безумно понравилась экскурсия, а надо понимать что возраста были
Всей нашей компании из 10 человек просто безумно понравилась экскурсия, а надо понимать что возраста были
Всей нашей компании из 10 человек просто безумно понравилась экскурсия, а надо понимать что возраста были
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Наталья
Мы выбрали короткую программу с катанием на каноэ 🛶😍 стартанули от причала в 6.30 утра ☀️ потрясающе красиво!!! Николай 👍🏻 спасибо за наш трип 🚤 за четкую организацию 👌🏻 рекомендуем!
Мы выбрали короткую программу с катанием на каноэ 🛶😍 стартанули от причала в 6.30 утра ☀️
Мы выбрали короткую программу с катанием на каноэ 🛶😍 стартанули от причала в 6.30 утра ☀️
Мы выбрали короткую программу с катанием на каноэ 🛶😍 стартанули от причала в 6.30 утра ☀️
Мы выбрали короткую программу с катанием на каноэ 🛶😍 стартанули от причала в 6.30 утра ☀️
Мы выбрали короткую программу с катанием на каноэ 🛶😍 стартанули от причала в 6.30 утра ☀️
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К
Отличный гид Николай. Кто едет на Пхукет и выбирает экскурсии, рекомендую связаться с Николаем. Знающий и понимающий гид. Спланировал для нас поездку выше всяких похвал и по времени и по
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насыщенности программы. Были тремя семьями с детьми разных возрастов. Все остались в восторге и на удивление особенно дети. Не вымотанные, а с приятной усталостью и морем положительных эмоций. Спасибо огромное Николаю!

Отличный гид Николай. Кто едет на Пхукет и выбирает экскурсии, рекомендую связаться с Николаем. Знающий и
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А
Спасибо Николаю! Великолепная индивидуальная экскурсия. Категорически рекомендую. Все четко, интересно и невероятно КРАСИВО! .
Спасибо Николаю! Великолепная индивидуальная экскурсия. Категорически рекомендую. Все четко, интересно и невероятно КРАСИВО! .
Спасибо Николаю! Великолепная индивидуальная экскурсия. Категорически рекомендую. Все четко, интересно и невероятно КРАСИВО! .
Спасибо Николаю! Великолепная индивидуальная экскурсия. Категорически рекомендую. Все четко, интересно и невероятно КРАСИВО! .
Спасибо Николаю! Великолепная индивидуальная экскурсия. Категорически рекомендую. Все четко, интересно и невероятно КРАСИВО! .
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К
Отличная экскурсия! Рекомендую всем, кто ценит свое время и комфорт. Увидели все красоты, оперативно и без очередей.
Отличная экскурсия! Рекомендую всем, кто ценит свое время и комфорт. Увидели все красоты, оперативно и без очередей.
Отличная экскурсия! Рекомендую всем, кто ценит свое время и комфорт. Увидели все красоты, оперативно и без очередей.
Отличная экскурсия! Рекомендую всем, кто ценит свое время и комфорт. Увидели все красоты, оперативно и без очередей.
Отличная экскурсия! Рекомендую всем, кто ценит свое время и комфорт. Увидели все красоты, оперативно и без очередей.
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