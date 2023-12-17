Павел — ваша команда гидов на Пхукете

Провели экскурсии для 90 туристов

Здравствуйте, меня зовут Павел. Живу и работаю в Таиланде с 2012 года. Люблю свою семью, путешествия и Пхукет. За это время организовал и провёл свыше 1000 разных программ. Моё любимое направление — это море, а особенно национальный парк «Залив Пханг Нга» (остров Джеймса Бонда), с которым я обязательно вас познакомлю на своих индивидуальных и групповых программах. Экскурсии провожу, как правило, сам, но также работаю с командой интересных гидов. До встречи в стране улыбок!

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