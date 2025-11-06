Получите введение по Пхукету в этом полудневном туре, который покажет вам самые красивые обзорные площадки с захватывающими видами и окунёт вас в сердце повседневной жизни острова.
Посетите статую Большого Будды, сверкающий храм Ват Чалонг, посмотрите на китайско-португальскую архитектуру в Пхукет Тауне, побывайте на одном из местных рынков и посетите невероятные смотровые площадки
Описание экскурсииПогружение в культуру Таиланда Погрузитесь в сердце Пхукета с нашей эксклюзивной экскурсией, созданной для тех, кто жаждет увидеть все самое лучшее, что может предложить этот тропический рай. Мы предлагаем не просто тур, а настоящее приключение, наполненное яркими красками, незабываемыми впечатлениями и глубоким погружением в культуру Таиланда. Насладитесь панорамными видами, которые захватывают дух на каждой остановке, специально выбранной для идеальных фотографий. Сделайте фото со слоненком, посетите самый знаменитый буддийский храм острова Ват Чалонг Завершите свой день прогулкой по историческим улицам Пхукета, где время словно замерло, сохранив колониальную архитектуру и уникальную атмосферу. Почувствуйте дух прошлого, узнайте о местных традициях и погрузитесь в аутентичную тайскую культуру. Важная информация: Внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую гиду (имеется ввиду компания - организатор, не гид в автобусе в день экскурсии) не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ. Трансфер забирает из вашего отеля, с отдаленных пляже есть доплата за трансфер, уточняйте у организаторов (Ката/Карон/Патонг доплат нет) - Обращаем внимание, что время в программе экскурсии носит ознакомительный характер, очерёдность посещения локаций может меняться, в зависимости от трафика на дорогах, загруженности на локациях, погодных условий и т. д • Что взять с собой: солнцезащитный крем, головной убор, одежда для храма, фото/видео камера, деньги на сувениры и личные расходы, хорошее настроение!:
- При посещении храмов в качестве пожертвования дополнительно оплачивается вход в храм (примерно 30 бат).
Ежедневно примерно с 08:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пляж Най Харн
- Пляж Равай
- Смотровая площадка «Karon Viewpoint»
- Смотровая площадка «Ветряная Мельница»
- Мыс «Пром тхеп»
- Рынок морских цыган «Чао Ле»
- Храм «Ват Чалонг»
- Смотровая площадка на горе Ранг-Хилл
Что включено
- Русскоговорящий гид
- Входные билеты
- Трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автобусе с кондиционером
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сувениры
- Пожертвования при входе в храмы (примерно 30 бат)
- Одежда для входа в храмы (если вы одеты ненадлежащим образом: открытые плечи, колени)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно примерно с 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую гиду (имеется ввиду компания - организатор, не гид в автобусе в день экскурсии) не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ
- Трансфер забирает из вашего отеля, с отдаленных пляже есть доплата за трансфер, уточняйте у организаторов (Ката/Карон/Патонг доплат нет)
- Обращаем внимание, что время в программе экскурсии носит ознакомительный характер, очерёдность посещения локаций может меняться, в зависимости от трафика на дорогах, загруженности на локациях, погодных условий и т. д
- Что взять с собой: солнцезащитный крем, головной убор, одежда для храма, фото/видео камера, деньги на сувениры и личные расходы, хорошее настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
6 ноя 2025
Понравилась экскурсия, организация, гиды супер. Спасибо большое за доставленное удовольствие.
А
Анна
4 ноя 2025
Впечатления об экскурсии самые наилучшие. Побывали в разнообразных красивых местах, смотровых площадках, старом городе, пообщались со слониками, обезьянами. Приобрели красивые сувениры и украшения. Поездка прошла в комфортном транспорте, дружеской компании и приятного общительного гида. Спасибо за организацию приятного отдыха. Рекомендуем посетить экскурсии приезжающих туристов на Пхукет.
Е
Елена
30 окт 2025
Я увидела много красивых мест. Экскурсия не была утомительной. Получила представление о стране, природе людях,обычаях, флоре и фауне.
Мне кажется,можно в эту экскурсию включить ещё несколько локаций или музей какой нибудь.
О
Ольга
24 окт 2025
Сама экскурсия хорошая. Состав понравился больше чем у дргуих. Выбирала потому что возили к слонам, а не к змеям. Минус звезда за странного гида, мало что рассказывал и очень очень поверхностно. На других экскурсиях в других агентствах везло больше. Если первый раз - идеально.
А
Алексей
9 авг 2025
Приобретали 2 экскурсии
1. Обзорная авторская по Пхукету.
Экскурсовод Мария крайне безучастна, слова-паразиты «да,то есть», мы слышали в каждом предложении. Ни на одной локации экскурсовод с нами не вышла,не сопроводила, дабы рассказать
Е
Елена
25 июл 2025
В целом, неплохая экскурсия, но это не классическая обзорная экскурсия с цельной информацией. Нас просто возили по разным местам и давали весьма обрывочную информацию о этих местах. Иногда приходилось информацию «выпрашивать» у гида(
Н
Наталья
2 июл 2025
Я на этой экскурсии не была
С
Светлана
30 июн 2025
"Посетила обзорную экскурсию, экскурсия
проходила в небольшом микроавтобусе, что очень
замечательно. Посетили все места! Виды
прекрасные!"
М
Михаил
15 июн 2025
Хорошая экскурсия для первого знакомства с Пхукетом. Гид ответит на любые вопросы. Слоники прикольные.
Е
Екатерина
25 мая 2025
Зная, что большая часть островов из тура будет недоступна к высадке из-за шторма все равно всех повезли
Е
Евгений
22 мая 2025
А
Ангелина
9 мая 2025
"Экскурсии подарили нам много новых впечатлений
и знаний. Обзорная экскурсия по Пхукету оказалась
очень познавательной и касаемо самой истории
посещенных мест и касаемо полезных советов
каким такси можно пользоваться, каким
приложением доставки еды и тд, очень
понравилось!"
Р
Рафаэль
30 апр 2025
Э
Эвелина
20 апр 2025
Были 17.04.25 на Сити-тур. Для экспресс знакомства с Пхукетом - самое то. Были ограничены по времени, а хоть что-то увидеть в чужой стране хотелось. Показали пляжи, храм, с удовольствием и
Д
Дмитрий
15 апр 2025
Всё норм!
Гид отличный!!!
Гид отличный!!!
