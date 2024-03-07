Мотошкола на Пхукете

Научиться безопасно водить скутер или мотоцикл под руководством опытного инструктора
Мечтаете о свободе и приключениях? Наша школа вождения сделает ваше желание реальностью! Опытные инструкторы с нуля обучат вас нюансам вождения как на площадке, так и в городе и на серпантинах.

Поделятся с вами всеми тонкостями и секретами управления, чтобы вы чувствовали себя уверенно и безопасно на дороге.
5
1 отзыв
Мотошкола на Пхукете
Мотошкола на Пхукете
Мотошкола на Пхукете
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Владение навыком вождения байка или скутера не только добавит вам уверенности на дорогах, но и откроет перед вами множество возможностей для путешествий. Кроме того, управление двухколёсным транспортом помогает улучшить координацию и реакцию, делая вас более внимательным и ответственным участником дорожного движения. Ну что, готовы окунуться в мир приключений на азиатских дорогах?

Обратившись к нам, вы получите:

  • Обучение от инструкторов с опытом преподавания более 5 лет
  • Полную экипировку для вашей безопасности и комфорта
  • Индивидуальные занятия, которые будут строиться исходя из ваших потребностей и навыков: научим держать баланс, маневрировать, экстренно тормозить и не только
  • Практику как на на площадке, так и на самых живописных дорогах Пхукета

Также можем помочь с арендой байка и получением водительского удостоверения.

Организационные детали

  • Первое занятие всегда проходит на площадке, чтобы инструктор оценил ваш уровень и составил программу обучения лично под вас
  • В ассортименте у нас есть байки Honda Click, Honda Scoopy, Honda PCX-150, Yamaha Nmax, Yamaha Aerox и другие
  • Учебная программа ориентирована как на взрослых, так и на детей. Ограничение по росту — не ниже 140 см.
  • Есть несколько пакетов обучения на выбор: 1 урок стоит $50, 3 урока — $140, 5 уроков — $200. Занятия проходят на площадке, в городе и на перевале. При необходимости предоставим бесплатный трансфер от вашего отеля до места встречи.
  • Обучать вас буду я или другой инструктор из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
1 урок$50
3 урока$140
5 уроков$200
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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7 мар 2024
Очень понравилось, много показал инструктор Михаил. Для тех кто не водил скутер самое то
Очень понравилось, много показал инструктор Михаил. Для тех кто не водил скутер самое то

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