Захватывающее автопутешествие по самым интересным местам острова
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Описание
Что вас ожидает
Пхукет Таун и храм Бога Смерти
Мы посетим Олд Таун и рассмотрим его колоритную китайско-португальскую архитектуру. С горы Khao Rang взглянем на город с высоты. Побываем в необычном храме Бога Смерти, вход в который охраняют грозные демоны якшасы. Прикоснёмся к китайской культуре в главном китайском храме Джуй Туй и старинном святилище Безмятежного Света.
В гости к Будде
Отправимся к главной достопримечательности Пхукета — на холм к Большому Будде. В расположенном рядом со статуей храме часто проходят службы с распеванием мантр. Местные монахи повяжут вам на руку верёвочку сай син для исполнения желаний. Заедем в ещё один знаменитый храмовый комплекс — Ват Чалонг. В его Пхра Махатхат Чеди в стеклянном шаре хранится частица Будды.
Видовые площадки
Мы посетим места, откуда взглянем на самые чарующие панорамы острова. С башни Као Кад нам откроется вид на Пхукет Таун, бухту Чалонг, пирс Равай и островок Ко Сире, где живут морские цыгане. Поедем на мыс Промтеп — самую южную точку Пхукета. С обзорной площадки Карон посмотрим на три пляжа, Андаманское море и джунгли. А с площадки «Ветряк» увидим необитаемый остров Кох Ман.
Мы посетим несколько пляжей, среди которых будет Ао Сейн с причудливыми камнями — идеальное место для фотосессий. А для перекуса зайдём в один из лучших тайских ресторанов на острове.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле 2019 года класса седан с кондиционером. Если вы один, экскурсию можно провести на мотоцикле Honda CB (не скутер)
- Оплата за экскурсию принимается в батах, долларах/евро или онлайн-переводом в рублях
- На Биг Будде и в храмах нужно прикрыть плечи и колени
Дополнительные расходы
- Если вы находитесь в северной части острова (пляжи Бангтао, Лагуна, Найтон, Найянг, Майкао), дополнительно оплачивается трансфер — 400 батов.
- Еда и напитки — в среднем 200 батов/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Мы за один день на комфортном автомобиле посетили множество потрясающих мест, видовые точки, храмы (китайские и тайские); Big Buddha, ферму крокодилов, лес обезьян, покормили слонов и рыб; вкусно пообедали в ресторане; погуляли по старому городу и его разноцветным улицам; время пролетело быстро, хотя 12 часов активного путешествия;