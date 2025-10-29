читать дальше

и помогают, даже если раньше никогда не рыбачил. Атмосфера спокойная, без спешки, можно просто наслаждаться морем и процессом.

Кто-то из группы поймал тунца, и прямо на месте нам приготовили сашими — это было что-то! Невероятно вкусно и свежо. Сам поймал несколько рыб, потом из улова сделали обед. После обеда купались и ныряли у острова, вода прозрачная, место красивейшее, жаль фотки не передают то, что глазами увидел!

Обратно возвращались уставшие, но довольные)) Всё организовано чётко, без суеты. Отличная поездка, оставила только самые приятные впечатления!