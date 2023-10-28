Пхукет — это калейдоскоп из фантастических пейзажей и необычных мест. За один день со мной вы откроете и исследуете самые удивительные части острова. Мы прогуляемся по Пхукет Тауну, посетим храм Бога Смерти и Ват Чалонг, поднимемся к Биг Будде. Отдохнём на волшебных пляжах и насладимся лучшими панорамами с высоты нескольких площадок.

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Описание

Что вас ожидает

Пхукет Таун и храм Бога Смерти

Мы посетим Олд Таун и рассмотрим его колоритную китайско-португальскую архитектуру. С горы Khao Rang взглянем на город с высоты. Побываем в необычном храме Бога Смерти, вход в который охраняют грозные демоны якшасы. Прикоснёмся к китайской культуре в главном китайском храме Джуй Туй и старинном святилище Безмятежного Света.

В гости к Будде

Отправимся к главной достопримечательности Пхукета — на холм к Большому Будде. В расположенном рядом со статуей храме часто проходят службы с распеванием мантр. Местные монахи повяжут вам на руку верёвочку сай син для исполнения желаний. Заедем в ещё один знаменитый храмовый комплекс — Ват Чалонг. В его Пхра Махатхат Чеди в стеклянном шаре хранится частица Будды.

Видовые площадки

Мы посетим места, откуда взглянем на самые чарующие панорамы острова. С башни Као Кад нам откроется вид на Пхукет Таун, бухту Чалонг, пирс Равай и островок Ко Сире, где живут морские цыгане. Поедем на мыс Промтеп — самую южную точку Пхукета. С обзорной площадки Карон посмотрим на три пляжа, Андаманское море и джунгли. А с площадки «Ветряк» увидим необитаемый остров Кох Ман.

Мы посетим несколько пляжей, среди которых будет Ао Сейн с причудливыми камнями — идеальное место для фотосессий. А для перекуса зайдём в один из лучших тайских ресторанов на острове.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле 2019 года класса седан с кондиционером. Если вы один, экскурсию можно провести на мотоцикле Honda CB (не скутер)

Оплата за экскурсию принимается в батах, долларах/евро или онлайн-переводом в рублях

На Биг Будде и в храмах нужно прикрыть плечи и колени

Дополнительные расходы