Индивидуальный тур к острову Джеймса Бонда на скоростной лодке

Индивидуальная экскурсия на Пхукете

Прокатиться на каноэ, побывать на острове Тапу и увидеть карстовые скалы

Это замечательная морская программа, маршрут которой пролегает по заливу Пханг Нга. Главная особенность — будоражащие воображение пейзажи и виднеющиеся то тут, то там карстовые скалы.

За 1 день вы не только посетите остров Джеймса Бонда, но и побываете в деревне морских цыган, покатаетесь на каноэ по лагунам и пещерам и сделаете потрясающие фотографии.
Индивидуальный тур к острову Джеймса Бонда на скоростной лодке
Индивидуальный тур к острову Джеймса Бонда на скоростной лодке
Индивидуальный тур к острову Джеймса Бонда на скоростной лодке
Индивидуальный тур к острову Джеймса Бонда на скоростной лодке
Индивидуальный тур к острову Джеймса Бонда на скоростной лодке
Индивидуальный тур к острову Джеймса Бонда на скоростной лодке
Индивидуальный тур к острову Джеймса Бонда на скоростной лодке
Индивидуальный тур к острову Джеймса Бонда на скоростной лодке
Индивидуальный тур к острову Джеймса Бонда на скоростной лодке
Индивидуальный тур к острову Джеймса Бонда на скоростной лодке
Индивидуальный тур к острову Джеймса Бонда на скоростной лодке
Ближайшие даты:
17
дек
18
дек
20
дек
22
дек
24
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25
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Первую остановку сделаем в одной из пещер острова Панак. Вы посмотрите, как горы выглядят изнутри, полюбуетесь сталактитами и сталагмитами. Если повезёт, увидите летучих мышей.
  • Высадимся на острове, где проходили съёмки фильма «Человек с золотым пистолетом» — одной из серий знаменитой бондиады. Вы сможете сфотографироваться на фоне главной достопримечательности острова Тапу.
  • Затем вас ждёт ланч в деревне морских цыган, которая находится полностью на воде. После еды прогуляемся по деревне, посмотрим на дома на сваях, понаблюдаем за бытом местных жителей.
  • Покатаемся на каноэ на самом красивом острове в заливе Ко Хонг. Его название переводится как «остров-комната»: он разделён на сектора-лагуны, которые вы обязательно посетите.
  • В конце программы предусмотрена остановка для пляжного отдыха на острове Нака. На берегу есть несколько коктейльных баров и множество водных развлечений — от парашютов до гидроциклов.

Организационные детали

Для бронирования экскурсии необходима полная оплата не менее, чем за 48 часов до экскурсии. Мы можем принять у вас оплату у вашего отеля наличными в тайский батах или переводом на карту Сбербанка.

  • При отмене бронирования более, чем за 48 часов до экскурсии, мы полностью вернём вас предоплату
  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле от отеля до пирса и обратно, услуги русскоговорящего гида для всех участников. Также включены билеты в национальный парк, катание на каное, ланч, напитки на лодке, фрукты, обед для 2 человек.
  • Для 3-его и следующих участников необходима доплата — 1000 бат/чел.
  • Трансфер из отдалённых районов оплачивается отдельно (стоимость уточняйте в переписке). Также дополнительно оплачиваются развлечения и коктейли на острове Нака (по желанию).
  • Дождь не является причиной для отмены экскурсии
  • Возьмите с собой купальники, полотенца, солнцезащитные очки, головные уборы и карманные деньги на личные расходы
  • Экскурсию можно скорректировать по вашим пожеланиям
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Возможно провести экскурсию для большего количества участников за доплату — 1000 бат/чел.

Особенности формата

  • На экскурсию не допускаются беременные женщины, младенцы до 1 года, участники старше 70 лет, люди с серьёзными заболеваниями
  • Программа может меняться в связи с погодными условиями, приливами/отливами или другими непредвиденными обстоятельствами

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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