Сиам Нирамит Пхукет предлагает незабываемое шоу с великолепными декорациями и более чем 100 актерами, которые перенесут вас в мир тайской культуры и истории.
Погрузитесь в три захватывающие части представления, от древнего Сиама до загробных миров и ярких национальных праздников, наслаждаясь танцами и музыкой, словно из сказки. Это уникальное путешествие подарит вам яркие эмоции и глубокое понимание тайских традиций!
Сиам Нирамит Пхукет — это уникальное место, где вы сможете насладиться захватывающим шоу с фантастическими декорациями, в котором участвуют более 100 актеров и 500 красочных нарядов, а также невероятные спецэффекты. Днем вы сможете прогуляться по традиционной тайской деревне, а к вечеру это место преображается в яркое представление, наполненное танцами и музыкой, словно из кино. Шоу состоит из трех частей. Первая часть погружает вас в древний Сиам и важнейшие исторические события. Во второй части вы увидите три загробных мира: ужасающий ад, лес Химмапаан, населенный полубогами и магическими существами, и сияющий Рай под управлением бога Индры. Третья часть знакомит вас с тайскими национальными праздниками — Пхи Та Кхон, Лой Кратонг и Сонгкран. Важная информация:
- Siam Niramit Phuket открыт со среды по понедельник.
- Если ребенок ростом до 100 см, то он может посетить парк бесплатно (без места), но если программа с трансфером, по правилам он должен сидеть отдельно, поэтому будет плата только за трансфер.
- Если у вас билет без ужина, то выезд на час позже, чем при билете с ужином.
- Трансфер и ужин оплачиваются отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель или вход в парк
Завершение: Шоу Сиам Нирамит
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
