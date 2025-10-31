Остров Рача Яй. Известен коралловыми рифами и богатой морской фауной, а вода у его берегов идеальна для снорклинга. Вы посмотрите на морских ежей и тропических рыбок.
Открытые воды Андаманского моря. Вы насладитесь бирюзовыми волнами, уединёнными бухтами и чистым морским горизонтом.
Места рыбалки и троллинга. Капитан поведёт лодку по проверенным маршрутам: вы будете ловить рыбу вдали от берега, в зонах, где часто клюёт барракуда, дорадо, тунец, скипджек.
Вы узнаете:
Как работают методы ловли — троллинг и спиннинг
Какие рыбы обитают в этих водах
Рыбацкие традиции и обычаи местных жителей
Практические советы по ловле и уходу за снастями
Примерный тайминг
07:00–08:00 — трансфер из отеля на пирс Chalong 08:00–08:30 — посадка на яхту, инструктаж, знакомство с командой 08:30 — выход в море, начало троллинга 10:30 — прибытие на остров Рача Яй, купание и снорклинг 12:00–13:00 — обед на борту яхты 13:00–14:30 — рыбалка на живца в открытом море 14:30–15:30 — приготовление рыбы, отдых и купание 15:30 — возвращение на Пхукет 16:30 — прибытие на пирс, трансфер в отель
Организационные детали
Поездка проходит на моторной лодке или катере с крытой зоной отдыха и туалетом. На борту — опытный капитан и команда. Трансфер из отеля и в отель входит в стоимость поездки
Мы рыбачим в открытом море в районе островов Рача Яй или Рача Ной — маршруты могут меняться в зависимости от погоды и активности рыбы. При сильных волнах маршрут может быть скорректирован по решению капитана — безопасность на первом месте
Поездка подходит для взрослых и детей от 5 лет. Специальная физическая подготовка не требуется, но важно уметь держаться на ногах на качающейся палубе
Пойманная рыба остаётся на борту — по желанию можно сфотографироваться с уловом или приготовить (обсуждается с командой)
Формат и сопровождение
Для групп до 10 человек — сопровождение на английском языке
Для групп от 10 человек предоставляется русскоязычный гид (уточните в переписке при бронировании)
Питание — тайский обед «буфет» (входит в стоимость поездки)
Салат из свежих овощей
Морепродукты (при наличии улова — готовим сашими)
Фрукты (ананас, арбуз)
Чай, кофе, питьевая вода, кола, спрайт По запросу возможен вегетарианский вариант
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в районе Патонг, Карон, Ката или Ката ной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 634 туристов
Я руководитель официального туристического агентства на Пхукете. Мы работаем с 2018 года, проводим индивидуальные и групповые экскурсии. Ждём вас на острове!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Люси
31 окт 2025
Это была одна из самых запоминающихся экскурсий за всё время отдыха на Пхукете. Утром нас встретили и проводили к красивой лодке всё было организовано чётко и без задержек. Экипаж дружелюбный, читать дальше
помогал и подсказывал как правильно ловить рыбу. Уже через полчаса у нас был первый улов! Рыбы действительно много. А когда подошло время обеда, пойманную рыбу тут же приготовили на бортуПомимо рыбалки, у нас была и морская прогулка красивые виды,Рекомендую всем, кто хочет не просто расслабиться на лодке но и получить яркие эмоции от настоящей морской рыбалки. Подходит и для новичков и для тех, кто уже пробовал. Отличный вариант провести день вне толпы туристов!