Остров Джеймса Бонда: путешествие по райским островам на роскошной лодке

Остров Джеймса Бонда
Однодневный тур по живописным островам Таиланда, включая знаменитый остров Джеймса Бонда.

На роскошной длиннохвостой лодке вы посетите культовую скалу ТаПу, прокатитесь на каноэ среди мангровых зарослей и пещер, исследуете плавучую деревню морских цыган Панье и отдохнёте на белоснежном пляже Нака Яй.

Тур подарит вам красоту тропической природы, знакомство с местной культурой и незабываемые впечатления!
Время начала: 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30

Описание водной прогулки

Подарите себе яркий день среди изумрудных вод Андаманского моря и живописных островов, где тропическая природа, древние традиции и тайные уголки пленяют с первого взгляда. Этот однодневный тур проведет вас по знаменитому острову Джеймса Бонда, древней деревне морских цыган и умиротворенному пляжу Нака Яй.
На роскошной длиннохвостой лодке под руководством опытного гида вы сможете исследовать уединённые пещеры, насладиться катанием на каноэ среди мангровых зарослей и увидеть самую известную скалу Таиланда — легендарную Та
Пу. Вас ждёт изысканный обед в поселении Панье, знакомство с культурой морских цыган и отдых на песчаном пляже Нака Яй, где каждая минута станет воплощением рая. Что вас ждёт?
  • Остров Джеймса Бонда (Khao Ping Kan).
  • Знаменитая скала Та.
  • Пу — величественная скала, возвышающаяся посреди бирюзовых вод, ставшая символом Таиланда после фильма о Джеймсе Бонде. Эта необычная скала, резко поднимающаяся из воды, создаёт сказочный пейзаж, достойный фотографии.
  • Местный рынок морских цыган — здесь можно найти уникальные сувениры, украшения и изделия ручной работы, которые делают жители острова.
  • Остров Талу и мангровые заросли.
  • Сплав на каноэ среди мангровых зарослей — это идеальное место для сплава на каноэ, так как остров окружен живописными мангровыми лесами. Туристы проплывут через природные арки, созданные древними пещерами, и увидят необычные скальные образования.
  • Пещеры и гроты — уникальные пещеры, которые можно исследовать только с воды, создают ощущение таинственности и позволяют почувствовать связь с природой.
  • Деревня Ко Паньи (Ko Panyi).
  • Поселение морских цыган — древняя деревня, расположенная прямо на воде, удивит своей самобытностью и колоритом. Дома местных жителей, построенные на сваях, — это пример уникальной архитектуры и культурного наследия.
  • Обед в традиционном ресторане — возможность насладиться блюдами местной кухни, приготовленными по старинным рецептам, которые сохраняются в деревне уже много поколений.
Остров Нака Яй: белоснежный пляж и кристально чистая вода — идеальное место для отдыха, купания и полного расслабления. Здесь можно насладиться спокойной атмосферой, ощутить теплый песок под ногами и отдохнуть под пальмами на берегу Андаманского моря. На этом острове можно плавать с маской и трубкой, чтобы увидеть ярких тропических рыбок и кораллы. Важная информация:.
Что взять с собой: купальник, головной убор, солнцезащитный крем, сменную одежду, полотенце, камеру и деньги на сувениры.

Ежедневно с 05:30 до 07:30.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Джеймса Бонда (Khao Ping Kan)
  • Скала ТаПу
  • Рынок морских цыган
  • Мангровые заросли
  • Пещеры и гроты
  • Деревня Ко Паньи (Ko Panyi)
  • Поселение морских цыган
  • Остров Нака Яй
Что включено
  • Трансфер
  • Обед
  • Входные билеты
  • Прохладительные напитки и фрукты
  • Каноэ
  • Страховка
  • Услуги русскоговорящего гида и опытной команды
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 05:30 до 07:30.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Что взять с собой: купальник
  • Головной убор
  • Солнцезащитный крем
  • Сменную одежду
  • Полотенце
  • Камеру и деньги на сувениры
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Пхукета

