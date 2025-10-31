М Максим

М Мария Еле связались с организаторами, выяснилось, что мест нет на экскурсию. Почему тогда она была доступна на сайте? Хорошо, что выбрали оплату на месте, а так бы заплатили и никуда не поехали, не факт, что еще вернули бы деньги.

Е Елена читать дальше в том числе и на остров Джеймса Бонда. Экскурсия была организована отлично, все лаконично, без затягиваний, весело и познавательно. Русскоговорящий гид Андрей очень позитивный чувак))) много с ним пообщались, узнали много интересного. Респект ему!!! Мусульманская деревня цыган на воде оставила неизгладимое впечатление. Короче было все замечательно, покормили вкусно, на лодке развлекали, особенно гид Тай))) танцы супер - Шакира отдыхает!!! Напитки, арбузы, ананасы. Мы остались очень довольны. По окончании нас доставили в отель. Спасибо команде Спутника. Все прошло отлично. За нами в отель приехал индивидуальный трансфер. Минут через 40 мы были на пирс - месте начала нашей экскурсии. На быстроходном катере мы прокатились по 3-4 островам,

Н Николай

Г Галина Шикарно съездили на экскурсию, было очень интересно и познавательно. Красивые виды, хорошая организация, классные позитивные гиды, было весело, с удовольствием будем рекомендовать эту экскурсию знакомым)

Н Надежда Экскурсия понравилась. Все как в описании. Красивые места. С нами был местный гид Тай, котоый всех веселил, время пролетело незаметно. Рекомендую 100%

К Карина Добрый день! Хотелось бы оставить отзыв о прошедшей экскурсии и работе гида Жаргала) экскурсия очень понравилась, гид оказался очень приветливым и добрым человеком оценили чувство юмора и профессионализм)Рассказы были очень познавательные, слушать было интересно) Кроме этого, он ответил на дополнительные интересующие нас вопросы) Жаргал - мастер своего дела! Благодарим за прекрасно проведённое время