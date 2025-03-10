1 день на ферме

Открыть настоящую жизнь деревни на Пхукете, полную ярких красок, ароматов и дружелюбия
Приготовьтесь к погружению в атмосферу тайской деревенской жизни! Эта экскурсия предоставит уникальную возможность не только ознакомиться с местными традициями, но и самим принять участие в повседневных делах фермеров.
5
5 отзывов
1 день на ферме
1 день на ферме
1 день на ферме
Ближайшие даты:
19
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мар
Время начала: 10:30

Описание экскурсии

Как ботанический сад, только интереснее!

Вы посетите ферму, где выращивают разнообразные фруктовые деревья, овощи и специи. Узнаете о процессе органического земледелия и методах устойчивого сельского хозяйства, которые применяются здесь. И сможете собрать свежие продукты – манго, ананасы и пряные травы – под руководством опытных фермеров.

Ваши добрые друзья

Далее пойдём знакомиться с буйволами – местными домашними животными! Вы поучаствуете в их кормлении и узнаете о значимости скотоводства в тайской культуре.

Местная кухня

В перерыве вам будет предложено отдохнуть и насладиться традиционным тайским обедом, приготовленным из свежих ингредиентов, собранных прямо на ферме. Особенно рекомендуем попробовать смузи из дуриана (за отдельную плату).

Умелые руки

Вторая половина дня будет посвящена ручным ремёслам. Вы попробуете свои силы в плетении из бамбука или создании изделий из натуральных материалов. А ещё посетите местный рынок, где сможете приобрести уникальные сувениры.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • В цену включено:
    — Такси туда и обратно
    — Все активности
    — Входные билеты
  • Дуриан смузи оплачивается отдельно — 180 батов (по желанию)
Остались вопросы?

ежедневно в 10:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$74
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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П
10 мар 2025
Очень атмосферная и комфортная экскурсия! Гид интересно рассказывает, а работники фермы очень приветливые и показывают что и как они делают. На плантации как будто остановилось время 100-200 лет назад, что позволяет погрузиться в ту эпоху.
Очень атмосферная и комфортная экскурсия! Гид интересно рассказывает, а работники фермы очень приветливые и показывают чтоОчень атмосферная и комфортная экскурсия! Гид интересно рассказывает, а работники фермы очень приветливые и показывают что
Viktoriya
3 мар 2025
очень понравилась экскурсия. красивые растения, буйволы. показали как делают каучук и рис. спасибо! всем советую посетить.
очень понравилась экскурсия. красивые растения, буйволы. показали как делают каучук и рис. спасибо! всем советую посетить.очень понравилась экскурсия. красивые растения, буйволы. показали как делают каучук и рис. спасибо! всем советую посетить.очень понравилась экскурсия. красивые растения, буйволы. показали как делают каучук и рис. спасибо! всем советую посетить.очень понравилась экскурсия. красивые растения, буйволы. показали как делают каучук и рис. спасибо! всем советую посетить.очень понравилась экскурсия. красивые растения, буйволы. показали как делают каучук и рис. спасибо! всем советую посетить.
Н
16 фев 2025
Экскурсия на ферму оказалась очень интересной, познакомились с бытом тайской деревни, побывали в красивом тайском доме, узнали много о буйволах и сельском хозяйстве. Также здорово было увидеть разные фруктовые деревья и специи. Посмотрели как добывается олово, как собирают каучуковое молочко и даже сами поучаствовали в процессе изготовления резинового полотна. Кухня в местном ресторане великолепна.
Очень рекомендую эту поездку.
А
13 янв 2025
Отличная экскурсия, гид очень интересно и подробно все рассказывает про ферму и в целом про Тайланд. Можно погладить буйволов и покормить их а так же попробовать ручной труд.
Все понравилось однозначно тем кто не видел фермы в Тайланде, нужно посетить.
Елена
9 янв 2025
Думаю, каждому человеку интересно как всё было устроено раньше, вам сюда. Здесь мы увидели как растёт рис и как его дальше обрабатывали; попробовали сами добыть олово-получилось!, увидели настоящего Буффало, быка,
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которого издревле использовали для тяжёлых работ. Он очень большой, мощный, невероятно!
Сына 7 лет посадили на него, боялась я, но не он. Сын остался очень доволен и посидел, и покормил, и погладил. Удивил старый тайский двухэтажный дом, всё так просто, но в то же время так изыскано. В нём будто кто-то живёт, всё есть для жизни. Увидели много фруктовых деревьев, а также специй. Первый раз в жизни, для нас на дереве сделали порез и оттуда пошло каучуковое молочко, мы потрогали и даже сами из него сделали небольшое изделие!!! И нам подарили на память! Все доброжелательные люди, очень большие молодцы!!!

Думаю, каждому человеку интересно как всё было устроено раньше, вам сюда. Здесь мы увидели как растётДумаю, каждому человеку интересно как всё было устроено раньше, вам сюда. Здесь мы увидели как растётДумаю, каждому человеку интересно как всё было устроено раньше, вам сюда. Здесь мы увидели как растёт

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