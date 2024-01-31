Этот тур — настоящая тропическая сказка.
Белоснежные пляжи, величественные скалы и цветущие джунгли… так и хочется окунуться в прозрачные воды, наслаждаясь видами кораллов и разноцветных рыб! Дайвинг на Симиланах считается одним из лучших видов отдыха. А если не хотите погружаться под воду, можете прогуляться по островам.
Белоснежные пляжи, величественные скалы и цветущие джунгли… так и хочется окунуться в прозрачные воды, наслаждаясь видами кораллов и разноцветных рыб! Дайвинг на Симиланах считается одним из лучших видов отдыха. А если не хотите погружаться под воду, можете прогуляться по островам.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|2 900 ฿
|Детский билет (до 116 см)
|2 400 ฿
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Путешествие по лучшим островам Таиланда Симиланские острова расположены всего в 84 км. к северо-западу от Пхукета. Они являются одним из самых красивых мест южной части Таиланда. Монументальные гранитные скалы, белоснежные коралловые пляжи, густой тропический лес и прозрачная голубая вода — всё это оставляет незабываемые и ни с чем несравнимые впечатления. Подводный мир архипелага не менее впечатляющ и, по общему мнению, дайвинг на Симиланах является одним из лучших, если не самым лучшим, во всём Таиланде. Что взять с собой:
купальные принадлежности, • солнцезащитные крема, • кепки, шляпы, • полотенце, • фото/видеокамера, • деньги на сувениры и личные расходы. Важная информация Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (автобус и лодка)
- Русскоговорящий гид
- Вход в нац. парки
- Трехразовое питание, прохладительные напитки и свежие фрукты на борту
- Маски, трубки
- Страховка
- Опытные капитан и экипаж
- Спасательные жилеты
- Что не входит
- Личные расходы туристов
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Важная информация
- Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.
- Что взять с собой:
- Купальные принадлежности
- Солнцезащитные крема
- Кепки, шляпы
- Полотенце
- Фото/видеокамера
- Деньги на сувениры и личные расходы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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