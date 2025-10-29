Мои заказы

За большой рыбой: групповая рыбалка в Андаманском море

Поймать рыбу своей мечты, поснорклить и искупаться в бухте у острова Рача
Вас ждёт насыщенный морской день в одном из самых красивых уголков Таиланда — Андаманском море.

На борту уютного катера вы отправитесь в рыболовное приключение: освоите троллинговую и донную рыбалку, попробуете поймать тунца, барракуду или дорадо, а заодно искупаетесь в кристально чистой воде и понаблюдаете за подводным миром.
Время начала: 08:00

Описание водной прогулки

  • 6:00–6:30 — выезд из отелей. Пока город только просыпается, вы уже на пути к пирсу Чалонг — отправной точке морского приключения.
  • 7:30 — отплытие с пирса Чалонг. На борту уютного рыболовного катера начнётся троллинговая рыбалка — вы будете ловите тунца, дорадо, барракуду и марлина на ходу, наслаждаясь морским бризом и видами бескрайней воды. Даже если вы никогда не держали удочку в руках — не страшно: опытная команда поможет освоить снасти.
  • 12:00–13:00 — купание и снорклинг в бухте у острова Рача. После — обед, приготовленный из свежих морепродуктов. А затем — донная рыбалка (30–40 минут). На обратном пути вы снова попробуете троллинг — ещё один шанс поймать свой трофей.
  • 17:00 — прибытие на пирс Чалонг, трансфер до отеля.

Организационные детали

  • Время выезда из отелей указано ориентировочно. Точное время зависит от расположения вашего отеля и будет сообщено дополнительно после бронирования.
  • Трансфер на минивэне включён для гостей, проживающих в районах Ката, Карон и Патонг. Для районов Камала и Сурин доплата за трансфер — 500 батов, для районов Май Кхао и Най Янг — 1000 батов.
  • В стоимость входит обед. Также мы предоставляем участникам маски, трубки и спасательные жилеты. Перед снорклингом проводим инструктаж.
  • Часть стоимости вы вносите на сайте. Остаток оплаты — переводом на российский банк минимум за день до поездки.
  • С вами будет англоговорящий капитан из нашей команды. При желании можно заказать сопровождение гида — 1300 батов.

Стоимость водной прогулки

Рауф
Рауф — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 234 туристов
Я — директор туристической компании на Пхукете, официально аккредитованной и признанной. Мой опыт в сфере туризма насчитывает 9 лет, и за это время мне довелось работать в таких странах, как
читать дальше

Доминиканская Республика, Мексика, Турция, Вьетнам, Малайзия, Сингапур, Эмираты и, конечно, Таиланд. Последние три года я специализируюсь на проведении исключительно индивидуальных экскурсий, с удовольствием делюсь знаниями о местных традициях и культуре с известными личностями шоу-бизнеса, интернет-блогерами и инфлюенсерами. Я всегда ориентирован на высочайшее качество обслуживания и стремлюсь создавать для своих гостей незабываемые моменты и положительные эмоции!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Михаил
Михаил
29 окт 2025
Был на этой морской рыбалке — впечатления просто отличные! Выезд ранний, но утро на море того стоит: тихо, свежо, море спокойное — одним словом красота)) Команда очень доброжелательная, всё объясняют
читать дальше

и помогают, даже если раньше никогда не рыбачил. Атмосфера спокойная, без спешки, можно просто наслаждаться морем и процессом.
Кто-то из группы поймал тунца, и прямо на месте нам приготовили сашими — это было что-то! Невероятно вкусно и свежо. Сам поймал несколько рыб, потом из улова сделали обед. После обеда купались и ныряли у острова, вода прозрачная, место красивейшее, жаль фотки не передают то, что глазами увидел!
Обратно возвращались уставшие, но довольные)) Всё организовано чётко, без суеты. Отличная поездка, оставила только самые приятные впечатления!

