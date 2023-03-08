Это путешествие только для вас: без суеты, лишних остановок и толп туристов вы посетите уникальные острова, похожие на пейзажи из «Аватара». На скоростном катере мы исследуем национальный парк Пханг-Нга: полюбуемся островом Джеймса Бонда, заглянем в деревню морских цыган и на каноэ заплывём в пещеры с причудливыми сталактитами. И никаких лишних расходов: мы позаботились обо всём!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Удобный трансфер доставит вас от отеля до пирса, а затем мы пересядем на скоростной катер и помчимся навстречу красивейшим локациям Пхукета: исследуем лагуны, заплывём внутрь пещеры на каноэ, полюбуемся «антигравитационными» скалистыми островами словно из «Аватара» и многое-многое другое. В программе несколько островов:

🌿 Панак, где мы с большой долей вероятности встретим орлов, летучих мышей, рептилий и диких обезьян. Уютные Лагуны острова соединены загадочными тоннелями и пещерами: захватите с собой фонарик — здесь есть на что посмотреть!

🌿 Хонг, что в переводе с тайского означает «комната». Остров так назван неспроста: именно здесь вы посетите пещеры, напоминающие комнаты. Мы прокатимся к скалам залива Пханг-Нга, а затем пересядем на каноэ и проплывем через мангровые заросли под скалистыми сводами. А по пути посмотрим наскальные рисунки, которым тысячи лет.

🌿 Остров Джеймса Бонда, он же Ко Тапу («глаз краба»). Конечно, без визитной карточки Таиланда нам не обойтись. Высадимся на соседнем острове Кхао Пинг Канн, чтобы сделать сделать яркие фотографии с самым запоминающимся пейзажем Таиланда, купить сувениры и найти место, где снимали фильм «Человек с золотым пистолетом» 1974 года.

🌿 Паньи — последний остров в нашей программе. Здесь вы вкусно пообедаете, прогуляетесь по улочкам деревни и заглянете в аутентичное поселение морских цыган, расположенное на сваях прямо над водой. Обязательно поговорим об их быте и образе жизни.

Организационные детали