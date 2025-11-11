Мы прокатимся по разным храмам острова, познакомимся с культурой Индии и Китая, традициями буддизма, мусульманства и христианства. Вы увидите разнообразие культур и поймёте, как рядом уживаются люди разных религий. Я расскажу о быте и жизни на острове глазами местного жителя. И подскажу самые лучшие локации для фото!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
- В рассветный час прокатимся по южному побережью с живописными видами и смотровыми площадками к храму Ват Найхарн. А если захотите, устроим завтрак в ресторане
- Отправимся в район Панва — тихое место, отличающееся особой атмосферой умиротворения. Посетим мусульманскую святюню и познакомимся с местными обычаями и бытом местного населения
- Заедем на смотровую площадку рядом с храмовым комплексом Большого Будды. Сама территория временно закрыта — на экскурсии расскажу почему
- Заглянем в Пхукет-таун, где посетим китайский храм и буддистские пагоды. Прогуляемся по Старому городу и поговорим о зарождении местной культур
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле с кондиционером.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид на Пхукете
Провёл экскурсии для 60 туристов
Я родился в Москве в 90-х на краю города. Люблю активный отдых и поддерживать интерес к жизни и людям. Отправился в спецотпуск на Пхукет 2 года назад. Предлагаю вместе ходить в походы и делиться жизненным опытом. Я расскажу много о жизни на острове. Будет интересно!Задать вопрос
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии из Пхукета
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Пхукет для новичков
Разобраться в мифах и реалиях Таиланда на насыщенной автопрогулке по главным местам острова
Начало: Возле вашего отеля
11 ноя в 08:30
13 ноя в 08:30
$264
$330 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Нетуристический Пхукет на байках
С опытным водителем побывать в секретных местах, подняться на смотровые и посетить Пхукет-таун
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$129 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Добро пожаловать на Пхукет
Увидеть основные локации острова, полюбоваться улочками Пхукет-Тауна и видами со смотровых площадок
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 08:00
12 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
$40 за человека