Самые известные острова Андаманского моря за 1 день
06:50 Выезд из отеля
07:50 Прибытие к причалу, знакомство с гидом, перерыв на чай, кофе.
08:50 Посадка на лодку. Отправление с причала.
09:30 Осмотр прекрасного острова Панак в заливе Пханг Нга. Геологическая достопримечательность в этом месте.
09:50 Высадка на остров Джеймса Бонда (Као Пинг Кан) с видом на остров Тапу. Рынок морских цыган.
10:50 Катание на каноэ у острова Талу. Идеальное место для любителей каноэ, тaк как остров окутан мангровыми зарослями и имеет многочисленные пещеры.
11:50 Посещение деревни Паньи – старейшего поселения морских цыган, обед в местном ресторане.
13:20 Обзор резиденции Его Величества Короля Таиланда в провинции Краби.
13:30 Посещение пляжа Прананг (Райлей). Пещера плодородия. Пляжный отдых.
14:30 Осмотр достопримечательностей провинции Краби, острова Близнецы. Снорклинг у острова Курица.
15:30 Осмотр острова Пхи Пхи Дон без высадки.
16:20 Осмотр пляжа обезьян в заливе Йонг Касем.
16:50 Осмотр Пещеры Викингов.
17:10 Плавание в Лагуне Пиле. (Внимание! Посещение лагуны Пиле возможна только если будет прилив)
17:50 Осмотр бухты Лох Самах. Посещение пляжа Майя, с которого открывается великолепный вид на бухту Майя Бэй. То самое место, где проходили съемки фильма «Пляж» с Леонардо ДиКаприо.
19:20 Прибытие к причалу, отправление в отель.