Соседняя с Пхукетом провинция Пханг Нга — это вечнозелёные мангровые рощи, множество островов и отвесных скал, скрытых пещер и диких пляжей. Изучать и смаковать всё это советуем в неспешном темпе под плавное движение сапов. И, конечно, рядом с профессиональным гидом-инструктором, который покажет самые живописные места и поможет уверенно чувствовать себя на доске.

Описание

Что вас ожидает

Самет Нангше

Для начала мы сверху посмотрим на красоту, среди которой позже будем кататься на сапах. Поднимемся на пикапах по горному серпантину к знаменитой смотровой площадке. С неё откроются потрясающие виды на залив Пханг Нга. А через некоторое время мы сами окажемся частью этой сказочной картинки. Кстати, если поехать на Самет Нангше к 4 утра, можно встретить восход солнца и сделать потрясающие фото в предрассветных лучах.

Аутентичная деревня

Спустимся в рыбацкую деревню к пирсу с традиционными тайскими длиннохвостыми лодками, увидим морских цыган, которые живут в домиках на воде. Пока инструктор будет накачивать сапы, вы сможете познакомиться с обыденной жизнью тайцев.

Трёхчасовая прогулка на сапах

После инструктажа отправимся в путь – сначала сквозь мангровые рощи по извилистой реке мимо диких пляжей, скал и неглубоких пещер, а затем через самый центр залива Пханг Нга. Можем высаживаться на пляжи и заплывать в пещеры – всё по вашему желанию и велению сердца.

Обед и разговоры о Таиланде, тайцах и многом другом

Можно пообедать в видовом кафе на горе по соседству со смотровой площадкой. Либо отправиться в небольшое и пока ещё не потоковое заведение с гостеприимной хозяйкой и аутентичной тайской кухней. На всём пути, начиная с часовой поездки от отеля до первой локации, будем активно общаться. Вы узнаете о традициях и быте местных. Задавайте любые вопросы. Обсудим всё, что вам интересно.

Организационные детали

В стоимость включены трансфер, услуги гида-инструктора, аренда оборудования (сап, весло, гермосумка, чехол для телефона), любительские фото/видео на телефон и экшн-камеру Insta 360°

Программа подойдёт как для новичков, так и для опытных райдеров. Нужна лишь минимальная физическая подготовка.

Можно взять с собой детей от 8 лет

Дополнительные расходы

Подъём на пикапе на смотровую площадку — 140 бат/чел.

Обед — от 300 бат/чел.

Дополнительные услуги (по вашему желанию)