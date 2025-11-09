Экскурсия подойдёт абсолютно всем — и тем, кто на острове в первый раз, и самым маленьким путешественникам.
Описание экскурсии
Смотровая площадка Карон (Karon Viewpoint). Отсюда открывается захватывающий вид сразу на три пляжа — Ката Ной, Ката и Карон.
Площадка Windmill Viewpoint. Уютное место с видом на бескрайнее Андаманское море и символическую ветряную мельницу.
Мыс Промтеп. Самая южная точка и один из главных фотоспотов Пхукета.
Рынок морских цыган «Чао Ле». Аутентичное место со свежими морепродуктами.
Комплекс Большого Будды. Мы остановимся у подножия гигантской статуи (сам храм временно закрыт), чтобы полюбоваться панорамой и сделать яркие кадры.
Встреча со слонёнком. На животном не катаются — ему можно купить корм и сделать фото на память.
Храм Ват Чалонг. Посетим главный буддийский храм острова.
Улица тайского бокса. Заглянем в квартал, где кипит жизнь муай-тай.
Старый город Пхукета. Вас ждёт прогулка по улицам с китайско-португальской архитектурой.
Смотровая площадка Ранг Хилл. Высотная точка над Пхукет-тауном. Сюда приходят не только за видом, но и ради встречи с дикими обезьянами.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Commuter
- С северных пляжей Бангтао, Найтон, Наянг, Майкао выезды осуществляются по определённым датам — уточняйте их в переписке с гидом
- Отдельно оплачивается трансфер с отдаленных районов Пхукета (Ао По, Панва, Сире) — подробности уточняйте перед бронированием
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Важно! Для завершения бронирования необходима полная оплата гиду наличными в тайских батах или рублями переводом на Сбербанк не менее, чем за 1 день до начала экскурсии. При отмене за 48 часов эта сумма возвращается наличными курьером или онлайн переводом.
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$41
|Дети до 7 лет
|$37
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Остальные локации - просто быстро посмотреть.
Гид сразу сказал - это экскурсия
Так же все четко по таймингу,организовано! Небольшая короткая обзорная экскурсия,но было очень интересно,особенно для тех,кто здесь впервые