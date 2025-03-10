Приготовьтесь к погружению в атмосферу тайской деревенской жизни! Эта экскурсия предоставит уникальную возможность не только ознакомиться с местными традициями, но и самим принять участие в повседневных делах фермеров.

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Описание экскурсии

Как ботанический сад, только интереснее!

Вы посетите ферму, где выращивают разнообразные фруктовые деревья, овощи и специи. Узнаете о процессе органического земледелия и методах устойчивого сельского хозяйства, которые применяются здесь. И сможете собрать свежие продукты – манго, ананасы и пряные травы – под руководством опытных фермеров.

Ваши добрые друзья

Далее пойдём знакомиться с буйволами – местными домашними животными! Вы поучаствуете в их кормлении и узнаете о значимости скотоводства в тайской культуре.

Местная кухня

В перерыве вам будет предложено отдохнуть и насладиться традиционным тайским обедом, приготовленным из свежих ингредиентов, собранных прямо на ферме. Особенно рекомендуем попробовать смузи из дуриана (за отдельную плату).

Умелые руки

Вторая половина дня будет посвящена ручным ремёслам. Вы попробуете свои силы в плетении из бамбука или создании изделий из натуральных материалов. А ещё посетите местный рынок, где сможете приобрести уникальные сувениры.

Организационные детали