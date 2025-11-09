Мои заказы

Сердце Пхукета: обзорные точки, храм и Cтарый город

Познакомиться с самыми знаменитыми и живописными уголками острова
Если хочется увидеть весь Пхукет за один день — вам сюда! В программе впечатляющий храм, захватывающие смотровые площадки, колоритный Cтарый город (Пхукет-таун) и многое другое.

Экскурсия подойдёт абсолютно всем — и тем, кто на острове в первый раз, и самым маленьким путешественникам.
4.9
6 отзывов
Сердце Пхукета: обзорные точки, храм и Cтарый город© Павел
Сердце Пхукета: обзорные точки, храм и Cтарый город© Павел
Сердце Пхукета: обзорные точки, храм и Cтарый город© Павел
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Смотровая площадка Карон (Karon Viewpoint). Отсюда открывается захватывающий вид сразу на три пляжа — Ката Ной, Ката и Карон.

Площадка Windmill Viewpoint. Уютное место с видом на бескрайнее Андаманское море и символическую ветряную мельницу.

Мыс Промтеп. Самая южная точка и один из главных фотоспотов Пхукета.

Рынок морских цыган «Чао Ле». Аутентичное место со свежими морепродуктами.

Комплекс Большого Будды. Мы остановимся у подножия гигантской статуи (сам храм временно закрыт), чтобы полюбоваться панорамой и сделать яркие кадры.

Встреча со слонёнком. На животном не катаются — ему можно купить корм и сделать фото на память.

Храм Ват Чалонг. Посетим главный буддийский храм острова.

Улица тайского бокса. Заглянем в квартал, где кипит жизнь муай-тай.

Старый город Пхукета. Вас ждёт прогулка по улицам с китайско-португальской архитектурой.

Смотровая площадка Ранг Хилл. Высотная точка над Пхукет-тауном. Сюда приходят не только за видом, но и ради встречи с дикими обезьянами.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Commuter
  • С северных пляжей Бангтао, Найтон, Наянг, Майкао выезды осуществляются по определённым датам — уточняйте их в переписке с гидом
  • Отдельно оплачивается трансфер с отдаленных районов Пхукета (Ао По, Панва, Сире) — подробности уточняйте перед бронированием
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Важно! Для завершения бронирования необходима полная оплата гиду наличными в тайских батах или рублями переводом на Сбербанк не менее, чем за 1 день до начала экскурсии. При отмене за 48 часов эта сумма возвращается наличными курьером или онлайн переводом.

ежедневно в 09:00

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 11 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$41
Дети до 7 лет$37
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 1390 туристов
Живу и работаю в Таиланде с 2012 года. Люблю свою семью, путешествия и Пхукет. За это время организовал и провёл свыше 1000 разных программ. Моё любимое направление — это море,
читать дальше

а особенно национальный парк «Залив Пханг Нга» (остров Джеймса Бонда), с которым я обязательно вас познакомлю на своих индивидуальных и групповых программах. Экскурсии провожу, как правило, сам, но также работаю с командой интересных гидов. До встречи в стране улыбок!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
1
3
2
1
С
Семенов
9 ноя 2025
Все было так, как в описании. Гид был очень хороший, много что нам рассказывал
А
Алла
2 ноя 2025
Поездка подойдет тем, кто впервые на острове и хочет осмотреть разные пляжи и понять, что есть интересного на острове в первом приближении. Нам экскурсия понравилась, сразу много информации и впечатлений. Гиду огромное спасибо! Организовано было все четко и понятно.
Вадим
Вадим
17 авг 2025
Благодарю за отличное время провождение и познавательную экскурсию!)
Марина
Марина
4 авг 2025
Посетили экскурсию, по локациям - все хорошо, в целом, понравилось: посетили смотровую, благодаря раннему времени там совсем не было людей.
Остальные локации - просто быстро посмотреть.
Гид сразу сказал - это экскурсия
читать дальше

чисто сохранить себе точки на карте и потом приехать уже самостоятельно, чтобы погулять, если надо.

Чего не хватило: информации.
Гид сказал, что он в Тае 1,5 года, рассказывал немного инфы перед посещением локации, в формате: «так, нуууу что ещё сказать… ну вот такой факт есть. Будут вопросы - подходите». А какие вопросы, если особо ничего не рассказали))
То есть речи прям какой-то заготовленной о местах - не было.
На саму точку с нами выходила гид-тайка, чисто как сопровождение. Все гуляли сами. То есть непосредственно на локации - никто ничего не рассказывал.
Русскоговорящий гид ждал в машине, пока мы вернемся.

Плюс за то, что в экскурсии нет «мест-разводилок», латексных фабрик и прочего, куда катают туристов в первый день туроператоры.

