Однодневный тур по Симиланским островам

Групповая экскурсия на Пхукете
Этот тур — настоящая тропическая сказка.

Белоснежные пляжи, величественные скалы и цветущие джунгли… так и хочется окунуться в прозрачные воды, наслаждаясь видами кораллов и разноцветных рыб! Дайвинг на Симиланах считается одним из лучших видов отдыха. А если не хотите погружаться под воду, можете прогуляться по островам.
Однодневный тур по Симиланским островам
Однодневный тур по Симиланским островам
Однодневный тур по Симиланским островам
Ближайшие даты:
31
янв
1
фев
2
фев
3
фев
4
фев
5
фев
6
фев
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет2 900 ฿
Детский билет (до 116 см)2 400 ฿
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Путешествие по лучшим островам Таиланда Симиланские острова расположены всего в 84 км. к северо-западу от Пхукета. Они являются одним из самых красивых мест южной части Таиланда. Монументальные гранитные скалы, белоснежные коралловые пляжи, густой тропический лес и прозрачная голубая вода — всё это оставляет незабываемые и ни с чем несравнимые впечатления. Подводный мир архипелага не менее впечатляющ и, по общему мнению, дайвинг на Симиланах является одним из лучших, если не самым лучшим, во всём Таиланде. Что взять с собой:
купальные принадлежности, • солнцезащитные крема, • кепки, шляпы, • полотенце, • фото/видеокамера, • деньги на сувениры и личные расходы. Важная информация Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (автобус и лодка)
  • Русскоговорящий гид
  • Вход в нац. парки
  • Трехразовое питание, прохладительные напитки и свежие фрукты на борту
  • Маски, трубки
  • Страховка
  • Опытные капитан и экипаж
  • Спасательные жилеты
Что не входит
  • Личные расходы туристов
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.
  • Что взять с собой:
  • Купальные принадлежности
  • Солнцезащитные крема
  • Кепки, шляпы
  • Полотенце
  • Фото/видеокамера
  • Деньги на сувениры и личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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