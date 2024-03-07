Мечтаете о свободе и приключениях? Наша школа вождения сделает ваше желание реальностью! Опытные инструкторы с нуля обучат вас нюансам вождения как на площадке, так и в городе и на серпантинах. Поделятся с вами всеми тонкостями и секретами управления, чтобы вы чувствовали себя уверенно и безопасно на дороге.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Владение навыком вождения байка или скутера не только добавит вам уверенности на дорогах, но и откроет перед вами множество возможностей для путешествий. Кроме того, управление двухколёсным транспортом помогает улучшить координацию и реакцию, делая вас более внимательным и ответственным участником дорожного движения. Ну что, готовы окунуться в мир приключений на азиатских дорогах?

Обратившись к нам, вы получите:

Обучение от инструкторов с опытом преподавания более 5 лет

Полную экипировку для вашей безопасности и комфорта

Индивидуальные занятия, которые будут строиться исходя из ваших потребностей и навыков: научим держать баланс, маневрировать, экстренно тормозить и не только

Практику как на на площадке, так и на самых живописных дорогах Пхукета

Также можем помочь с арендой байка и получением водительского удостоверения.

Организационные детали