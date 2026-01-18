Это путешествие только для вас: без суеты, лишних остановок и толп туристов вы посетите уникальные острова, похожие на пейзажи из «Аватара». На скоростном катере мы исследуем национальный парк Пханг Нга, а на каноэ прокатимся по красивым лагунам.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Удобный трансфер доставит вас от отеля до пирса, а затем мы пересядем на скоростной катер и помчимся навстречу красивейшим локациям Пхукета: исследуем лагуны, заплывём внутрь пещеры на каноэ, полюбуемся «антигравитационными» скалистыми островами словно из «Аватара» и многое-многое другое. В программе несколько островов:

Панак, где мы с большой долей вероятности встретим орлов, летучих мышей, рептилий и диких обезьян. Уютные Лагуны острова соединены загадочными тоннелями и пещерами: захватите с собой фонарик — здесь есть на что посмотреть!

Хонг, что в переводе с тайского означает «комната». Остров так назван неспроста: именно здесь вы посетите пещеры, напоминающие комнаты. Мы прокатимся к скалам залива Пханг Нга, а затем пересядем на каноэ и проплывём через мангровые заросли под скалистыми сводами.

Дополнительные локации по желанию

Остров Джеймса Бонда, он же Ко Тапу («глаз краба»). Высадимся на соседнем острове Кхао Пинг Канн, чтобы сделать сделать яркие фотографии с самым запоминающимся пейзажем Таиланда, купить сувениры и найти место, где снимали фильм «Человек с золотым пистолетом» 1974 года.

Паньи — здесь вы вкусно пообедаете, прогуляетесь по улочкам деревни и заглянете в аутентичное поселение морских цыган, расположенное на сваях прямо над водой. Обязательно поговорим об их быте и образе жизни. А по пути посмотрим наскальные рисунки, которым тысячи лет.

Организационные детали

Экскурсия рассчитана на тех, кто хочет полюбоваться скалами, пещерами, лагунами, а также покататься на каноэ. При бронировании, пожалуйста, учитывайте, что эта программа не подойдёт тем, кто хочет нырять с маской: искупаться вы сможете, но под водой нет кораллов. Всё самое красивое — над водой.

В стоимость включён катер, работа гида и напитки для любого количества человек от 1 до 12

На борту есть спасательные жилеты

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Важно : не менее, чем за сутки до экскурсии нужно внести предоплату для бронирования катера — 21 000 батов . Оплату можно перевести в рублях через онлайн-обменник или передать наличными в батах с курьером (от 500 до 1000 батов в зависимости от местоположения отеля). При отмене экскурсии с вашей стороны менее, чем за 24 часа до начала, предоплата не возвращается

: не менее, чем за сутки до экскурсии . Оплату можно перевести в рублях через онлайн-обменник или передать наличными в батах с курьером (от 500 до 1000 батов в зависимости от местоположения отеля). При отмене экскурсии с вашей стороны менее, чем за 24 часа до начала, предоплата не возвращается Экскурсия не подходит беременным женщинам и маленьким детям (грудного возраста)

Дополнительно оплачивается

трансфер от вашего отеля до пирса и обратно — 1500-2000 батов

входные билеты в национальный парк: 300 батов/взрослый, 150 батов/детский

обед в ресторане — 450 батов (в случае, если вы захотите посетить деревню морских цыган)

*катание на каноэ (около 30 мин.) — 300 батов