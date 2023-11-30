Невероятные 3 часа наедине с заповедными местами
И, конечно, рядом с профессиональным гидом-инструктором, который покажет самые живописные места и поможет уверенно чувствовать себя на доске.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$150
|Дети до 16 лет
|$75
Описание
Что вас ожидает
Самет Нангше
Для начала мы сверху посмотрим на красоту, среди которой позже будем кататься на сапах. Поднимемся на пикапах по горному серпантину к знаменитой смотровой площадке. С неё откроются потрясающие виды на залив Пханг Нга. А через некоторое время мы сами окажемся частью этой сказочной картинки. Кстати, если поехать на Самет Нангше к 4 утра, можно встретить восход солнца и сделать потрясающие фото в предрассветных лучах.
Аутентичная деревня
Спустимся в рыбацкую деревню к пирсу с традиционными тайскими длиннохвостыми лодками, увидим морских цыган, которые живут в домиках на воде. Пока инструктор будет накачивать сапы, вы сможете познакомиться с обыденной жизнью тайцев.
Трёхчасовая прогулка на сапах
После инструктажа отправимся в путь – сначала сквозь мангровые рощи по извилистой реке мимо диких пляжей, скал и неглубоких пещер, а затем через самый центр залива Пханг Нга. Можем высаживаться на пляжи и заплывать в пещеры – всё по вашему желанию и велению сердца.
Обед и разговоры о Таиланде, тайцах и многом другом
Можно пообедать в видовом кафе на горе по соседству со смотровой площадкой. Либо отправиться в небольшое и пока ещё не потоковое заведение с гостеприимной хозяйкой и аутентичной тайской кухней. На всём пути, начиная с часовой поездки от отеля до первой локации, будем активно общаться. Вы узнаете о традициях и быте местных. Задавайте любые вопросы. Обсудим всё, что вам интересно.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер, услуги гида-инструктора, аренда оборудования (сап, весло, гермосумка, чехол для телефона), любительские фото/видео на телефон и экшн-камеру Insta 360°
- Программа подойдёт как для новичков, так и для опытных райдеров. Нужна лишь минимальная физическая подготовка.
- Можно взять с собой детей от 8 лет
Дополнительные расходы
- Подъём на пикапе на смотровую площадку — 140 бат/чел.
- Обед — от 300 бат/чел.
Дополнительные услуги (по вашему желанию)
- Прогулка на тайской традиционной лодке на остров Джеймса Бонда — 1500 бат/лодка до 10 чел., вход в национальный парк на острове — 300 бат/чел., услуги гида — 300 бат
- Посещение водопада в джунглях с прогулкой сквозь тропический лес или посещение пещерного храма Лежащего Будды (на выбор) — 1000 бат/экскурсия
- Профессиональная фотосессия на сапах — 3500 бат
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле на Пхукете
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.