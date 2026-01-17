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Индивидуальная экскурсия к острову Джеймса Бонда на скоростной лодке

Прокатиться на каноэ, побывать на острове Тапу и увидеть карстовые скалы
Это замечательная морская программа, маршрут которой пролегает по заливу Пханг Нга. Главная особенность — будоражащие воображение пейзажи и виднеющиеся то тут, то там карстовые скалы.

За 1 день вы не только посетите остров Джеймса Бонда, но и побываете в деревне морских цыган, покатаетесь на каноэ по лагунам и пещерам и сделаете потрясающие фотографии.
5
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия к острову Джеймса Бонда на скоростной лодке
Индивидуальная экскурсия к острову Джеймса Бонда на скоростной лодке
Индивидуальная экскурсия к острову Джеймса Бонда на скоростной лодке

Описание экскурсии

  • Первую остановку сделаем в одной из пещер острова Панак. Вы посмотрите, как горы выглядят изнутри, полюбуетесь сталактитами и сталагмитами. Если повезёт, увидите летучих мышей.
  • Высадимся на острове, где проходили съёмки фильма «Человек с золотым пистолетом» — одной из серий знаменитой бондиады. Вы сможете сфотографироваться на фоне главной достопримечательности острова Тапу.
  • Затем вас ждёт ланч в деревне морских цыган, которая находится полностью на воде. После еды прогуляемся по деревне, посмотрим на дома на сваях, понаблюдаем за бытом местных жителей.
  • Покатаемся на каноэ на самом красивом острове в заливе Ко Хонг. Его название переводится как «остров-комната»: он разделён на сектора-лагуны, которые вы обязательно посетите.
  • В конце программы предусмотрена остановка для пляжного отдыха на острове Нака. На берегу есть несколько коктейльных баров и множество водных развлечений — от парашютов до гидроциклов.

Организационные детали

Для бронирования экскурсии необходима полная оплата не менее, чем за 48 часов до экскурсии. Мы можем принять у вас оплату у вашего отеля наличными в тайский батах или переводом на карту Сбербанка. При отмене бронирования более, чем за 48 часов до экскурсии, мы полностью вернём вам предоплату.

  • В стоимость включено: скоростная лодка, услуги тайского гида и русскоязычного сопровождающего, безалкогольные напитки, нарезка фруктов (арбуз, ананас) на группу до 12 человек
  • Оплачивается дополнительно на каждого участника
    — вход в национальный парк: 300 батов — взрослый, 150 батов — детский до 10 лет
    — катание на каноэ — 300 батов
    — обед в деревне на воде — 400 батов
    — трансфер от отеля до пирса и обратно — 1600–2000 батов за минивэн
    — развлечения и коктейли на острове Нака (по желанию)
  • Возьмите с собой купальники, полотенца, солнцезащитные очки, головные уборы и карманные деньги на личные расходы
  • Программу можно скорректировать по вашим пожеланиям
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата

  • На экскурсию не допускаются беременные женщины, младенцы до 1 года, участники старше 70 лет, люди с серьёзными заболеваниями
  • Программа может меняться в связи с погодными условиями, приливами/отливами или другими непредвиденными обстоятельствами
  • Дождь не является причиной для отмены экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1924 туристов
Живу и работаю в Таиланде с 2012 года. Люблю свою семью, путешествия и Пхукет. За это время организовал и провёл свыше 1000 разных программ. Моё любимое направление — это море,
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а особенно национальный парк «Залив Пханг Нга» (остров Джеймса Бонда), с которым я обязательно вас познакомлю на своих индивидуальных и групповых программах. Люблю животных, поэтому особое внимание уделяю знакомству со слонами в максимально естественной для них среде. Для своих гостей я выбираю только этичные фермы и парки, где можно наблюдать за слонами и общаться с ними без катания и принуждения, в комфортных для животных условиях. До встречи в стране улыбок!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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1
Денис
Выбирали данную экскурсию довольно долго и тщательно! Основные пожелания были одни на катере и успеть на все запланированные острова до основного потока экскурсионных групп.
Заранее списались с Павлом и в течении
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двух дней Павел отвечал на все интересующие нас вопросы. Получив все ответы согласились на индивидуальную экскурсию. Все было организовано отлично. Ровно в 8.00 нас из отеля забрал микроавтобус, водитель был предельно вежлив и аккуратен в вождении (что не мало важно). В порту нас встретил Павел. Коротко нам рассказал про нашу экскурсию, провел небольшой инструктаж по безопасности. Скоростной катер в идеальном состоянии, все чисто, команда профессионалов. В процессе экскурсии Павел много рассказывал и отвечал на все наши вопросы. Очень много уделял внимания нашей безопасности, в пещерах выдал каски, дал фонарики, показывал интересные места и фотографировал. В общем экскурсия прошла на отлично, полностью по запланированному графику и маршруту!
Рекомендую Павла и его команду!!!

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Ольга
Спасибо Павлу за незабываемую восхитительную экскурсию! Сама организация была очень комфортной, начиная от трансфера заканчивая расчетом времени таким образом, что мы всегда опережали остальные экскурсионные группы и имели возможность во
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многих локациях побывать наедине с восхитительной природой! Павел рассказывал хорошо поставленным голосом много интересного о посещаемых местах, но не перегружал информацией сохраняя формат живой интересной беседы. На лодке была вода, соки и фрукты! Нас очень вкусно покормили в ресторане в деревне морских цыган. Вся экскурсия прошла на одном дыхании и оставила незабываемые счастливые впечатления! ❤️❤️❤️

Спасибо Павлу за незабываемую восхитительную экскурсию! Сама организация была очень комфортной, начиная от трансфера заканчивая расчетом
Спасибо Павлу за незабываемую восхитительную экскурсию! Сама организация была очень комфортной, начиная от трансфера заканчивая расчетом
Спасибо Павлу за незабываемую восхитительную экскурсию! Сама организация была очень комфортной, начиная от трансфера заканчивая расчетом
Спасибо Павлу за незабываемую восхитительную экскурсию! Сама организация была очень комфортной, начиная от трансфера заканчивая расчетом
Спасибо Павлу за незабываемую восхитительную экскурсию! Сама организация была очень комфортной, начиная от трансфера заканчивая расчетом
Спасибо Павлу за незабываемую восхитительную экскурсию! Сама организация была очень комфортной, начиная от трансфера заканчивая расчетом
Спасибо Павлу за незабываемую восхитительную экскурсию! Сама организация была очень комфортной, начиная от трансфера заканчивая расчетом
Спасибо Павлу за незабываемую восхитительную экскурсию! Сама организация была очень комфортной, начиная от трансфера заканчивая расчетом+2
Спасибо Павлу за незабываемую восхитительную экскурсию! Сама организация была очень комфортной, начиная от трансфера заканчивая расчетом
Спасибо Павлу за незабываемую восхитительную экскурсию! Сама организация была очень комфортной, начиная от трансфера заканчивая расчетом
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А
Это была волшебное приключение. Путешествие было прекрасно и очень четко организовано, сервис бкзупречный. Павлу огромное спасибо и мы обязательно вернемся!
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