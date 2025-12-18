Обзорная экскурсия по Пхукету: смотровые площадки, Старый город, Ват Чалонг

Уникальная возможность увидеть все главные достопримечательности Пхукета за один день — от живописных смотровых площадок и древних храмов до колоритного Старого города и настоящих морских рынков.
Комфортный трансфер и опытный русскоговорящий гид сделают знакомство с островом легким и запоминающимся.
Описание экскурсииЛучшие смотровые площадки острова Посетите Karon Viewpoint, Ветряки и Rang Hill — здесь открываются лучшие панорамные виды на пляжи Ката, Карон и зелёные холмы Пхукета. Мыс Промтеп, самая южная точка острова, славится одними из самых красивых закатов в Таиланде. Храмы и религиозные памятники Погрузитесь в духовную атмосферу главного буддийского храма Пхукета — Ват Чалонг, сияющего в лучах солнца, и осмотрите величественную смотровую площадку у статуи «Большого Будды». Старый город и аутентичные места Прогуляйтесь по улочкам с китайско-португальской архитектурой, посетите уютные кафе и сувенирные магазины. Остановитесь на рынке морских цыган Чао Ле с огромным выбором свежих морепродуктов, а также насладитесь встречей со слонёнком, увидьте улицу тайского бокса и познакомьтесь с дикими обезьянами на Ранг-Хилл. Важная информация:
- Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам. Оплата производится по карте: Visa, Mastercard или МИР (для граждан РФ). Ссылка для оплаты будет отправлена после подтверждения бронирования.
- Программа подходит для всех: детей, пожилых людей и беременных. Пункты программы могут чередоваться в разном порядке.
- Возьмите с собой: воду, напитки и перекус, защиту от солнца (крем, очки, головной убор, рубашку), закрытую одежду для посещения храма, удобную одежду и обувь, телефон, камеру (по желанию — непромокаемые чехлы), а также деньги на личные расходы.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровые площадки Karon Viewpoint, Ветряки и Rang Hill
- Мыс Промтеп
- Рынок морских цыган
- Храм Ват Чалонг
- Улица тайского бокса
- Старый город Пхукет
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Трансфер с северных районов Пхукета по средам и воскресеньям
- Русскоговорящий гид
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание и вода
- Каждый дополнительный час по желанию туристов - 500 бат
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
