Рыбалка и морская прогулка на яхте у берегов Пхукета

Поймать трофей в Андаманском море и отдохнуть на острове Рача Яй
Этот морской день объединяет активную рыбалку и расслабление на яхте в тропиках.

Вы попробуете себя в роли рыбака, освоите ловлю на троллинг и спиннинг, насладитесь солнцем и чистой водой.

Прогулка подойдёт и новичкам, и опытным рыбакам, ведь каждая поклёвка — это всплеск адреналина, каждое движение снасти — возможность поймать морскую рыбу.
1 отзыв
Время начала: 08:00

Описание водной прогулки

Остров Рача Яй. Известен коралловыми рифами и богатой морской фауной, а вода у его берегов идеальна для снорклинга. Вы посмотрите на морских ежей и тропических рыбок.

Открытые воды Андаманского моря. Вы насладитесь бирюзовыми волнами, уединёнными бухтами и чистым морским горизонтом.

Места рыбалки и троллинга. Капитан поведёт лодку по проверенным маршрутам: вы будете ловить рыбу вдали от берега, в зонах, где часто клюёт барракуда, дорадо, тунец, скипджек.

Вы узнаете:

  • Как работают методы ловли — троллинг и спиннинг
  • Какие рыбы обитают в этих водах
  • Рыбацкие традиции и обычаи местных жителей
  • Практические советы по ловле и уходу за снастями

Примерный тайминг

07:00–08:00 — трансфер из отеля на пирс Chalong
08:00–08:30 — посадка на яхту, инструктаж, знакомство с командой
08:30 — выход в море, начало троллинга
10:30 — прибытие на остров Рача Яй, купание и снорклинг
12:00–13:00 — обед на борту яхты
13:00–14:30 — рыбалка на живца в открытом море
14:30–15:30 — приготовление рыбы, отдых и купание
15:30 — возвращение на Пхукет
16:30 — прибытие на пирс, трансфер в отель

Организационные детали

  • Поездка проходит на моторной лодке или катере с крытой зоной отдыха и туалетом. На борту — опытный капитан и команда. Трансфер из отеля и в отель входит в стоимость поездки
  • Мы рыбачим в открытом море в районе островов Рача Яй или Рача Ной — маршруты могут меняться в зависимости от погоды и активности рыбы. При сильных волнах маршрут может быть скорректирован по решению капитана — безопасность на первом месте
  • Поездка подходит для взрослых и детей от 5 лет. Специальная физическая подготовка не требуется, но важно уметь держаться на ногах на качающейся палубе
  • Пойманная рыба остаётся на борту — по желанию можно сфотографироваться с уловом или приготовить (обсуждается с командой)

Формат и сопровождение

  • Для групп до 10 человек — сопровождение на английском языке
  • Для групп от 10 человек предоставляется русскоязычный гид (уточните в переписке при бронировании)

Питание — тайский обед «буфет» (входит в стоимость поездки)

  • Салат из свежих овощей
  • Морепродукты (при наличии улова — готовим сашими)
  • Фрукты (ананас, арбуз)
  • Чай, кофе, питьевая вода, кола, спрайт
    По запросу возможен вегетарианский вариант

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$102
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.

Руслан
Руслан — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 634 туристов
Я руководитель официального туристического агентства на Пхукете. Мы работаем с 2018 года, проводим индивидуальные и групповые экскурсии. Ждём вас на острове!
Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Люси
Люси
31 окт 2025
Это была одна из самых запоминающихся экскурсий за всё время отдыха на Пхукете. Утром нас встретили и проводили к красивой лодке всё было организовано чётко и без задержек. Экипаж дружелюбный,
читать дальше

помогал и подсказывал как правильно ловить рыбу. Уже через полчаса у нас был первый улов! Рыбы действительно много. А когда подошло время обеда, пойманную рыбу тут же приготовили на бортуПомимо рыбалки, у нас была и морская прогулка красивые виды,Рекомендую всем, кто хочет не просто расслабиться на лодке но и получить яркие эмоции от настоящей морской рыбалки. Подходит и для новичков и для тех, кто уже пробовал. Отличный вариант провести день вне толпы туристов!

