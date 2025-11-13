Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Рыбалка проходит на традиционной деревянной тайской лодке. Улов гарантируем! Рыбалка на леску или спиннинг. Встреча заката в море и ужин из улова в ресторане на берегу моря.

Описание водной прогулки Эта экскурсия предлагает уникальный опыт традиционной тайской рыбалки с гарантированным уловом, в сопровождении морских цыган — коренных жителей островов Андаманского моря. Морские цыгане — это опытные рыбаки, ведущие обособленный образ жизни, и именно они поставляют большинство морепродуктов на местные рынки и в рестораны. Эти знатоки рыболовных мест с удовольствием помогут вам с ловлей. Группа туристов небольшая, что гарантирует индивидуальный подход. Программа: 12:30–13:30 — Трансфер из отелей на пирс Раваи. 14:00 — Отправление в море на традиционной тайской "длиннохвостой лодке" в сторону острова Бон (в пути около 30 минут). До 18:00 — Донная рыбалка (спиннинг или леска), встреча заката в море. Возможный улов: саппер, группер, сибас, барракуда, тунец. 18:00 — Возвращение на берег, где из вашего улова приготовят ужин (жареная, вареная, приготовленная на пару рыба, суп том-ям, уха, сашими). Напитки оплачиваются отдельно. 20:00–21:00 — Возвращение в отели. Важная информация: ❗ Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам. Оплата производится по карте: Visa, Mastercard или МИР (для граждан РФ). Ссылка для оплаты будет отправлена после подтверждения бронирования. Лодка не оборудована туалетом и кухней. Купание во время экскурсии не предусмотрено. 🧳 Возьмите с собой: Защита от солнца: крем, очки, головной убор, рубашка Удобная обувь (сандалии, шлёпки, кроксы) Телефон, камера Непромокаемые чехлы (по желанию) Деньги на личные расходы, чаевые, алкогольные напитки и дополнительный заказ во время ужина Коралловые тапочки на случай отлива, чтобы можно было пройти по оголившемуся дну с камнями и кораллами

