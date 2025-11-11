Андрей — ваш гид на Пхукете

Провёл экскурсии для 60 туристов

Я родился в Москве в 90-х на краю города. Люблю активный отдых и поддерживать интерес к жизни и людям. Отправился в спецотпуск на Пхукет 2 года назад. Предлагаю вместе ходить в походы и делиться жизненным опытом. Я расскажу много о жизни на острове. Будет интересно!