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двух дней Павел отвечал на все интересующие нас вопросы. Получив все ответы согласились на индивидуальную экскурсию. Все было организовано отлично. Ровно в 8.00 нас из отеля забрал микроавтобус, водитель был предельно вежлив и аккуратен в вождении (что не мало важно). В порту нас встретил Павел. Коротко нам рассказал про нашу экскурсию, провел небольшой инструктаж по безопасности. Скоростной катер в идеальном состоянии, все чисто, команда профессионалов. В процессе экскурсии Павел много рассказывал и отвечал на все наши вопросы. Очень много уделял внимания нашей безопасности, в пещерах выдал каски, дал фонарики, показывал интересные места и фотографировал. В общем экскурсия прошла на отлично, полностью по запланированному графику и маршруту!

Рекомендую Павла и его команду!!!