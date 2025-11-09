Если хочется увидеть весь Пхукет за один день — вам сюда! В программе впечатляющий храм, захватывающие смотровые площадки, колоритный Cтарый город (Пхукет-таун) и многое другое. Экскурсия подойдёт абсолютно всем — и тем, кто на острове в первый раз, и самым маленьким путешественникам.

Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Смотровая площадка Карон (Karon Viewpoint). Отсюда открывается захватывающий вид сразу на три пляжа — Ката Ной, Ката и Карон.

Площадка Windmill Viewpoint. Уютное место с видом на бескрайнее Андаманское море и символическую ветряную мельницу.

Мыс Промтеп. Самая южная точка и один из главных фотоспотов Пхукета.

Рынок морских цыган «Чао Ле». Аутентичное место со свежими морепродуктами.

Комплекс Большого Будды. Мы остановимся у подножия гигантской статуи (сам храм временно закрыт), чтобы полюбоваться панорамой и сделать яркие кадры.

Встреча со слонёнком. На животном не катаются — ему можно купить корм и сделать фото на память.

Храм Ват Чалонг. Посетим главный буддийский храм острова.

Улица тайского бокса. Заглянем в квартал, где кипит жизнь муай-тай.

Старый город Пхукета. Вас ждёт прогулка по улицам с китайско-португальской архитектурой.

Смотровая площадка Ранг Хилл. Высотная точка над Пхукет-тауном. Сюда приходят не только за видом, но и ради встречи с дикими обезьянами.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Commuter

С северных пляжей Бангтао, Найтон, Наянг, Майкао выезды осуществляются по определённым датам — уточняйте их в переписке с гидом

Отдельно оплачивается трансфер с отдаленных районов Пхукета (Ао По, Панва, Сире) — подробности уточняйте перед бронированием

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Важно! Для завершения бронирования необходима полная оплата гиду наличными в тайских батах или рублями переводом на Сбербанк не менее, чем за 1 день до начала экскурсии. При отмене за 48 часов эта сумма возвращается наличными курьером или онлайн переводом.