Путешествие по лучшим островам Таиланда Симиланские острова расположены всего в 84 км. к северо-западу от Пхукета. Они являются одним из самых красивых мест южной части Таиланда. Монументальные гранитные скалы, белоснежные коралловые пляжи, густой тропический лес и прозрачная голубая вода — всё это оставляет незабываемые и ни с чем несравнимые впечатления. Подводный мир архипелага не менее впечатляющ и, по общему мнению, дайвинг на Симиланах является одним из лучших, если не самым лучшим, во всём Таиланде. Что взять с собой:

купальные принадлежности, • солнцезащитные крема, • кепки, шляпы, • полотенце, • фото/видеокамера, • деньги на сувениры и личные расходы. Важная информация Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.