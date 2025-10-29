Вас ждёт насыщенный морской день в одном из самых красивых уголков Таиланда — Андаманском море.
На борту уютного катера вы отправитесь в рыболовное приключение: освоите троллинговую и донную рыбалку, попробуете поймать тунца, барракуду или дорадо, а заодно искупаетесь в кристально чистой воде и понаблюдаете за подводным миром.
Описание водной прогулки
- 6:00–6:30 — выезд из отелей. Пока город только просыпается, вы уже на пути к пирсу Чалонг — отправной точке морского приключения.
- 7:30 — отплытие с пирса Чалонг. На борту уютного рыболовного катера начнётся троллинговая рыбалка — вы будете ловите тунца, дорадо, барракуду и марлина на ходу, наслаждаясь морским бризом и видами бескрайней воды. Даже если вы никогда не держали удочку в руках — не страшно: опытная команда поможет освоить снасти.
- 12:00–13:00 — купание и снорклинг в бухте у острова Рача. После — обед, приготовленный из свежих морепродуктов. А затем — донная рыбалка (30–40 минут). На обратном пути вы снова попробуете троллинг — ещё один шанс поймать свой трофей.
- 17:00 — прибытие на пирс Чалонг, трансфер до отеля.
Организационные детали
- Время выезда из отелей указано ориентировочно. Точное время зависит от расположения вашего отеля и будет сообщено дополнительно после бронирования.
- Трансфер на минивэне включён для гостей, проживающих в районах Ката, Карон и Патонг. Для районов Камала и Сурин доплата за трансфер — 500 батов, для районов Май Кхао и Най Янг — 1000 батов.
- В стоимость входит обед. Также мы предоставляем участникам маски, трубки и спасательные жилеты. Перед снорклингом проводим инструктаж.
- Часть стоимости вы вносите на сайте. Остаток оплаты — переводом на российский банк минимум за день до поездки.
- С вами будет англоговорящий капитан из нашей команды. При желании можно заказать сопровождение гида — 1300 батов.
ежедневно в 08:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$102
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рауф — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 234 туристов
Я — директор туристической компании на Пхукете, официально аккредитованной и признанной. Мой опыт в сфере туризма насчитывает 9 лет, и за это время мне довелось работать в таких странах, как
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Михаил
29 окт 2025
Был на этой морской рыбалке — впечатления просто отличные! Выезд ранний, но утро на море того стоит: тихо, свежо, море спокойное — одним словом красота)) Команда очень доброжелательная, всё объясняют
Входит в следующие категории Пхукета
