Одиннадцать островов за 1 день

Одиннадцать островов за 1 день
Одиннадцать островов за 1 день
Одиннадцать островов за 1 день
Одиннадцать островов за 1 день

Что вас ожидает 🤩

  • Джеймс бонд
  • Пхи-пхи
  • Краби
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Описание

Самые известные острова Андаманского моря за 1 день

06:50 Выезд из отеля

07:50 Прибытие к причалу, знакомство с гидом, перерыв на чай, кофе.

08:50 Посадка на лодку. Отправление с причала.

09:30 Осмотр прекрасного острова Панак в заливе Пханг Нга. Геологическая достопримечательность в этом месте.

09:50 Высадка на остров Джеймса Бонда (Као Пинг Кан) с видом на остров Тапу. Рынок морских цыган.

10:50 Катание на каноэ у острова Талу. Идеальное место для любителей каноэ, тaк как остров окутан мангровыми зарослями и имеет многочисленные пещеры.

11:50 Посещение деревни Паньи – старейшего поселения морских цыган, обед в местном ресторане.

13:20 Обзор резиденции Его Величества Короля Таиланда в провинции Краби.

13:30 Посещение пляжа Прананг (Райлей). Пещера плодородия. Пляжный отдых.

14:30 Осмотр достопримечательностей провинции Краби, острова Близнецы. Снорклинг у острова Курица.

15:30 Осмотр острова Пхи Пхи Дон без высадки.

16:20 Осмотр пляжа обезьян в заливе Йонг Касем.

16:50 Осмотр Пещеры Викингов.

17:10 Плавание в Лагуне Пиле. (Внимание! Посещение лагуны Пиле возможна только если будет прилив)

17:50 Осмотр бухты Лох Самах. Посещение пляжа Майя, с которого открывается великолепный вид на бухту Майя Бэй. То самое место, где проходили съемки фильма «Пляж» с Леонардо ДиКаприо.

19:20 Прибытие к причалу, отправление в отель.

Программа

красоты Андаманского моря, знаменитые острова и пляжи

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Вход в нац. парки
  • Обед
  • Прохладительные напитки и свежие фрукты на борту
  • Маски
  • Трубки. страховка
  • Русскоговорящий гид
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Четверг, Суббота в 06:50
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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