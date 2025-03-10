Описание экскурсии
Как ботанический сад, только интереснее!
Вы посетите ферму, где выращивают разнообразные фруктовые деревья, овощи и специи. Узнаете о процессе органического земледелия и методах устойчивого сельского хозяйства, которые применяются здесь. И сможете собрать свежие продукты – манго, ананасы и пряные травы – под руководством опытных фермеров.
Ваши добрые друзья
Далее пойдём знакомиться с буйволами – местными домашними животными! Вы поучаствуете в их кормлении и узнаете о значимости скотоводства в тайской культуре.
Местная кухня
В перерыве вам будет предложено отдохнуть и насладиться традиционным тайским обедом, приготовленным из свежих ингредиентов, собранных прямо на ферме. Особенно рекомендуем попробовать смузи из дуриана (за отдельную плату).
Умелые руки
Вторая половина дня будет посвящена ручным ремёслам. Вы попробуете свои силы в плетении из бамбука или создании изделий из натуральных материалов. А ещё посетите местный рынок, где сможете приобрести уникальные сувениры.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- В цену включено:
— Такси туда и обратно
— Все активности
— Входные билеты
- Дуриан смузи оплачивается отдельно — 180 батов (по желанию)
ежедневно в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$74
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Очень рекомендую эту поездку.
Все понравилось однозначно тем кто не видел фермы в Тайланде, нужно посетить.