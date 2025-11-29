Путешествие по заливу Пханг-Нга откроет перед вами мир, где природа выглядит как декорации к фильму: известняковые скалы, бирюзовые лагуны и мангровые каналы. Вы посетите остров Джеймса Бонда и деревню на воде, узнаете о влиянии моря на жизнь местных. Познакомитесь с особенностями заливной культуры юга Таиланда и традициями лодочников.
Описание водной прогулки
7:00 — трансфер из отеля до пирса
8:30 — прибытие на пирс, лёгкий завтрак с кофе и чаем
9:30 — отправление на скоростном катере на остров Ко Панак, осмотр достопримечательностей северо-западной части острова, виды на известняковые горы, сталактиты и сталагмиты
10:30 — остановка на острове Ко Тапу, катание на каное
11:30 — деревня морских цыган, обед и прогулка
12:30 — остров Джеймса Бонда, прогулка к месту съёмок фильма «Агент 007: Человек с золотым пистолетом»
14:30 — Бриллиантовая пещера («Пещера Пиратов»)
15:30 — остров Нака Яй, купание на пляже
16:30 — возвращение на Пхукет и трансфер в отели
Вы узнаете:
- как образовались известняковые скалы и что скрывают мангровые каналы
- как снимали фильм «Человек с золотым пистолетом»
- почему дома стоят на сваях и как появился знаменитый плавучий футбольный стадион
- как живёт мусульманская рыбацкая община
- истории о древних рисунках, морских цыганах и живых экосистемах, куда можно попасть только на каяках
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на минивэне с кондиционером от отеля и обратно (из основных районов Пхукета), скоростной катер, услуги русскоязычного гида из нашей команды, маски и жилеты для снорклинга, кофе в порту перед отправлением, обед, напитки и фрукты борту, страховка для каждого гостя, экосбор национального заповедника
- Ограничения: программа не подходит для беременных и детей до 1 года
- Остаток оплаты необходимо внести не менее чем за 24 часа до начала программы. Мы свяжемся с вами после подтверждения бронирования и предложим удобный способ
- Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор на Пхукете
Я представитель официального агентства на Пхукете. Мы предлагаем надёжные услуги: в каждую экскурсию включена страховка, партнёры и маршруты тщательно проверяются, а с путешественниками работают русские гиды. У нас есть экскурсии на любой вкус: береговые и обзорные, в джунглях и на островах, морские приключения, приватные на яхтах, активные и приключенческие маршруты. Принимаем оплату в батах, рублях, криптовалюте или наличными курьеру в отеле.
