Острова, каноэ и Джеймс Бонд
Отправьтесь в незабываемое путешествие по заливу Пханг Нга, где вас ждут таинственные пещеры острова Па-Нак, катание на каноэ среди изумрудных лагун и вкусный обед в деревне морских цыган.

Кульминацией станет посещение легендарного острова Джеймса Бонда, где вы сможете насладиться уединением на прекрасном пляже.
Время начала: 08:00

Описание трансфер

Залив Пханг Нга: от таинственных пещер до уединённых пляжей Путешествие начинается с прогулки по таинственным пещерам острова Па-Нак, катания на каноэ среди изумрудных лагун острова Хонг и обеда в аутентичной деревне морских цыган на сваях. Вы увидите древние наскальные рисунки, оставленные первыми мореплавателями. Кульминация тура — легендарный остров Джеймса Бонда, где снимали фильм «Человек с золотым пистолетом», и отдых на уединённом пляже острова Кайя. Откройте для себя красоту залива Пханг Нга в одном из самых насыщенных маршрутов! Этот день подарит вам яркие фотографии и ощущение прикосновения к загадкам природы и истории Таиланда.
  • Возьмите с собой: купальник, полотенце, лёгкую сменную одежду, головной убор, солнцезащитные очки, водонепроницаемый чехол для телефона, деньги на личные расходы (напитки, сувениры).
  • Экскурсия не рекомендуется беременным женщинам, детям младше 2 лет и людям с заболеваниями спины или сердца.
  • Во время прогулки возможны посадка и высадка на лодки-каноэ, рекомендуем удобную обувь.
  • Программа может незначительно измениться в зависимости от погодных условий.
  • Экскурсия проводится на английском языке, если набирается более 10 человек русскоязычных, предоставляется русскоговорящий гид.

Понедельник, среда, суббота в 08:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Па-Нак (Panak Island)
  • Ай-Тим (Ice Cream Cave)
  • Бриллиантовая пещера
  • Пещера летучих мышей
  • Остров Хонг (Hong Island)
  • Деревня Ко Паньи (Koh Panyee)
  • Остров Коаг Хиан (Khao Khian)
  • Остров Джеймса Бонда (Koh Tapu)
  • Остров Кайя (пляжный отдых)
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле
  • Услуги гида
  • Обед (вегетарианское меню доступно по предварительному запросу)
  • Прохладительные напитки и фрукты на борту лодки
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид заберёт вас с места проживания
Завершение: Гид привезёт вас к месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, суббота в 08:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 38 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой: купальник, полотенце, лёгкую сменную одежду, головной убор, солнцезащитные очки, водонепроницаемый чехол для телефона, деньги на личные расходы (напитки, сувениры)
  • Экскурсия не рекомендуется беременным женщинам, детям младше 2 лет и людям с заболеваниями спины или сердца
  • Во время прогулки возможны посадка и высадка на лодки-каноэ, рекомендуем удобную обувь
  • Программа может незначительно измениться в зависимости от погодных условий
  • Экскурсия проводится на английском языке, если набирается более 10 человек русскоязычных, предоставляется русскоговорящий гид
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

A
Aleksandra
9 окт 2025
Понравились шикарные острова, отличный обед в деревне цыган, хорошая экскурсия. Отличная команда на корабле, хорошие прохладительные напитки всю дорогу, в конце экскурсии ананасы и арбузы.
Н
Никита
19 июн 2025
Отличная экскурсия на скоростном катере, группа 20человек, отличный и весёлый гид Боби он полностью скрасил всю поездку. Трансфер на комфортном микроавтобусе в обе стороны. Побывали в нескольких пещерах которые доступны при отливе. Единственное, что немного разочаровало это грязный пляж в конце экскурсии где была 2-х часовая остановка. В остальном советую отличная экскурсия и организаторы.

