Н Никита

Отличная экскурсия на скоростном катере, группа 20человек, отличный и весёлый гид Боби он полностью скрасил всю поездку. Трансфер на комфортном микроавтобусе в обе стороны. Побывали в нескольких пещерах которые доступны при отливе. Единственное, что немного разочаровало это грязный пляж в конце экскурсии где была 2-х часовая остановка. В остальном советую отличная экскурсия и организаторы.