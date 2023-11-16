Симиланские острова — невероятно красивый архипелаг в Андаманском море. Они славятся великолепной природой, кристально чистыми водами, разнообразием подводного мира и великолепными пляжами. Вы отдохнёте на 4-х островах: полежите на пляже, погуляете, поплавате и поснорклите. Передвигаться между островами мы будем на скоростном катере.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

06:00 Трансфер из отелей

08:00 Регистрация на пирсе, встреча с русскоговорящим гидом. Лёгкий завтрак, чай и кофе.

09:00 Отправление на скоростном катере на Симиланские острова

10:20 Снорклинг на острове Бан Нгу

11:00 Остров Симилан. Вы сможете полежать на пляже, поплавать, понырять с трубками, прогуляться к заливу Дональд Дак и подняться на смотровую площадку Силин Рок.

12:00 Обед на острове Симилан. Вам предложат адаптированную тайскую кухню: рис, салат, овощи, курицу.

13:00 Остров Пайя. Любителей снорклинга он впечатлит разнообразием ярких рыбок и красочным коралловым рифом.

14:00 Остров Мианг. Вы сможете отдохнуть на пляже Молодоженов и прогуляться по джунглям до пляжа Принцесса.

15:00 Отправление на пирс

16:30 Прибытие на пирс, лёгкий ужин и трансфер по отелям

Организационные детали