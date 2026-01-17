Это замечательная морская программа, маршрут которой пролегает по заливу Пханг Нга. Главная особенность — будоражащие воображение пейзажи и виднеющиеся то тут, то там карстовые скалы.
За 1 день вы не только посетите остров Джеймса Бонда, но и побываете в деревне морских цыган, покатаетесь на каноэ по лагунам и пещерам и сделаете потрясающие фотографии.
За 1 день вы не только посетите остров Джеймса Бонда, но и побываете в деревне морских цыган, покатаетесь на каноэ по лагунам и пещерам и сделаете потрясающие фотографии.
Описание экскурсии
- Первую остановку сделаем в одной из пещер острова Панак. Вы посмотрите, как горы выглядят изнутри, полюбуетесь сталактитами и сталагмитами. Если повезёт, увидите летучих мышей.
- Высадимся на острове, где проходили съёмки фильма «Человек с золотым пистолетом» — одной из серий знаменитой бондиады. Вы сможете сфотографироваться на фоне главной достопримечательности острова Тапу.
- Затем вас ждёт ланч в деревне морских цыган, которая находится полностью на воде. После еды прогуляемся по деревне, посмотрим на дома на сваях, понаблюдаем за бытом местных жителей.
- Покатаемся на каноэ на самом красивом острове в заливе Ко Хонг. Его название переводится как «остров-комната»: он разделён на сектора-лагуны, которые вы обязательно посетите.
- В конце программы предусмотрена остановка для пляжного отдыха на острове Нака. На берегу есть несколько коктейльных баров и множество водных развлечений — от парашютов до гидроциклов.
Организационные детали
Для бронирования экскурсии необходима полная оплата не менее, чем за 48 часов до экскурсии. Мы можем принять у вас оплату у вашего отеля наличными в тайский батах или переводом на карту Сбербанка. При отмене бронирования более, чем за 48 часов до экскурсии, мы полностью вернём вам предоплату.
- В стоимость включено: скоростная лодка, услуги тайского гида и русскоязычного сопровождающего, безалкогольные напитки, нарезка фруктов (арбуз, ананас) на группу до 12 человек
- Оплачивается дополнительно на каждого участника
— вход в национальный парк: 300 батов — взрослый, 150 батов — детский до 10 лет
— катание на каноэ — 300 батов
— обед в деревне на воде — 400 батов
— трансфер от отеля до пирса и обратно — 1600–2000 батов за минивэн
— развлечения и коктейли на острове Нака (по желанию)
- Возьмите с собой купальники, полотенца, солнцезащитные очки, головные уборы и карманные деньги на личные расходы
- Программу можно скорректировать по вашим пожеланиям
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности формата
- На экскурсию не допускаются беременные женщины, младенцы до 1 года, участники старше 70 лет, люди с серьёзными заболеваниями
- Программа может меняться в связи с погодными условиями, приливами/отливами или другими непредвиденными обстоятельствами
- Дождь не является причиной для отмены экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1924 туристов
Живу и работаю в Таиланде с 2012 года. Люблю свою семью, путешествия и Пхукет. За это время организовал и провёл свыше 1000 разных программ. Моё любимое направление — это море,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Выбирали данную экскурсию довольно долго и тщательно! Основные пожелания были одни на катере и успеть на все запланированные острова до основного потока экскурсионных групп.
Заранее списались с Павлом и в течении
Заранее списались с Павлом и в течении
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Спасибо Павлу за незабываемую восхитительную экскурсию! Сама организация была очень комфортной, начиная от трансфера заканчивая расчетом времени таким образом, что мы всегда опережали остальные экскурсионные группы и имели возможность во
+2
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А
Это была волшебное приключение. Путешествие было прекрасно и очень четко организовано, сервис бкзупречный. Павлу огромное спасибо и мы обязательно вернемся!
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