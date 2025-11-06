Мои заказы

Очарование Пхукета и вкус какао

Незабываемый день на Пхукете: яркие виды с Windmill Viewpoint, Karon Viewpoint и Khao Rang Viewpoint, погружение в атмосферу старого города и знакомство с вкусом настоящего какао, выращенного на острове.
5
16 отзывов
Описание экскурсии

Путешествие по Пхукету Проведите день в путешествии, которое объединяет главные красоты Пхукета, его историю и гастрономические открытия.
  • Экскурсия начинается с посещения лучших обзорных площадок острова. На Karon Viewpoint вы сможете увидеть сразу три живописных пляжа, которые станут фоном для незабываемых фотографий.
  • На Windmill Viewpoint вас встретят виды на бирюзовые воды и белоснежные пляжи, которые словно сошли с открыток.
  • Phromthep Cape, знаменитый своими закатами, подарит ощущение гармонии и единства с природой.
  • А на Као Ранг вас ждут потрясающие виды на город и окрестности, окруженные зеленью. Следующая остановка — Phuket Old Town • Это район, где прошлое встречается с настоящим. Прогуляйтесь по узким улочкам с колониальной архитектурой, яркими шопхаусами и уютными кафе. Узнайте историю этого уголка Пхукета, где смешались китайская, португальская и тайская культуры.
  • Завершите день в уютном кафе, где вас ждет уникальный гастрономический опыт. Владелец заведения, с любовью выращивающий какао-бобы прямо на Пхукете, предложит вам попробовать натуральный какао и шоколад собственного производства. Вы узнаете, как создается этот продукт — от дерева до чашки, — и насладитесь его насыщенным вкусом в приятной атмосфере. Эта экскурсия подарит вам не только яркие впечатления, но и возможность прикоснуться к настоящей магии Пхукета.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Трасфер
  • Вода
Что не входит в цену
  • Питание
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: От вашего отеля
Завершение: У вашего отеля, либо по вашему желанию в пределах маршрута
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
А
Анна
6 ноя 2025
Спасибо Андрею за интересную и необычную экскурсию! Мы красивые виды с нескольких смотровых площадок, покормили рыбок в храме, прогулялись пешочком по старому городу, увидели как растёт и производится какао, напились вкусного горячего шоколада. Также мы увидели больших варанов и заехали на рыбный рынок. поездка проходила в очень комфортных условиях.
Н
Наталья
4 ноя 2025
Были на экскурсии 29 октября. Познавательно, непринужденно и очень интересно! Андрей - приятный и отзывчивый человек (помог с покупкой лекарств). Маршрут спланировал по нашим желаниям (заехали в парк тигров). Остались только приятные впечатления!
В
Валерия
10 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Спасибо!
Э
Элина
8 окт 2025
Спасибо за отличную поездку! Мы остались довольны. Всё комфортно и познавательно. Андрей оперативно написал в WhatsApp после оформления заказа на сайте, уточнил наши пожелания по поездке, проинформировал о важных деталях. Получилось приятное и разностороннее знакомство с островом. Воспользовались советом Андрея по досугу, спасибо!
Аутентичная семья, занимающаяся какао - оставила особые впечатления.
Всех благ и процветания🙌
До новых встреч!
Е
Екатерина
13 авг 2025
Потрясающая экскурсия! Очень классный гид Андрей! Мы впервые на Пхукете (да и вообще в Тайланде), очень было важно влюбиться в остров с первого взгляда. Так и вышло! ❤️ красивенные виды
читать дальше

на море и город, великолепный храм, статуя Будды, Old Town - всё без толп туристов, без суеты, с очень интерсным повествованием и рассказами о местной жизни. Забавные обезьянки нас повеселили) слоники очаровательные! Мы даже в гости к варану заглянули! На территории храма кормили выпущенных из неволи на свободу рыбок и лягушек. Познакомились с мусангом, что производит самый дорогой кофе в мире. Посмотрели, как растет какао. Пять часов пролетели, как один миг! А с другой стороны - мы столько всего увидели и узнали всего лишь за пять часов! И, кстати, с нами была дочка, ей 7 лет, так вот она тоже совсем не скучала 👌 Андрей, спасибо огромное! Рекомендуем от души!

