Обзорная экскурсия по Пхукету – это отличная возможность за пол дня увидеть самые интересные места Пхукета, узнать его историю и культуру, а также получить представление о том, куда стоит отправиться самостоятельно в дальнейшем.
Профессиональный русский гид не только покажет вам знаковые достопримечательности, но и поделится интересными фактами и легендами, связанными с островом.
Описание экскурсии
Живописные смотровые площадки Karon Viewpoint: насладитесь потрясающим видом на три пляжа - Ката Ной, Ката и Карон Ветряная Мельница: полюбуйтесь захватывающими пейзажами с высоты Мыс Промтхеп: самая южная точка Пхукета, откуда открываются великолепные морские виды Обзорная площадка у Большого Будды: величественная статуя на фоне захватывающих пейзажей Гора Ранг-Хилл:.
наблюдение и кормление диких обезьян на смотровой площадке • Тайская культура и природа
Кормление и фотосессия со слонёнком: уникальная возможность пообщаться с этими величественными животными Посещение храма Wat Chalong:
главный буддийский храм острова, погружение в духовные традиции Таиланда • История и традиции
Прогулка по Старому городу Пхукета: изучение уникальной китайско-португальской архитектуры Обзор улицы тайского бокса: знакомство с древним боевым искусством муай-тай Важная информация:
- Внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ.
- Программа тура может быть изменена в зависимости от погодных условий. Решение об изменении программы принимает компания, проводящая тур, исходя из соображений безопасности.
- На экскурсию не допускаются беременные женщины.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Множество остановок для фотографирования с захватывающими видами на Пхукет
- Возможность увидеть 5 пляжей за один день: Патонг, Ката, Карон, Най Харн, Равай (Туристы проживающие на Раваи и Найхарн не посещают данную смотровую площадку)
- Узнайте больше о тайской культуре и традициях
- Полюбуйтесь очаровательными историческими улицами города Пхукет
Что включено
- Трансферы с отелей расположенных в районах Rawai, Naiharn, Kata not, Kata, Karon, Patong
- Русский гид
- Страховка
Что не входит в цену
- Доплата 100 бат / чел за трансферы с отелей расположенных в районах Kalim, Kamala, Surin, Bangtao, Layan, Naithon, Naiyang, Maikhao
- Трасфер с районов Ao yon, Panwa cape, Sire cape, Phuket Town, Laem Hin Pier - 1500 бат за авто (трансфер туда и обратно)
- Трасфер с районов Yamu, Paklok Ao Por, Yaht heaven pier, Boat Lagoon, - 1800 бат за авто (трансфер туда и обратно)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
7 ноя 2025
Сами места для экскурсий хорошие, но экскурсовод Иван вообще не особо был заинтересован в происходящем. Очень слабая экскурсионно-просветительская часть, буквально видели как Иван просит чат GPT рассказать какие-то факты, а потом читает их нам с телефона… Неоднозначное впечатление
Ю
Юрий
1 ноя 2025
Т
Тимур
30 окт 2025
Экскурсия замечательная, гид Ева - хороший гид, рекомендую, спасибо большое за экскурсию 😀
А
Анастасия
9 окт 2025
А
Андрей
26 июл 2025
Душевно. Хороший гид Елена, много знает. Мало времени на локациях. В целом все супер
В
Виталик
10 июл 2025
A
Aндрей
25 мая 2025
Понравилось.. советую всем
