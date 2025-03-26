Мои заказы

Обзорная экскурсия Пхукет

Знакомство с островом Пхукет на комфортном авто и с интересным гидом. Экскурсия познавательная и не утомительная, приятно проведет время как и взрослый так и ребенок. Экскурсия на 9-10 часов - посмотрим самые интересные места острова; без толп гостей и с комфортом.
3
2 отзыва
Обзорная экскурсия Пхукет
Обзорная экскурсия Пхукет
Обзорная экскурсия Пхукет

Описание экскурсии

Программа тура: - старый город - пляж Ao Yon/ Nai Harn - леса Ко Сире - смотровая площадка Каокад - смотровая башня Панва - храм Большого Будды - слоновьей фермы - храм Ват Чалонг - обед - посещение рынка морских цыган (море продукты) - посещение обзорной площадки Ветряк - мыс Промтеп - Карон Вьюпоинт Программа на 9-10 часов. Возможно изменение маршрута по вашему желанию.

Каждый день с 09:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Старый город
  • Пляж Ao Yon/ Nai Harn
  • Леса Ко Сире
  • Смотровая площадка Каокад
  • Смотровая башня Панва
  • Храм Большого Будды
  • Слоновьей фермы
  • Храм Ват Чалонг
  • Обед
  • Посещение рынка морских цыган (море продукты)
  • Посещение обзорной площадки Ветряк
  • Мыс Промтеп
  • Карон Вьюпоинт
Что включено
  • Гид, напитки, трансфер
Что не входит в цену
  • Обед, входные билеты к тиграм/ птицам.
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
2
1
C
Cazakova
26 мар 2025
Мне не понравилось. Я хотела заказать экскурсию на 4х человек взрослых по Пхукету у гида Дмитрия. Он сказал что занят и прислал другого человека с машиной. Это просто водитель с
читать дальше

авто. И это нам стоило 300 долларов. Да, нас привезли по всем местам, но к сожалению сопровождение гида мы не получили. Также машина была Mazda cx30 и 4взрослых она вмещает с трудом. У меня претензия только к Дмитрию, тк он подтвердил что человек вместо него гид!
Это уже 2й раз со Спутником. Выбираешь начитавшись отзывов одного, в итоге он занят, присылает другого и он не гид а просто водитель!

Е
Екатерина
26 мар 2025
Мне не понравилось. Я хотела заказать экскурсию на 4х человек взрослых по Пхукету у гида Дмитрия. Он сказал что занят и прислал другого человека с машиной. Это просто водитель с
читать дальше

авто. И это нам стоило 300 долларов. Да, нас привезли по всем местам, но к сожалению сопровождение гида мы не получили. Также машина была Mazda cx30 и 4взрослых она вмещает с трудом. У меня претензия только к Дмитрию, тк он подтвердил что человек вместо него гид!
Это уже 2й раз со Спутником. Выбираешь начитавшись отзывов одного, в итоге он занят, присылает другого и он не гид а просто водитель!

Входит в следующие категории Пхукета

Похожие экскурсии из Пхукета

Сердце Пхукета: обзорные точки, храм и Cтарый город
На машине
6 часов
7 отзывов
Групповая
до 13 чел.
Сердце Пхукета: обзорные точки, храм и Cтарый город
Познакомиться с самыми знаменитыми и живописными уголками острова
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
$41 за человека
Нетуристический Пхукет на байках
На мотоцикле
6 часов
47 отзывов
Индивидуальная
Нетуристический Пхукет на байках
С опытным водителем побывать в секретных местах, подняться на смотровые и посетить Пхукет-таун
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$129 за человека
Добро пожаловать на Пхукет
На машине
5.5 часов
7 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Добро пожаловать на Пхукет
Увидеть основные локации острова, полюбоваться улочками Пхукет-Тауна и видами со смотровых площадок
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 08:00
22 ноя в 08:00
26 ноя в 08:00
$40 за человека
У нас ещё много экскурсий на Пхукете. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Пхукете