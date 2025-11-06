А Анна Спасибо Андрею за интересную и необычную экскурсию! Мы красивые виды с нескольких смотровых площадок, покормили рыбок в храме, прогулялись пешочком по старому городу, увидели как растёт и производится какао, напились вкусного горячего шоколада. Также мы увидели больших варанов и заехали на рыбный рынок. поездка проходила в очень комфортных условиях.

Н Наталья Были на экскурсии 29 октября. Познавательно, непринужденно и очень интересно! Андрей - приятный и отзывчивый человек (помог с покупкой лекарств). Маршрут спланировал по нашим желаниям (заехали в парк тигров). Остались только приятные впечатления!

В Валерия Экскурсия очень понравилась. Спасибо!

Э Элина Спасибо за отличную поездку! Мы остались довольны. Всё комфортно и познавательно. Андрей оперативно написал в WhatsApp после оформления заказа на сайте, уточнил наши пожелания по поездке, проинформировал о важных деталях. Получилось приятное и разностороннее знакомство с островом. Воспользовались советом Андрея по досугу, спасибо!

Аутентичная семья, занимающаяся какао - оставила особые впечатления.

Всех благ и процветания🙌

До новых встреч!

Потрясающая экскурсия! Очень классный гид Андрей! Мы впервые на Пхукете (да и вообще в Тайланде), очень было важно влюбиться в остров с первого взгляда. Так и вышло! ❤️ красивенные виды на море и город, великолепный храм, статуя Будды, Old Town - всё без толп туристов, без суеты, с очень интерсным повествованием и рассказами о местной жизни. Забавные обезьянки нас повеселили) слоники очаровательные! Мы даже в гости к варану заглянули! На территории храма кормили выпущенных из неволи на свободу рыбок и лягушек. Познакомились с мусангом, что производит самый дорогой кофе в мире. Посмотрели, как растет какао. Пять часов пролетели, как один миг! А с другой стороны - мы столько всего увидели и узнали всего лишь за пять часов! И, кстати, с нами была дочка, ей 7 лет, так вот она тоже совсем не скучала 👌 Андрей, спасибо огромное! Рекомендуем от души!

Т Татьяна Искала экскурсию, чтобы можно было посетить с детьми подростками. Главный критерий был комфорт, не нудно.

Спасибо за прекрасно проведенное время, интересный рассказ, впечатление детей "было интересно слушать"!!!!

Э Эльмира читать дальше и дал полезные рекомендации относительно вождения и общения с населением.

Если хотите посмотреть весь остров в комфортных условиях, эта экскурсия для вас. Андрей ответил на множество моих вопросов, как о Пхукете, так и о Тайланде. Вдохновил на изучение ближайших островов, и дал полезные рекомендации относительно вождения и общения с населением. Мы посмотрели остров с некоторых неочевидных смотровых площадок, по фотографировались, пять часов пролетели незаметно, не хотелось расходиться) благодарю за экскурсию, хотели бы увидеть больше ваших программ.

Хочу оставить отзыв об очень классном времени, что мы провели с Андреем. Ездили с мамой и хотели посетить экскурсию без толп туристов.



Андрей приехал в удобное время к нашему отелю, очень комфортный автомобиль и стиль вождения, всю дорогу рассказывал нам про традиции и обычаи жителей Тайланда. Места посещений очень красивые, малолюдные, еда вкусная, мы очень довольны, провели время великолепно, всем советуем!

А Алла Очень понравился гид Андрей👍

Всё четко по плану, без опазданий. Показал все интересные места, несмотря на дождь. В машине нас ждали и зонты ☔️.

Рассказал много познавательного.

Машина хорошая и удобная.

Завез на обратном пути еще и на рыбный рынок, за это и еще одно СПАСИБО.

Так что рекомендую 👍

Наш гид Андрей провел отличную экскурсию! Мы путешествовали с ребенком, и он учел это, первым делом показав тигров и слонов. Нам, как впервые оказавшимся на острове, было интересно узнать новые факты, на все вопросы получали подробные ответы. Посетили храм, смотровые площадки, рыбный рынок, кормили рыбок, наблюдали за обезьянами и даже зашли в удивительное кафе с потрясающим какао. Прогулялись по старому городу, а Андрей помог запечатлеть моменты, сделав совместные фото. Впечатления остались исключительно положительные, экскурсия того стоила! Спасибо!

А Алиса Экскурсия с Андреем оставила самые приятные впечатления! Мы увидели множество интересных мест, получили исчерпывающие ответы на все вопросы, а маршрут был идеально продуман. Поездка проходила в комфортной, прохладной машине, что делало ее еще приятнее. Отдельное спасибо гиду за терпение и внимательность!

Прекрасный день с замечательным гидом! Все было организовано четко, слаженно и с учетом наших пожеланий, маршрут подстраивался под нас. Отдельная благодарность за терпение – наша группа была не самой пунктуальной! Мы посетили знаковые места острова, узнали множество интересных деталей, которых не услышишь на стандартных экскурсиях, и оказались в уютном кафе с самым вкусным какао, что я пробовала! Это было невероятно! Еще раз спасибо!

в василиса Очень довольны экскурсией! Андрей – отличный гид, интересно рассказывал, выбирал локации без спешки и суеты, а еще умудрялся предсказывать погоду, чтобы успеть посетить места до дождя. Особенно приятно было заглянуть в небольшую, не туристическую кофейню, где производят какао. Все было идеально!

М Марина Экскурсия с Андреем была замечательной! Приехал вовремя на чистом, комфортном авто с кондиционером, вел аккуратно. Подстроил маршрут под наши интересы – мы любим смотровые площадки, поэтому он предложил несколько альтернативных мест вместо закрытого на реконструкцию Большого Будды. Узнали много нового о Пхукете и Таиланде. Остались в восторге и однозначно рекомендуем!