Наше путешествие — идеальный день для тех, кто мечтает о тишине, уединении и настоящем островном релаксе.
Мягкий бриз, неспешные переезды на уютной деревянной лодке с тайским колоритом, коктейли на пляже и отдых без волн и суеты. Мини-группа, максимум комфорта и душевной гармонии.
Мягкий бриз, неспешные переезды на уютной деревянной лодке с тайским колоритом, коктейли на пляже и отдых без волн и суеты. Мини-группа, максимум комфорта и душевной гармонии.
Описание экскурсииМоре спокойствия и райский отдых Мечтаете провести день на уединённых островах, где вместо шума — лёгкий бриз, вместо толпы — мягкий песок, а вместо суеты — неспешный отдых на уютной лодке? Добро пожаловать на авторскую морскую экскурсию «Острова без волн» — идеальный маршрут для тех, кто ищет гармонию, вдохновение и тишину. Почему стоит выбрать эту экскурсию:
- Три живописных острова: Нака Ной, Нака Яй и Ранг Яй за один день • Мини-группа и комфортная деревянная лодка с тайским колоритом • Уединённые пляжи, свободное время и пляжные бары с коктейлями Важная информация:.
- Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам. Оплата производится по карте: Visa, Mastercard или МИР (для граждан РФ). Ссылка для оплаты будет отправлена после подтверждения бронирования.
- Программа тура может изменяться в зависимости от погодных условий, приливов и отливов.
- На экскурсию не допускаются беременные женщины, дети до 1 года и люди с проблемами спины и шеи.
- Возьмите с собой: завтрак в ланч-боксе (заказать на ресепшн в отеле накануне до 17:00), купальные принадлежности (надеть заранее), полотенце, защиту от солнца (крем с SPF 50+, очки, головной убор, хлопковую рубашку с длинным рукавом или парео), пляжную обувь, коралловые тапочки (если есть), сухую сменную одежду, телефон и камеру (по желанию — непромокаемые чехлы), деньги на личные расходы и чаевые.
По средам и субботам
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Нака Ной
- Остров Нака Яй
- Остров Ранг Яй
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Русскоговорящий гид
- Обед
- Спасательные жилеты
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Индивидуальный трансфер из отдаленных отелей Као Лак - 5 000 бат за машину (туда и обратно)
- Индивидуальный трансфер из районов Найтон, Найянг, Лайян, Майкао и Панва - 2 000 бат за машину
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По средам и субботам
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
- Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам. Оплата производится по карте: Visa, Mastercard или МИР (для граждан РФ). Ссылка для оплаты будет отправлена после подтверждения бронирования
- Программа тура может изменяться в зависимости от погодных условий, приливов и отливов
- На экскурсию не допускаются беременные женщины, дети до 1 года и люди с проблемами спины и шеи
- Возьмите с собой: завтрак в ланч-боксе (заказать на ресепшн в отеле накануне до 17:00), купальные принадлежности (надеть заранее), полотенце, защиту от солнца (крем с SPF 50+, очки, головной убор, хлопковую рубашку с длинным рукавом или парео), пляжную обувь, коралловые тапочки (если есть), сухую сменную одежду, телефон и камеру (по желанию - непромокаемые чехлы), деньги на личные расходы и чаевые
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии из Пхукета
Водная прогулка
Острова Пхи-Пхи, Бамбу и Ранг Яй за 1 день на спидботе
Белоснежные пляжи, пещеры, снорклинг и глубоководная рыбалка
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
18 ноя в 08:00
20 ноя в 08:00
$84 за человека
-
25%
Водная прогулка
Острова Джеймса Бонда и Хонг на скоростном катамаране
Морское релакс-путешествие с потрясающими видами, катанием на каяке и обедом (в группе)
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:30
16 ноя в 08:30
17 ноя в 08:30
$116
$154 за человека
Водная прогулка
Джеймс Бонд и другие острова Пханг Нга
Живописные скалы, катание на каноэ и жители плавучей деревни в путешествии на скоростной лодке
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30
17 ноя в 07:30
19 ноя в 07:30
$75 за человека