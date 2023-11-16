Симиланские острова: групповая экскурсия на скоростном катере

Прокатиться на катере и отдохнуть на райских островах с белоснежным песком

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Симиланские острова — невероятно красивый архипелаг в Андаманском море.

Они славятся великолепной природой, кристально чистыми водами, разнообразием подводного мира и великолепными пляжами. Вы отдохнёте на 4-х островах: полежите на пляже, погуляете, поплавате и поснорклите. Передвигаться между островами мы будем на скоростном катере.
Симиланские острова: групповая экскурсия на скоростном катере
Симиланские острова: групповая экскурсия на скоростном катере
Симиланские острова: групповая экскурсия на скоростном катере
Симиланские острова: групповая экскурсия на скоростном катере
Симиланские острова: групповая экскурсия на скоростном катере
Симиланские острова: групповая экскурсия на скоростном катере
Симиланские острова: групповая экскурсия на скоростном катере
Ближайшие даты:
16
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

06:00 Трансфер из отелей
08:00 Регистрация на пирсе, встреча с русскоговорящим гидом. Лёгкий завтрак, чай и кофе.
09:00 Отправление на скоростном катере на Симиланские острова
10:20 Снорклинг на острове Бан Нгу
11:00 Остров Симилан. Вы сможете полежать на пляже, поплавать, понырять с трубками, прогуляться к заливу Дональд Дак и подняться на смотровую площадку Силин Рок.
12:00 Обед на острове Симилан. Вам предложат адаптированную тайскую кухню: рис, салат, овощи, курицу.
13:00 Остров Пайя. Любителей снорклинга он впечатлит разнообразием ярких рыбок и красочным коралловым рифом.
14:00 Остров Мианг. Вы сможете отдохнуть на пляже Молодоженов и прогуляться по джунглям до пляжа Принцесса.
15:00 Отправление на пирс
16:30 Прибытие на пирс, лёгкий ужин и трансфер по отелям

Организационные детали

  • В стоимость всё включено: трансфер из отеля в обе стороны, скоростной катер, все входные билеты, завтрак, обед и ужин
  • На скоростном катере будет сборная группа, максимальное число людей — 40
  • На каждом острове у вас будет свободное время для отдыха. Перед прибытием гид расскажет, чем на нем можно заняться.

ежедневно в 06:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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