Мечтаете о свободе и приключениях? Наша школа вождения сделает ваше желание реальностью! Опытные инструкторы с нуля обучат вас нюансам вождения как на площадке, так и в городе и на серпантинах.
Поделятся с вами всеми тонкостями и секретами управления, чтобы вы чувствовали себя уверенно и безопасно на дороге.
Поделятся с вами всеми тонкостями и секретами управления, чтобы вы чувствовали себя уверенно и безопасно на дороге.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Владение навыком вождения байка или скутера не только добавит вам уверенности на дорогах, но и откроет перед вами множество возможностей для путешествий. Кроме того, управление двухколёсным транспортом помогает улучшить координацию и реакцию, делая вас более внимательным и ответственным участником дорожного движения. Ну что, готовы окунуться в мир приключений на азиатских дорогах?
Обратившись к нам, вы получите:
- Обучение от инструкторов с опытом преподавания более 5 лет
- Полную экипировку для вашей безопасности и комфорта
- Индивидуальные занятия, которые будут строиться исходя из ваших потребностей и навыков: научим держать баланс, маневрировать, экстренно тормозить и не только
- Практику как на на площадке, так и на самых живописных дорогах Пхукета
Также можем помочь с арендой байка и получением водительского удостоверения.
Организационные детали
- Первое занятие всегда проходит на площадке, чтобы инструктор оценил ваш уровень и составил программу обучения лично под вас
- В ассортименте у нас есть байки Honda Click, Honda Scoopy, Honda PCX-150, Yamaha Nmax, Yamaha Aerox и другие
- Учебная программа ориентирована как на взрослых, так и на детей. Ограничение по росту — не ниже 140 см.
- Есть несколько пакетов обучения на выбор: 1 урок стоит $50, 3 урока — $140, 5 уроков — $200. Занятия проходят на площадке, в городе и на перевале. При необходимости предоставим бесплатный трансфер от вашего отеля до места встречи.
- Обучать вас буду я или другой инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|1 урок
|$50
|3 урока
|$140
|5 уроков
|$200
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов на Пхукете
Наша команда — истинные профессионалы с опытом более 5 лет 😎 Мы предлагаем полную экипировку для безопасного и комфортного вождения, индивидуальный подход к обучению под ваши запросы и уровень вождения. Профессиональные урокиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
7 мар 2024
Очень понравилось, много показал инструктор Михаил. Для тех кто не водил скутер самое то
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