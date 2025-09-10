Подарите себе яркий день среди изумрудных вод Андаманского моря и живописных островов, где тропическая природа, древние традиции и тайные уголки пленяют с первого взгляда. Этот однодневный тур проведет вас по знаменитому острову Джеймса Бонда, древней деревне морских цыган и умиротворенному пляжу Нака Яй.

На роскошной длиннохвостой лодке под руководством опытного гида вы сможете исследовать уединённые пещеры, насладиться катанием на каноэ среди мангровых зарослей и увидеть самую известную скалу Таиланда — легендарную Та

Пу. Вас ждёт изысканный обед в поселении Панье, знакомство с культурой морских цыган и отдых на песчаном пляже Нака Яй, где каждая минута станет воплощением рая. Что вас ждёт?

Остров Джеймса Бонда (Khao Ping Kan).

Знаменитая скала Та.

Пу — величественная скала, возвышающаяся посреди бирюзовых вод, ставшая символом Таиланда после фильма о Джеймсе Бонде. Эта необычная скала, резко поднимающаяся из воды, создаёт сказочный пейзаж, достойный фотографии.

Местный рынок морских цыган — здесь можно найти уникальные сувениры, украшения и изделия ручной работы, которые делают жители острова.

Остров Талу и мангровые заросли.

Сплав на каноэ среди мангровых зарослей — это идеальное место для сплава на каноэ, так как остров окружен живописными мангровыми лесами. Туристы проплывут через природные арки, созданные древними пещерами, и увидят необычные скальные образования.

Пещеры и гроты — уникальные пещеры, которые можно исследовать только с воды, создают ощущение таинственности и позволяют почувствовать связь с природой.

Деревня Ко Паньи (Ko Panyi).

Поселение морских цыган — древняя деревня, расположенная прямо на воде, удивит своей самобытностью и колоритом. Дома местных жителей, построенные на сваях, — это пример уникальной архитектуры и культурного наследия.

Обед в традиционном ресторане — возможность насладиться блюдами местной кухни, приготовленными по старинным рецептам, которые сохраняются в деревне уже много поколений.

Остров Нака Яй: белоснежный пляж и кристально чистая вода — идеальное место для отдыха, купания и полного расслабления. Здесь можно насладиться спокойной атмосферой, ощутить теплый песок под ногами и отдохнуть под пальмами на берегу Андаманского моря. На этом острове можно плавать с маской и трубкой, чтобы увидеть ярких тропических рыбок и кораллы. Важная информация:.

Остров Нака Яй: белоснежный пляж и кристально чистая вода — идеальное место для отдыха, купания и полного расслабления. Здесь можно насладиться спокойной атмосферой, ощутить теплый песок под ногами и отдохнуть под пальмами на берегу Андаманского моря. На этом острове можно плавать с маской и трубкой, чтобы увидеть ярких тропических рыбок и кораллы. Важная информация:.

Что взять с собой: купальник, головной убор, солнцезащитный крем, сменную одежду, полотенце, камеру и деньги на сувениры.