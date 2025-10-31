Этот морской день объединяет активную рыбалку и расслабление на яхте в тропиках. Вы попробуете себя в роли рыбака, освоите ловлю на троллинг и спиннинг, насладитесь солнцем и чистой водой. Прогулка подойдёт и новичкам, и опытным рыбакам, ведь каждая поклёвка — это всплеск адреналина, каждое движение снасти — возможность поймать морскую рыбу.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание водной прогулки

Остров Рача Яй. Известен коралловыми рифами и богатой морской фауной, а вода у его берегов идеальна для снорклинга. Вы посмотрите на морских ежей и тропических рыбок.

Открытые воды Андаманского моря. Вы насладитесь бирюзовыми волнами, уединёнными бухтами и чистым морским горизонтом.

Места рыбалки и троллинга. Капитан поведёт лодку по проверенным маршрутам: вы будете ловить рыбу вдали от берега, в зонах, где часто клюёт барракуда, дорадо, тунец, скипджек.

Вы узнаете:

Как работают методы ловли — троллинг и спиннинг

Какие рыбы обитают в этих водах

Рыбацкие традиции и обычаи местных жителей

Практические советы по ловле и уходу за снастями

Примерный тайминг

07:00–08:00 — трансфер из отеля на пирс Chalong

08:00–08:30 — посадка на яхту, инструктаж, знакомство с командой

08:30 — выход в море, начало троллинга

10:30 — прибытие на остров Рача Яй, купание и снорклинг

12:00–13:00 — обед на борту яхты

13:00–14:30 — рыбалка на живца в открытом море

14:30–15:30 — приготовление рыбы, отдых и купание

15:30 — возвращение на Пхукет

16:30 — прибытие на пирс, трансфер в отель

Организационные детали

Поездка проходит на моторной лодке или катере с крытой зоной отдыха и туалетом. На борту — опытный капитан и команда. Трансфер из отеля и в отель входит в стоимость поездки

Мы рыбачим в открытом море в районе островов Рача Яй или Рача Ной — маршруты могут меняться в зависимости от погоды и активности рыбы. При сильных волнах маршрут может быть скорректирован по решению капитана — безопасность на первом месте

Поездка подходит для взрослых и детей от 5 лет. Специальная физическая подготовка не требуется, но важно уметь держаться на ногах на качающейся палубе

Пойманная рыба остаётся на борту — по желанию можно сфотографироваться с уловом или приготовить (обсуждается с командой)

Формат и сопровождение

Для групп до 10 человек — сопровождение на английском языке

Для групп от 10 человек предоставляется русскоязычный гид (уточните в переписке при бронировании)

Питание — тайский обед «буфет» (входит в стоимость поездки)