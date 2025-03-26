Знакомство с островом Пхукет на комфортном авто и с интересным гидом. Экскурсия познавательная и не утомительная, приятно проведет время как и взрослый так и ребенок. Экскурсия на 9-10 часов - посмотрим самые интересные места острова; без толп гостей и с комфортом.
Описание экскурсииПрограмма тура: - старый город - пляж Ao Yon/ Nai Harn - леса Ко Сире - смотровая площадка Каокад - смотровая башня Панва - храм Большого Будды - слоновьей фермы - храм Ват Чалонг - обед - посещение рынка морских цыган (море продукты) - посещение обзорной площадки Ветряк - мыс Промтеп - Карон Вьюпоинт Программа на 9-10 часов. Возможно изменение маршрута по вашему желанию.
Каждый день с 09:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город
- Пляж Ao Yon/ Nai Harn
- Леса Ко Сире
- Смотровая площадка Каокад
- Смотровая башня Панва
- Храм Большого Будды
- Слоновьей фермы
- Храм Ват Чалонг
- Обед
- Посещение рынка морских цыган (море продукты)
- Посещение обзорной площадки Ветряк
- Мыс Промтеп
- Карон Вьюпоинт
Что включено
- Гид, напитки, трансфер
Что не входит в цену
- Обед, входные билеты к тиграм/ птицам.
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
C
Cazakova
26 мар 2025
Мне не понравилось. Я хотела заказать экскурсию на 4х человек взрослых по Пхукету у гида Дмитрия. Он сказал что занят и прислал другого человека с машиной. Это просто водитель с
Е
Екатерина
26 мар 2025
