Однодневный тур по Бангкоку и Аюттхае предлагает насыщенное знакомство с Таиландом.
Вы посетите знаменитые храмы Ват Пхо и Ват Арун, насладитесь прогулкой по каналам реки Чаопрайя и откроете для себя потрясающие виды с высоты Байок Скай.
Завершающим аккордом станет поездка в древнюю Аюттхаю, где вы окунетесь в атмосферу древнего Королевства. Этот маршрут позволит за короткое время ощутить разнообразие и богатство культуры Таиланда.
Вы посетите знаменитые храмы Ват Пхо и Ват Арун, насладитесь прогулкой по каналам реки Чаопрайя и откроете для себя потрясающие виды с высоты Байок Скай.
Завершающим аккордом станет поездка в древнюю Аюттхаю, где вы окунетесь в атмосферу древнего Королевства. Этот маршрут позволит за короткое время ощутить разнообразие и богатство культуры Таиланда.
Описание экскурсии
Шарм столицы Таиланда Вас ждут история, культура и панорамные виды — и всё в рамках 1-дневного путешествия! Однодневное путешествие по Бангкоку и его окрестностям предлагает уникальную возможность погрузиться в культурное наследие и историческое величие Таиланда. В насыщенной программе вы сможете насладиться самыми знаковыми достопримечательностями столицы, узнать больше о её богатой культуре и истории, а также полюбоваться удивительными панорамными видами.
- Величественные храмы Бангкока Ваш тур начнется с посещения одного из самых значимых храмов — Ват Пхо, известного огромной статуей Лежащего Будды. Этот храм является не только одним из крупнейших в Бангкоке, но и важным центром тайской медицины и массажа. Здесь можно окунуться в атмосферу древних буддийских традиций и величия.
- После этого вам откроется величие Ват Арун — «Храма Рассвета». Этот храм на берегу реки Чаопрайя поражает своей уникальной архитектурой. Изящные шпили и мозаика из фарфора переливаются при дневном свете, создавая завораживающий эффект.
- Прогулка по каналам реки Чаопрайя Для более глубокого погружения в атмосферу города предлагается прогулка по каналам реки Чаопрайя. Эта водная артерия является неотъемлемой частью жизни Бангкока, и с ее водных путей можно увидеть город в его аутентичной красоте. Прогулка на лодке по каналам позволяет взглянуть на старинные дома на сваях, храмы и современный город с необычного ракурса.
- Панорамные виды с Байок Скай Чтобы завершить знакомство с Бангкоком, вы подниметесь на обзорную площадку отеля Байок Скай, одного из самых высоких зданий города. Отсюда открываются потрясающие панорамные виды на мегаполис, его небоскрёбы, храмы и водные каналы. Это уникальная возможность увидеть город с высоты и насладиться его вечерней красотой.
Поездка в древнюю столицу — Аюттхаю В завершение дня вы отправитесь в Аюттхаю, древнюю столицу Королевства Таиланд. Город является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и знаменит своими храмовыми комплексами и руинами, которые перенесут вас в эпоху древнего Сиама. Здесь вы почувствуете величие ушедшей цивилизации и прикоснетесь к тысячелетней истории Таиланда. Итог Этот однодневный тур идеально подходит для тех, кто хочет за короткий срок познакомиться с самыми разными аспектами Таиланда — от богатого культурного наследия и духовных традиций до современных урбанистических пейзажей и древней истории. Важная информация:.
Поездка в древнюю столицу — Аюттхаю В завершение дня вы отправитесь в Аюттхаю, древнюю столицу Королевства Таиланд. Город является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и знаменит своими храмовыми комплексами и руинами, которые перенесут вас в эпоху древнего Сиама. Здесь вы почувствуете величие ушедшей цивилизации и прикоснетесь к тысячелетней истории Таиланда. Итог Этот однодневный тур идеально подходит для тех, кто хочет за короткий срок познакомиться с самыми разными аспектами Таиланда — от богатого культурного наследия и духовных традиций до современных урбанистических пейзажей и древней истории. Важная информация:.
• Поездка в древнюю столицу — Аюттхаю В завершение дня вы отправитесь в Аюттхаю, древнюю столицу Королевства Таиланд. Город является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и знаменит своими храмовыми комплексами и руинами, которые перенесут вас в эпоху древнего Сиама. Здесь вы почувствуете величие ушедшей цивилизации и прикоснетесь к тысячелетней истории Таиланда. Итог Этот однодневный тур идеально подходит для тех, кто хочет за короткий срок познакомиться с самыми разными аспектами Таиланда — от богатого культурного наследия и духовных традиций до современных урбанистических пейзажей и древней истории. Важная информация:
- Пожалуйста, учтите, что весь указанный тайминг является ориентировочным и может изменяться в зависимости от реальных условий и задержек.
- Необходимо иметь при себе: паспорт, срок окончания действия которого более 6 месяцев со дня выезда на экскурсию.
Каждый день, в период с 5:00 до 8:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Посетите величественные храмы, включая Ват Пхо с Лежащим Буддой и Ват Арун - «Храм Рассвета»
- Прогуляйтесь по каналам реки Чаопрайя, чтобы впечатлиться Бангкоком с нетривиального водного ракурса
- Насладитесь мегаполисом во всем великолепии с обзорной площадки отеля Байок Скай - панорамные виды просто фантастика
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Авиабилет
- Питание по программе (обед)
- Страхование от несчастных случаев на время экскурсии
- Групповой трансфер по Бангкоку
- Групповой трансфер на Пхукете
Что не входит в цену
- Деньги на личные расходы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, в период с 5:00 до 8:00
Экскурсия длится около 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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