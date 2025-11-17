Приглашаем вас в потрясающее путешествие по красотам провинции Краби.
Вас ждут джунгли, Белый храм, Храм Тигра, катание на лодке по мангровым зарослям, катание на слонах и горячие источники — полное погружение в природу и историю региона.
Вас ждут джунгли, Белый храм, Храм Тигра, катание на лодке по мангровым зарослям, катание на слонах и горячие источники — полное погружение в природу и историю региона.
Описание экскурсииВ сердце Краби Наша экскурсия — это насыщенное однодневное приключение в сердце провинции Краби с выездом из Пхукета. Вас ждут слоны, мангровые заросли, пещеры, горячие источники и древние храмы — без суеты, в комфортной группе и под чутким сопровождением гида. Почему стоит выбрать эту экскурсию:
- Маршрут включает самые живописные и уникальные локации Краби за один день • Прогулка на слонах по настоящим джунглям • Мангровые заросли и древние наскальные рисунки в пещере — погружение в природу и историю региона • Купание в термальных источниках с оздоровительным эффектом • Всё организовано: трансферы, обед, сопровождение гида и комфортное расписание без спешки. Важная информация:.
- Участие в экскурсии возможно возможно только при полной предоплате напрямую организаторам. Оплата производится по карте: Visa, Mastercard или МИР (для граждан РФ). Ссылка для оплаты будет отправлена после подтверждения бронирования.
- Пункты программы могут чередоваться в разном порядке. Программа подходит для всех: детей, пожилых людей и беременных.
- Возьмите с собой: завтрак в ланч-боксе (заказать на ресепшн в отеле накануне до 17:00), купальные принадлежности и полотенце, воду и прохладительные напитки, защиту от солнца (крем с SPF 50+, очки, головной убор, х/б рубашку с длинным рукавом или парео), закрытую одежду для храма (с закрытыми плечами и коленями), удобную обувь (шлёпки, сандалии, кроксы), телефон и камеру (по желанию — непромокаемые чехлы), деньги на личные расходы (сувениры, корм животным и чаевые).
Экскурсия в определённые даты (смотреть в календаре)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Провинция Краби
- Белый храм
- Храм Тигра
- Деревня слонов
- Термальные источники
Что включено
- Групповой трансфер
- Русскоговорящий гид
- Обед
- Входные билеты в Национальный парк
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Индивидуальный трансфер из отелей района Као Лак - 4 000 за машину
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия в определённые даты (смотреть в календаре)
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
- Участие в экскурсии возможно возможно только при полной предоплате напрямую организаторам. Оплата производится по карте: Visa, Mastercard или МИР (для граждан РФ). Ссылка для оплаты будет отправлена после подтверждения бронирования
- Пункты программы могут чередоваться в разном порядке. Программа подходит для всех: детей, пожилых людей и беременных
- Возьмите с собой: завтрак в ланч-боксе (заказать на ресепшн в отеле накануне до 17:00), купальные принадлежности и полотенце, воду и прохладительные напитки, защиту от солнца (крем с SPF 50+, очки, головной убор, х/б рубашку с длинным рукавом или парео), закрытую одежду для храма (с закрытыми плечами и коленями), удобную обувь (шлёпки, сандалии, кроксы), телефон и камеру (по желанию - непромокаемые чехлы), деньги на личные расходы (сувениры, корм животным и чаевые)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии из Пхукета
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Фантастическая провинция Краби из Пхукета
Изумрудное озеро, горячие источники, храм Тигра и увлекательные рассказы о стране за 1 день
Начало: У вашего отеля
17 ноя в 08:00
18 ноя в 16:00
$736
$920 за всё до 4 чел.
-
15%
Водная прогулка
Активное путешествие в провинцию Краби
Рафтинг на бамбуковых плотах, снорклинг на райском пляже и сплав на каяке к пещерам за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:30
16 ноя в 06:00
$506
$595 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Из Пхукета на катере - к красотам провинции Краби
Исследовать загадочную пещеру, заняться снорклингом и насладиться потрясающей тайской природой
16 ноя в 06:00
17 ноя в 06:00
$1199 за всё до 10 чел.