Минус за информированность гида и подачу информации. Хотелось бы чуть больше подготовленности.

Посетили экскурсию, по локациям - все хорошо, в целом, понравилось: посетили смотровую, благодаря раннему времени там совсем не было людей.Посетили экскурсию, по локациям - все хорошо, в целом, понравилось: посетили смотровую, благодаря раннему времени там совсем не было людей.Посетили экскурсию, по локациям - все хорошо, в целом, понравилось: посетили смотровую, благодаря раннему времени там совсем не было людей.Посетили экскурсию, по локациям - все хорошо, в целом, понравилось: посетили смотровую, благодаря раннему времени там совсем не было людей.Посетили экскурсию, по локациям - все хорошо, в целом, понравилось: посетили смотровую, благодаря раннему времени там совсем не было людей.Посетили экскурсию, по локациям - все хорошо, в целом, понравилось: посетили смотровую, благодаря раннему времени там совсем не было людей.Посетили экскурсию, по локациям - все хорошо, в целом, понравилось: посетили смотровую, благодаря раннему времени там совсем не было людей.Посетили экскурсию, по локациям - все хорошо, в целом, понравилось: посетили смотровую, благодаря раннему времени там совсем не было людей.Посетили экскурсию, по локациям - все хорошо, в целом, понравилось: посетили смотровую, благодаря раннему времени там совсем не было людей.Посетили экскурсию, по локациям - все хорошо, в целом, понравилось: посетили смотровую, благодаря раннему времени там совсем не было людей.
В
Виктор
13 июл 2025
Отличная экскурсия для того чтобы познакомиться с Пхукетом. За пол дня посетили самые топовые места. Всё было организовано чётко и без спешки. Спасибо Павлу за организацию
Отличная экскурсия для того чтобы познакомиться с Пхукетом. За пол дня посетили самые топовые места. Всё
А
Александра
18 июн 2025
Спасибо большое гиду Ине🫶Очень интересная и веселая девушка)) всю дорогу с нами болтала,веселила нас😅👌
Так же все четко по таймингу,организовано! Небольшая короткая обзорная экскурсия,но было очень интересно,особенно для тех,кто здесь впервые
Спасибо большое гиду Ине🫶Очень интересная и веселая девушка)) всю дорогу с нами болтала,веселила нас😅👌Спасибо большое гиду Ине🫶Очень интересная и веселая девушка)) всю дорогу с нами болтала,веселила нас😅👌Спасибо большое гиду Ине🫶Очень интересная и веселая девушка)) всю дорогу с нами болтала,веселила нас😅👌Спасибо большое гиду Ине🫶Очень интересная и веселая девушка)) всю дорогу с нами болтала,веселила нас😅👌Спасибо большое гиду Ине🫶Очень интересная и веселая девушка)) всю дорогу с нами болтала,веселила нас😅👌Спасибо большое гиду Ине🫶Очень интересная и веселая девушка)) всю дорогу с нами болтала,веселила нас😅👌Спасибо большое гиду Ине🫶Очень интересная и веселая девушка)) всю дорогу с нами болтала,веселила нас😅👌Спасибо большое гиду Ине🫶Очень интересная и веселая девушка)) всю дорогу с нами болтала,веселила нас😅👌Спасибо большое гиду Ине🫶Очень интересная и веселая девушка)) всю дорогу с нами болтала,веселила нас😅👌Спасибо большое гиду Ине🫶Очень интересная и веселая девушка)) всю дорогу с нами болтала,веселила нас😅👌

Входит в следующие категории Пхукета

Похожие экскурсии из Пхукета

Мототур на Пхукете: встреча рассвета, пляжи и буддистский храм
На мотоцикле
Полеты на самолетах
5.5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
Мототур на Пхукете: встреча рассвета, пляжи и буддистский храм
Полюбоваться с высоты заливом Пханг Нга, посетить «пляж с самолётами» и побывать в священном храме
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:00
12 ноя в 04:00
$160 за человека
Нетуристический Пхукет на байках
На мотоцикле
6 часов
47 отзывов
Индивидуальная
Нетуристический Пхукет на байках
С опытным водителем побывать в секретных местах, подняться на смотровые и посетить Пхукет-таун
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$129 за человека
Пхукет, перезагрузка. От туриста до эксперта по острову за один день
На машине
6 часов
70 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Пхукет, перезагрузка. От туриста до эксперта по острову за один день
Дружеское авто-путешествие со знатоком, который поделится достоверной информацией и влюбит в Таиланд
Начало: В вашем отеле
Завтра в 13:00
13 ноя в 13:00
$310 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий на Пхукете. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Пхукете