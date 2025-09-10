Однодневный тур по живописным островам Таиланда, включая знаменитый остров Джеймса Бонда.
На роскошной длиннохвостой лодке вы посетите культовую скалу ТаПу, прокатитесь на каноэ среди мангровых зарослей и пещер, исследуете плавучую деревню морских цыган Панье и отдохнёте на белоснежном пляже Нака Яй.
Тур подарит вам красоту тропической природы, знакомство с местной культурой и незабываемые впечатления!
Описание водной прогулки
Подарите себе яркий день среди изумрудных вод Андаманского моря и живописных островов, где тропическая природа, древние традиции и тайные уголки пленяют с первого взгляда. Этот однодневный тур проведет вас по знаменитому острову Джеймса Бонда, древней деревне морских цыган и умиротворенному пляжу Нака Яй.
На роскошной длиннохвостой лодке под руководством опытного гида вы сможете исследовать уединённые пещеры, насладиться катанием на каноэ среди мангровых зарослей и увидеть самую известную скалу Таиланда — легендарную Та
Пу. Вас ждёт изысканный обед в поселении Панье, знакомство с культурой морских цыган и отдых на песчаном пляже Нака Яй, где каждая минута станет воплощением рая. Что вас ждёт?
- Остров Джеймса Бонда (Khao Ping Kan).
- Знаменитая скала Та.
- Пу — величественная скала, возвышающаяся посреди бирюзовых вод, ставшая символом Таиланда после фильма о Джеймсе Бонде. Эта необычная скала, резко поднимающаяся из воды, создаёт сказочный пейзаж, достойный фотографии.
- Местный рынок морских цыган — здесь можно найти уникальные сувениры, украшения и изделия ручной работы, которые делают жители острова.
- Остров Талу и мангровые заросли.
- Сплав на каноэ среди мангровых зарослей — это идеальное место для сплава на каноэ, так как остров окружен живописными мангровыми лесами. Туристы проплывут через природные арки, созданные древними пещерами, и увидят необычные скальные образования.
- Пещеры и гроты — уникальные пещеры, которые можно исследовать только с воды, создают ощущение таинственности и позволяют почувствовать связь с природой.
- Деревня Ко Паньи (Ko Panyi).
- Поселение морских цыган — древняя деревня, расположенная прямо на воде, удивит своей самобытностью и колоритом. Дома местных жителей, построенные на сваях, — это пример уникальной архитектуры и культурного наследия.
- Обед в традиционном ресторане — возможность насладиться блюдами местной кухни, приготовленными по старинным рецептам, которые сохраняются в деревне уже много поколений.
Остров Нака Яй: белоснежный пляж и кристально чистая вода — идеальное место для отдыха, купания и полного расслабления. Здесь можно насладиться спокойной атмосферой, ощутить теплый песок под ногами и отдохнуть под пальмами на берегу Андаманского моря. На этом острове можно плавать с маской и трубкой, чтобы увидеть ярких тропических рыбок и кораллы. Важная информация:.
Что взять с собой: купальник, головной убор, солнцезащитный крем, сменную одежду, полотенце, камеру и деньги на сувениры.
Ежедневно с 05:30 до 07:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Джеймса Бонда (Khao Ping Kan)
- Скала ТаПу
- Рынок морских цыган
- Мангровые заросли
- Пещеры и гроты
- Деревня Ко Паньи (Ko Panyi)
- Поселение морских цыган
- Остров Нака Яй
Что включено
- Трансфер
- Обед
- Входные билеты
- Прохладительные напитки и фрукты
- Каноэ
- Страховка
- Услуги русскоговорящего гида и опытной команды
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 05:30 до 07:30.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Что взять с собой: купальник
- Головной убор
- Солнцезащитный крем
- Сменную одежду
- Полотенце
- Камеру и деньги на сувениры
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
