2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Объехать главные достопримечательности и живописные уголки острова

Илья и Кристина
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Илья и Кристина – ваш гид
Автомобильная прогулка — лучший способ познакомиться с Пхукетом для тех, кто предпочитает комфортные и насыщенные путешествия в веселой компании.

За один день вы объедете главные локации острова и его труднодоступные места — от секретных панорамных точек до безлюдных заповедных пляжей.

А по пути познакомитесь с тайским бытом, попробуете блюда местной кухни и сделаете атмосферные снимки на фоне красивейших локаций острова.

Приготовьтесь увидеть настоящий Пхукет!
$300
$240 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча В вашем отеле
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У этой экскурсии2 отзыва
4.5
По Пхукету на автомобиле: обзорный тур
По Пхукету на автомобиле: обзорный тур

Что вас ожидает

Секретные точки и must-see места Пхукета
Наш насыщенный маршрут погрузит и первооткрывателей, и знатоков Таиланда в атмосферу острова, а передвижение на авто сделает дорогу приятной и неутомительной. Перед вами откроются визитные карточки Пхукета— Большой Будда, впечатляющий буддийский храм Ват Чалонг и многое другое. При этом мы объедем и аутентичные места острова, ради которых сюда стремятся путешественники со всего мира: колониальные улочки, заброшенные отели, дикие тропы в джунглях и практически безлюдные фотогеничные пляжи. Не забудьте яркие наряды – в самых живописных местах маршрута мы остановимся, чтобы сделать живые снимки! А по пути заглянем в местные кафе с самой вкусной и недорогой едой на Пхукете.

Особенности тайской культуры
Во время поездки вы изнутри рассмотрите быт местных жителей, узнаете об особенностях тайского менталитета, традициях и религии. В небольшой рыбацкой деревушке мы понаблюдаем за жизнью морских цыган, а во время остановок поговорим об истории Пхукета: вы узнаете, как остров развивался и почему стал местом туристического паломничества.

📸 Тем, кто увлекается фотосъемкой, мы поможем в поиске небанальных ракурсов и панорамных точек на Пхукете, которые вы не встретите на стандартных «открыточных» фотографиях.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Отдельно оплачиваются: обед (50-200 бат), а также бананы для слонов (100 бат) по желанию
По Пхукету на автомобиле: обзорный тур
По Пхукету на автомобиле: обзорный тур
По Пхукету на автомобиле: обзорный тур
По Пхукету на автомобиле: обзорный тур
По Пхукету на автомобиле: обзорный тур
По Пхукету на автомобиле: обзорный тур
По Пхукету на автомобиле: обзорный тур
По Пхукету на автомобиле: обзорный тур
По Пхукету на автомобиле: обзорный тур
По Пхукету на автомобиле: обзорный тур
По Пхукету на автомобиле: обзорный тур
По Пхукету на автомобиле: обзорный тур
По Пхукету на автомобиле: обзорный тур

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура В вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Илья и Кристина
Илья и Кристина
Привет, мы Илья и Кристина. Профессиональный фотограф и организатор туров и мероприятий. С нами работает отличная команда гидов и фотографов — мы с радостью покажем вам свою Азию. Наша жизнь — одно большое фотопутешествие, за плечами более 30 посещенных стран, многие из которых мы проехали автостопом, знакомясь с новыми людьми и изучая жизнь страны изнутри. Мы взбирались на вулканы Явы, пробирались по джунглям Бали в поисках самого высокого водопада, исследовали природу Алтая в многодневных походах «дикарем», исколесили пол-Европы на авто и проехали всю Азию на байке. Мы поделимся с вами своими интересными историями, расскажем, как интереснее всего знакомиться с новыми странами и куда отправиться в следующую поездку. Мы покажем вам все самое экзотичное и нетуристическое. Вы станете не обычными туристами, а исследователями. Ну и, конечно, хорошие фотографии будут приятным дополнением к путешествию!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 апреля 2019
Спасибо Илье и Кристине за знакомство с Пхукетом, вышло небанально и увлекательно. Путешествие выдалось как раз на тайский Новый год, но в авто-крепости потоки воды были не страшны, зато было интересно побеседовать о культуре, быте и традициях тайцев. Посетили Большого Будду, научились отличать бирманцев, пообщались с очаровательным слоненком, побродили улочками Пхукет-тауна, поедая кокосвый пудинг...6 часов пролетели незаметно. Ребята дружелюбные, общительные и организованные, экскурсия получилась одно удовольствие!
4 января 2019
Спасибо Илье за легкую и познавательную экскурсию.

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