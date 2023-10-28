Лучшее на Пхукете за 1 день

Захватывающее автопутешествие по самым интересным местам острова

5
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Пхукет — это калейдоскоп из фантастических пейзажей и необычных мест. За один день со мной вы откроете и исследуете самые удивительные части острова. Мы прогуляемся по Пхукет Тауну, посетим храм Бога Смерти и Ват Чалонг, поднимемся к Биг Будде. Отдохнём на волшебных пляжах и насладимся лучшими панорамами с высоты нескольких площадок.
Лучшее на Пхукете за 1 день
Лучшее на Пхукете за 1 день
Лучшее на Пхукете за 1 день
Лучшее на Пхукете за 1 день
Лучшее на Пхукете за 1 день
Лучшее на Пхукете за 1 день
Лучшее на Пхукете за 1 день
Лучшее на Пхукете за 1 день
Лучшее на Пхукете за 1 день
Лучшее на Пхукете за 1 день
Лучшее на Пхукете за 1 день
Лучшее на Пхукете за 1 день
Лучшее на Пхукете за 1 день
Лучшее на Пхукете за 1 день
Лучшее на Пхукете за 1 день
Лучшее на Пхукете за 1 день
Лучшее на Пхукете за 1 день
Лучшее на Пхукете за 1 день
Лучшее на Пхукете за 1 день
Лучшее на Пхукете за 1 день
Лучшее на Пхукете за 1 день
Лучшее на Пхукете за 1 день
Лучшее на Пхукете за 1 день
Лучшее на Пхукете за 1 день
Лучшее на Пхукете за 1 день
Лучшее на Пхукете за 1 день
Лучшее на Пхукете за 1 день
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Пхукет Таун и храм Бога Смерти

Мы посетим Олд Таун и рассмотрим его колоритную китайско-португальскую архитектуру. С горы Khao Rang взглянем на город с высоты. Побываем в необычном храме Бога Смерти, вход в который охраняют грозные демоны якшасы. Прикоснёмся к китайской культуре в главном китайском храме Джуй Туй и старинном святилище Безмятежного Света.

В гости к Будде

Отправимся к главной достопримечательности Пхукета — на холм к Большому Будде. В расположенном рядом со статуей храме часто проходят службы с распеванием мантр. Местные монахи повяжут вам на руку верёвочку сай син для исполнения желаний. Заедем в ещё один знаменитый храмовый комплекс — Ват Чалонг. В его Пхра Махатхат Чеди в стеклянном шаре хранится частица Будды.

Видовые площадки

Мы посетим места, откуда взглянем на самые чарующие панорамы острова. С башни Као Кад нам откроется вид на Пхукет Таун, бухту Чалонг, пирс Равай и островок Ко Сире, где живут морские цыгане. Поедем на мыс Промтеп — самую южную точку Пхукета. С обзорной площадки Карон посмотрим на три пляжа, Андаманское море и джунгли. А с площадки «Ветряк» увидим необитаемый остров Кох Ман.

Мы посетим несколько пляжей, среди которых будет Ао Сейн с причудливыми камнями — идеальное место для фотосессий. А для перекуса зайдём в один из лучших тайских ресторанов на острове.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле 2019 года класса седан с кондиционером. Если вы один, экскурсию можно провести на мотоцикле Honda CB (не скутер)
  • Оплата за экскурсию принимается в батах, долларах/евро или онлайн-переводом в рублях
  • На Биг Будде и в храмах нужно прикрыть плечи и колени

Дополнительные расходы

  • Если вы находитесь в северной части острова (пляжи Бангтао, Лагуна, Найтон, Найянг, Майкао), дополнительно оплачивается трансфер — 400 батов.
  • Еда и напитки — в среднем 200 батов/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
28 окт 2023
Всем рекомендую Владимира!
Мы за один день на комфортном автомобиле посетили множество потрясающих мест, видовые точки, храмы (китайские и тайские); Big Buddha, ферму крокодилов, лес обезьян, покормили слонов и рыб; вкусно пообедали в ресторане; погуляли по старому городу и его разноцветным улицам; время пролетело быстро, хотя 12 часов активного путешествия;

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пхукета

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Святые места
Выездные
На весь день
Обзорные
Монастыри, церкви, храмы
Большой Будда
Популярные места
Пляжи
Буддистские храмы
Смотровые площадки
Храм Ват Чалонг
Самое главное
Мыс Промтеп

Похожие туры из Пхукета

По 5 островам - на гидроциклах
🏍 На мотоцикле
Гидроцикл
Мини-группа
3 часа
10 отзывов
По 5 островам - на гидроциклах
Добраться с Пхукета к тропическому архипелагу за рулём премиального водного мотоцикла
на причале Boat Lagoon
3 ноя
5 ноя
7 ноя
8 ноя
$95 за человека
Пхукет для новичков
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
107 отзывов
Пхукет для новичков
Разобраться в мифах и реалиях Таиланда на насыщенной автопрогулке по главным местам острова
возле вашего отеля
Завтра
31 окт
1 ноя
2 ноя
250$175 за всё до 4 чел.
Пхукет, перезагрузка. От туриста до эксперта по острову за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
56 отзывов
Пхукет, перезагрузка. От туриста до эксперта по острову за один день
Дружеское авто-путешествие со знатоком, который поделится достоверной информацией и влюбит в Таиланд
в вашем отеле
14 ноя
15 ноя
17 ноя
18 ноя
$210 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий на Пхукете. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии на Пхукете
ХОРОШО
🧭
ТАМ