Прогулка на сапах по островам и пещерам провинции Пханг Нга

Индивидуальная экскурсия на Пхукете

Невероятные 3 часа наедине с заповедными местами

Соседняя с Пхукетом провинция Пханг Нга — это вечнозелёные мангровые рощи, множество островов и отвесных скал, скрытых пещер и диких пляжей. Изучать и смаковать всё это советуем в неспешном темпе под плавное движение сапов.

И, конечно, рядом с профессиональным гидом-инструктором, который покажет самые живописные места и поможет уверенно чувствовать себя на доске.
Прогулка на сапах по островам и пещерам провинции Пханг Нга
Прогулка на сапах по островам и пещерам провинции Пханг Нга
Прогулка на сапах по островам и пещерам провинции Пханг Нга
Прогулка на сапах по островам и пещерам провинции Пханг Нга
Прогулка на сапах по островам и пещерам провинции Пханг Нга
Прогулка на сапах по островам и пещерам провинции Пханг Нга
Прогулка на сапах по островам и пещерам провинции Пханг Нга
Прогулка на сапах по островам и пещерам провинции Пханг Нга
Прогулка на сапах по островам и пещерам провинции Пханг Нга
Прогулка на сапах по островам и пещерам провинции Пханг Нга
Прогулка на сапах по островам и пещерам провинции Пханг Нга

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$150
Дети до 16 лет$75
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Самет Нангше

Для начала мы сверху посмотрим на красоту, среди которой позже будем кататься на сапах. Поднимемся на пикапах по горному серпантину к знаменитой смотровой площадке. С неё откроются потрясающие виды на залив Пханг Нга. А через некоторое время мы сами окажемся частью этой сказочной картинки. Кстати, если поехать на Самет Нангше к 4 утра, можно встретить восход солнца и сделать потрясающие фото в предрассветных лучах.

Аутентичная деревня

Спустимся в рыбацкую деревню к пирсу с традиционными тайскими длиннохвостыми лодками, увидим морских цыган, которые живут в домиках на воде. Пока инструктор будет накачивать сапы, вы сможете познакомиться с обыденной жизнью тайцев.

Трёхчасовая прогулка на сапах

После инструктажа отправимся в путь – сначала сквозь мангровые рощи по извилистой реке мимо диких пляжей, скал и неглубоких пещер, а затем через самый центр залива Пханг Нга. Можем высаживаться на пляжи и заплывать в пещеры – всё по вашему желанию и велению сердца.

Обед и разговоры о Таиланде, тайцах и многом другом

Можно пообедать в видовом кафе на горе по соседству со смотровой площадкой. Либо отправиться в небольшое и пока ещё не потоковое заведение с гостеприимной хозяйкой и аутентичной тайской кухней. На всём пути, начиная с часовой поездки от отеля до первой локации, будем активно общаться. Вы узнаете о традициях и быте местных. Задавайте любые вопросы. Обсудим всё, что вам интересно.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер, услуги гида-инструктора, аренда оборудования (сап, весло, гермосумка, чехол для телефона), любительские фото/видео на телефон и экшн-камеру Insta 360°
  • Программа подойдёт как для новичков, так и для опытных райдеров. Нужна лишь минимальная физическая подготовка.
  • Можно взять с собой детей от 8 лет

Дополнительные расходы

  • Подъём на пикапе на смотровую площадку — 140 бат/чел.
  • Обед — от 300 бат/чел.

Дополнительные услуги (по вашему желанию)

  • Прогулка на тайской традиционной лодке на остров Джеймса Бонда — 1500 бат/лодка до 10 чел., вход в национальный парк на острове — 300 бат/чел., услуги гида — 300 бат
  • Посещение водопада в джунглях с прогулкой сквозь тропический лес или посещение пещерного храма Лежащего Будды (на выбор) — 1000 бат/экскурсия
  • Профессиональная фотосессия на сапах — 3500 бат

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле на Пхукете
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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