2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Наш насыщенный маршрут погрузит и первооткрывателей, и знатоков Таиланда в атмосферу острова, а передвижение на авто сделает дорогу приятной и неутомительной. Перед вами откроются визитные карточки Пхукета— Большой Будда, впечатляющий буддийский храм Ват Чалонг и многое другое. При этом мы объедем и аутентичные места острова, ради которых сюда стремятся путешественники со всего мира: колониальные улочки, заброшенные отели, дикие тропы в джунглях и практически безлюдные фотогеничные пляжи. Не забудьте яркие наряды – в самых живописных местах маршрута мы остановимся, чтобы сделать живые снимки! А по пути заглянем в местные кафе с самой вкусной и недорогой едой на Пхукете.
Особенности тайской культуры
Во время поездки вы изнутри рассмотрите быт местных жителей, узнаете об особенностях тайского менталитета, традициях и религии. В небольшой рыбацкой деревушке мы понаблюдаем за жизнью морских цыган, а во время остановок поговорим об истории Пхукета: вы узнаете, как остров развивался и почему стал местом туристического паломничества.
📸 Тем, кто увлекается фотосъёмкой, мы поможем в поиске небанальных ракурсов и панорамных точек на Пхукете, которые вы не встретите на стандартных «открыточных» фотографиях.
Организационные детали
Транспортные расходы включены в стоимость
Отдельно оплачиваются: обед (50-200 батов), а также бананы для слонов (100 батов) по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья и Кристина — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 424 туристов
Привет, мы Илья и Кристина. Профессиональный фотограф и организатор туров и мероприятий. С нами работает отличная команда гидов и фотографов — мы с радостью покажем вам свою Азию.
Наша жизнь — читать дальшеуменьшить
одно большое фотопутешествие, за плечами более 30 стран, многие из которых мы проехали автостопом, знакомясь с новыми людьми и изучая жизнь страны изнутри. Мы взбирались на вулканы Явы, пробирались по джунглям Бали в поисках самого высокого водопада, исследовали природу Алтая в многодневных походах дикарями, исколесили пол-Европы на авто и проехали всю Азию на байке.
Мы поделимся с вами интересными историями. Расскажем, как интереснее всего знакомиться с новыми странами и куда отправиться в следующую поездку. Покажем вам всё самое экзотичное и нетуристическое. Вы станете не обычными туристами, а исследователями. Ну и, конечно, хорошие фотографии будут приятным дополнением к путешествию!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктория
Спасибо Илье и Кристине за знакомство с Пхукетом, вышло небанально и увлекательно. Путешествие выдалось как раз на тайский Новый год, но в авто-крепости потоки воды были не страшны, зато было читать дальшеуменьшить
интересно побеседовать о культуре, быте и традициях тайцев. Посетили Большого Будду, научились отличать бирманцев, пообщались с очаровательным слоненком, побродили улочками Пхукет-тауна, поедая кокосвый пудинг… 6 часов пролетели незаметно. Ребята дружелюбные, общительные и организованные, экскурсия получилась одно удовольствие!
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И
Ирина
Экскурсия очень понравилась, было интересно, комфортно и позитивно.
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О
Ольга
Спасибо Илье за легкую и познавательную экскурсию.
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