Отправьтесь в захватывающее путешествие на остров Джеймса Бонда, где вас ждут великолепные виды на известняковые горы и сталактиты.
Прокатитесь на каноэ, исследуйте деревню морских цыган и насладитесь купанием на белоснежных пляжах острова Нака Яй. Это приключение подарит вам незабываемые впечатления и погружение в уникальную культуру Таиланда!
Описание трансферЗахватывающая экскурсия на остров Джеймса Бонда и его окрестности Экскурсия на остров Джеймса Бонда включает в себя путешествие на скоростном катере к острову Ко Панак, где вы сможете насладиться великолепными видами на известняковые горы, сталактиты и сталагмиты. После остановки на острове Ко Тапу и катания на каноэ, вы посетите деревню морских цыган, где вас ждет обед и прогулка по живописным улочкам. Затем вы отправитесь на остров Джеймса Бонда, чтобы увидеть место съемок фильма «Агент 007: Человек с золотым пистолетом» и посетить бриллиантовую пещеру, известную как «Пещера Пиратов». Далее вас ждет остановка на острове Нака Яй, где можно купаться на белоснежном пляже. В пути предусмотрены множество остановок для фотографий с потрясающими видами, чтобы вы могли насладиться живописной природой одного из самых красивых национальных парков Таиланда. Трансфер забирает из вашего отеля, с отдаленных пляже есть доплата за трансфер уточняйте у организаторов Ката/Карон/Патонг/Чалонг/Кату - доплат нет Банг Тао / Камала/ Сурин / Най Харн / Равай / Панва - 200бат/чел Панва / Лайан / Най Янг / Наитон / Май Кхао - индивидуальный трансфер 2500 бат/ за машину Важная информация:
- Внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую гиду (имеется ввиду компания - организатор, не гид в автобусе в день экскурсии) не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ.
- Программа тура может быть изменена в зависимости от погодных условий. Решение об изменении программы принимает компания, проводящая тур, исходя из соображений безопасности.
- На экскурсию не допускаются беременные женщины.
- Время в программе экскурсии носит ознакомительный характер, очерёдность посещения локаций может меняться, в зависимости от трафика на дорогах, загруженности на локациях, погодных условий и т. д.
- Данная экскурсия запрещена беременным женщинам и детям младше 1 года, т. к. проходит на скоростном катере или катамаране.
- С собой: купальные принадлежности, солнцезащитный крем, головной убор, сменная одежда, коралловые тапочки, полотенце, деньги на сувениры и личные расходы.
Экскурсия проходит каждый день. Русский гид: Понедельник / Среда / Суббота.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Погрузитесь в захватывающее приключение на острове Джеймса Бонда
- Где вас ждут невероятные виды
- Катание на каноэ
- Исследование деревни морских цыган и купание на белоснежных пляжах
Что включено
- Русско - и англоговорящий гид и экипаж
- Вход в национальные парки
- Каноэ
- Напитки
- Фрукты
- Страхование от несчастных случаев
- Спасательные жилеты
- Питание
- Трансфер из отеля и обратно
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сувениры
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проходит каждый день. Русский гид: Понедельник / Среда / Суббота.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
31 окт 2025
М
Мария
7 окт 2025
Еле связались с организаторами, выяснилось, что мест нет на экскурсию. Почему тогда она была доступна на сайте? Хорошо, что выбрали оплату на месте, а так бы заплатили и никуда не поехали, не факт, что еще вернули бы деньги.
Е
Елена
21 сен 2025
Все прошло отлично. За нами в отель приехал индивидуальный трансфер. Минут через 40 мы были на пирс - месте начала нашей экскурсии. На быстроходном катере мы прокатились по 3-4 островам,
Н
Николай
24 июл 2025
Г
Галина
20 июл 2025
Шикарно съездили на экскурсию, было очень интересно и познавательно. Красивые виды, хорошая организация, классные позитивные гиды, было весело, с удовольствием будем рекомендовать эту экскурсию знакомым)
Н
Надежда
9 июл 2025
Экскурсия понравилась. Все как в описании. Красивые места. С нами был местный гид Тай, котоый всех веселил, время пролетело незаметно. Рекомендую 100%
К
Карина
25 мар 2025
Добрый день! Хотелось бы оставить отзыв о прошедшей экскурсии и работе гида Жаргала) экскурсия очень понравилась, гид оказался очень приветливым и добрым человеком оценили чувство юмора и профессионализм)Рассказы были очень познавательные, слушать было интересно) Кроме этого, он ответил на дополнительные интересующие нас вопросы) Жаргал - мастер своего дела! Благодарим за прекрасно проведённое время
Д
Дмитрий
13 янв 2025
Мыанг Пху Кет, Тха Нн Пу Добрый день! Хотел бы оставить отзыв «большое спасибо за экскурсию, порадавали красивые места, особенно стеклянный мост и храм, отдельное спасибо за отсутствие шопинга (ну почти), гид Нурмухамед оставил только положительные впечатления, все рассказал и был максимально вовлечен в то что бы наш день прошел прекрасно»
