Рыбалка проходит на традиционной деревянной тайской лодке. Улов гарантируем! Рыбалка на леску или спиннинг. Встреча заката в море и ужин из улова в ресторане на берегу моря.
Описание водной прогулкиЭта экскурсия предлагает уникальный опыт традиционной тайской рыбалки с гарантированным уловом, в сопровождении морских цыган — коренных жителей островов Андаманского моря. Морские цыгане — это опытные рыбаки, ведущие обособленный образ жизни, и именно они поставляют большинство морепродуктов на местные рынки и в рестораны. Эти знатоки рыболовных мест с удовольствием помогут вам с ловлей. Группа туристов небольшая, что гарантирует индивидуальный подход. Программа: 12:30–13:30 — Трансфер из отелей на пирс Раваи. 14:00 — Отправление в море на традиционной тайской "длиннохвостой лодке" в сторону острова Бон (в пути около 30 минут). До 18:00 — Донная рыбалка (спиннинг или леска), встреча заката в море. Возможный улов: саппер, группер, сибас, барракуда, тунец. 18:00 — Возвращение на берег, где из вашего улова приготовят ужин (жареная, вареная, приготовленная на пару рыба, суп том-ям, уха, сашими). Напитки оплачиваются отдельно. 20:00–21:00 — Возвращение в отели. Важная информация: ❗ Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам. Оплата производится по карте: Visa, Mastercard или МИР (для граждан РФ). Ссылка для оплаты будет отправлена после подтверждения бронирования. Лодка не оборудована туалетом и кухней. Купание во время экскурсии не предусмотрено. 🧳 Возьмите с собой: Защита от солнца: крем, очки, головной убор, рубашка Удобная обувь (сандалии, шлёпки, кроксы) Телефон, камера Непромокаемые чехлы (по желанию) Деньги на личные расходы, чаевые, алкогольные напитки и дополнительный заказ во время ужина Коралловые тапочки на случай отлива, чтобы можно было пройти по оголившемуся дну с камнями и кораллами
По средам и субботам
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер со всех районов Пхукета
- Русскоговорящий гид
- Ужин из улова в кафе на берегу
- Вода на лодке
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Алкогольные напитки
- Дополнительная еда по меню
- Индивидуальный трансфер по желанию - 3 000 бат за машину в обе стороны
- Индивидуальный трансфер из отелей района Као лак - 5 000 бат за машину
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По средам и субботам
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- ❗ Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам
- Лодка не оборудована туалетом и кухней. Купание во время экскурсии не предусмотрено
- 🧳 Возьмите с собой:
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