Т
Татьяна
8 авг 2025
Искала экскурсию, чтобы можно было посетить с детьми подростками. Главный критерий был комфорт, не нудно.
Спасибо за прекрасно проведенное время, интересный рассказ, впечатление детей "было интересно слушать"!!!!
Э
Эльмира
18 июл 2025
Если хотите посмотреть весь остров в комфортных условиях, эта экскурсия для вас. Андрей ответил на множество моих вопросов, как о Пхукете, так и о Тайланде. Вдохновил на изучение ближайших островов,
читать дальше

и дал полезные рекомендации относительно вождения и общения с населением.
Мы посмотрели остров с некоторых неочевидных смотровых площадок, по фотографировались, пять часов пролетели незаметно, не хотелось расходиться) благодарю за экскурсию, хотели бы увидеть больше ваших программ.

А
Анастасия
20 июн 2025
Всем привет!

Хочу оставить отзыв об очень классном времени, что мы провели с Андреем. Ездили с мамой и хотели посетить экскурсию без толп туристов.

Андрей приехал в удобное время к нашему отелю,
читать дальше

очень комфортный автомобиль и стиль вождения, всю дорогу рассказывал нам про традиции и обычаи жителей Тайланда. Места посещений очень красивые, малолюдные, еда вкусная, мы очень довольны, провели время великолепно, всем советуем!

А
Алла
12 мар 2025
Очень понравился гид Андрей👍
Всё четко по плану, без опазданий. Показал все интересные места, несмотря на дождь. В машине нас ждали и зонты ☔️.
Рассказал много познавательного.
Машина хорошая и удобная.
Завез на обратном пути еще и на рыбный рынок, за это и еще одно СПАСИБО.
Так что рекомендую 👍
А
Анастасия
1 дек 2024
Наш гид Андрей провел отличную экскурсию! Мы путешествовали с ребенком, и он учел это, первым делом показав тигров и слонов. Нам, как впервые оказавшимся на острове, было интересно узнать новые
читать дальше

факты, на все вопросы получали подробные ответы. Посетили храм, смотровые площадки, рыбный рынок, кормили рыбок, наблюдали за обезьянами и даже зашли в удивительное кафе с потрясающим какао. Прогулялись по старому городу, а Андрей помог запечатлеть моменты, сделав совместные фото. Впечатления остались исключительно положительные, экскурсия того стоила! Спасибо!

А
Алиса
14 ноя 2024
Экскурсия с Андреем оставила самые приятные впечатления! Мы увидели множество интересных мест, получили исчерпывающие ответы на все вопросы, а маршрут был идеально продуман. Поездка проходила в комфортной, прохладной машине, что делало ее еще приятнее. Отдельное спасибо гиду за терпение и внимательность!
А
Анастасия
10 ноя 2024
Прекрасный день с замечательным гидом! Все было организовано четко, слаженно и с учетом наших пожеланий, маршрут подстраивался под нас. Отдельная благодарность за терпение – наша группа была не самой пунктуальной!
читать дальше

Мы посетили знаковые места острова, узнали множество интересных деталей, которых не услышишь на стандартных экскурсиях, и оказались в уютном кафе с самым вкусным какао, что я пробовала! Это было невероятно! Еще раз спасибо!

в
василиса
10 ноя 2024
Очень довольны экскурсией! Андрей – отличный гид, интересно рассказывал, выбирал локации без спешки и суеты, а еще умудрялся предсказывать погоду, чтобы успеть посетить места до дождя. Особенно приятно было заглянуть в небольшую, не туристическую кофейню, где производят какао. Все было идеально!
М
Марина
2 ноя 2024
Экскурсия с Андреем была замечательной! Приехал вовремя на чистом, комфортном авто с кондиционером, вел аккуратно. Подстроил маршрут под наши интересы – мы любим смотровые площадки, поэтому он предложил несколько альтернативных мест вместо закрытого на реконструкцию Большого Будды. Узнали много нового о Пхукете и Таиланде. Остались в восторге и однозначно рекомендуем!
К
Кристина
13 окт 2024
Отличная экскурсия! Посмотрели природные красоты, побывали в храмах, прогулялись по старому городу – программа была насыщенной, но не утомительной. Впечатления самые лучшие!

