Откройте Пхукет после захода солнца: тайные бары, ночные улицы, вечеринки и шоу, о которых не пишут путеводители! Вы узнаете, где отдыхают местные, заглянете за закрытые двери и получите персональные советы, как безопасно провести вечер, избежать обмана и получить максимум впечатлений.
Описание экскурсии
- Ночные улицы Пхукета вне туристических маршрутов.
- Скрытые и секретные бары для взрослых, недоступные обычным туристам.
- Массажные салоны — в том числе с необычными видами тайского массажа.
- Танцевальные шоу и развлечения для взрослых (Ping Pong Show, стриптиз и другие).
- Для девушек — безопасные бары, где можно насладиться атмосферой, не беспокоясь о безопасности.
Вы узнаете:
- Как не попасться на уловки мошенников.
- Где лучше отдыхать, какие бары и шоу выбирать.
- Какие места посещают сами тайцы и как проходит настоящая ночная жизнь острова в разных районах.
- Куда идут отдыхать сотрудники заведений с Бангла Роуд после работы.
Организационные детали
- В стоимость входит минимум 5-часовой маршрут по ночным барам, улицам и массажным салонам и трансфер до вашего отеля после прогулки. Гуляем до тех пор, пока не скажете «хватит» или до рассвета.
- Программа строго 20+. Возьмите с собой удостоверение личности.
- Все услуги (массаж, напитки, платный вход в заведения) оплачиваются отдельно.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид на Пхукете
Живу на Пхукете с 2022 года. Изучаю ночную жизнь Таиланда. Могу показать и рассказать много интересного из ночной жизни.
