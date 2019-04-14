2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Автомобильная прогулка — лучший способ познакомиться с Пхукетом для тех, кто предпочитает комфортные и насыщенные путешествия в весёлой компании.За один день вы объедете главные локации острова и его труднодоступные места

— от секретных панорамных точек до безлюдных заповедных пляжей. А по пути познакомитесь с тайским бытом, попробуете блюда местной кухни и сделаете атмосферные снимки на фоне красивейших локаций острова. Приготовьтесь увидеть настоящий Пхукет!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 4 чел.

Описание экскурсии

Секретные точки и must-see места Пхукета

Наш насыщенный маршрут погрузит и первооткрывателей, и знатоков Таиланда в атмосферу острова, а передвижение на авто сделает дорогу приятной и неутомительной. Перед вами откроются визитные карточки Пхукета— Большой Будда, впечатляющий буддийский храм Ват Чалонг и многое другое. При этом мы объедем и аутентичные места острова, ради которых сюда стремятся путешественники со всего мира: колониальные улочки, заброшенные отели, дикие тропы в джунглях и практически безлюдные фотогеничные пляжи. Не забудьте яркие наряды – в самых живописных местах маршрута мы остановимся, чтобы сделать живые снимки! А по пути заглянем в местные кафе с самой вкусной и недорогой едой на Пхукете.

Особенности тайской культуры

Во время поездки вы изнутри рассмотрите быт местных жителей, узнаете об особенностях тайского менталитета, традициях и религии. В небольшой рыбацкой деревушке мы понаблюдаем за жизнью морских цыган, а во время остановок поговорим об истории Пхукета: вы узнаете, как остров развивался и почему стал местом туристического паломничества.

📸 Тем, кто увлекается фотосъёмкой, мы поможем в поиске небанальных ракурсов и панорамных точек на Пхукете, которые вы не встретите на стандартных «открыточных» фотографиях.

Организационные детали