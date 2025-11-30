Трансфер из аэропорта Пхукета в Као Лак, Ао Нанг, Краби и по Пхукету

Пусть ваше путешествие начнётся и закончится спокойно — мы организуем персональный трансфер между аэропортом Пхукета и Као Лаком, Ао Нангом, Краби и по Пхукету. Вас встретят с табличкой, помогут с багажом и доставят к месту назначения на комфортном автомобиле.
Без волнений, ожидания и поиска такси — мы позаботимся, чтобы всё было организовано вовремя и чётко.
Описание трансфер
- По прилёте водитель будет ждать вас в зоне прибытия с табличкой с вашим именем.
- Если трансфер в обратную сторону — машина подъедет к вашему отелю или кондо в указанное время.
- При необходимости водитель поможет с багажом.
- Быстро и безопасно отвезёт вас на комфортабельном автомобиле с кондиционером в указанное место.
Организационные детали
- Мы отслеживаем ваш рейс по Flightradar, поэтому водитель будет на месте даже при задержке рейса.
- После посадки самолёта у вас будет 1,5 часа бесплатного ожидания, чтобы пройти контроль и получить багаж.
- Вы поедете на комфортабельном автомобиле:
— до 3 человек — седан Toyota Corolla / Altis, Mazda, Honda
— до 4 человек — SUV / кроссовер
— от 5 до 11 человек — микроавтобус.
- За доплату $10–15 возможна премиум-опция — Toyota VIP Van (до 9 человек) с улучшенными сиденьями.
- Детское кресло — по предварительному заказу за доплату 200 бат за штуку (~$6).
- За рулём будет опытный водитель из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По указанному адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 11 туристов
Я живу в Таиланде с 2018 года. Вместе с моим другом Андреем мы с 2020 года проводим экскурсии по острову Пхукет. Мы всегда рады новым знакомствам и путешествиям по острову,
