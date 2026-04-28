Описание Фото Ответы на вопросы Приглашаем вас на комфортную морскую экскурсию к архипелагу Пхи-Пхи с продуманным маршрутом, без спешки и с русскоговорящим гидом.



В программе — лагуна Пиле, Майя Бей, остров Пхи-Пхи Дон с обедом и снорклингом, а также отдых на современном катамаране у острова Майтон. День завершится атмосферным закатом в море и спокойным возвращением в отель.

Рауф Ваш гид на Пхукете

Описание экскурсии Приглашаем вас провести день на архипелаге Пхи-Пхи в формате, который выбирают опытные путешественники: без спешки, в комфортном темпе и с продуманной логикой маршрута. Это не «галоп по локациям», а сбалансированное морское путешествие, где сочетаются знаковые природные места Андаманского моря, купание в лагунах, снорклинг у коралловых рифов, отдых на современном двухпалубном катамаране и спокойное завершение дня на закате. В программе — изумрудная лагуна Пиле, легендарная бухта Майя Бей, остров Пхи-Пхи Дон с обедом и свободным временем, а также морской отдых в районе острова Майтон с водными активностями и лаунж-зоной на борту. Маршрут выстроен так, чтобы чередовать переходы, купание и отдых, сохраняя ощущение насыщенности без усталости. На протяжении всего дня с вами работает русскоговорящий гид: понятные объяснения, внимание к деталям, соблюдение мер безопасности и сервис, позволяющий полностью сосредоточиться на впечатлениях. Если вы хотите увидеть Пхи-Пхи не формально, а осмысленно — с возможностью насладиться природой, сделать эффектные фотографии и провести день в море в комфортной атмосфере — этот формат экскурсии станет оптимальным выбором. Важная информация: Трансфер Для путешественников, проживающих на материке (Пханг Нга, Као Лак), трансфер не входит в стоимость и может быть организован дополнительно по запросу. Страхование — страхование жизни до 1 000 000 бат — страхование от несчастных случаев до 500 000 бат Питание — завтрак на пирсе (сэндвичи, каша, чай, кофе, сок) — обед в плавучей деревне — напитки и коктейли на острове Нака Яй оплачиваются отдельно по желанию Что взять с собой Купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем, головной убор, удобную обувь для воды, сменную сухую одежду, водонепроницаемый чехол для телефона или камеры. Ограничения Экскурсия не рекомендуется беременным женщинам, детям младше 1 года, пожилым гостям старше 65 лет, гостям с серьёзными заболеваниями сердца и дыхательной системы, проблемами давления, хроническими заболеваниями в стадии обострения, а также путешественникам с травмами или операциями на кости, шею или спину менее 6 месяцев назад. Важно Программа и тайминг могут быть изменены в зависимости от погодных условий и количества участников по решению капитана и организаторов в целях безопасности. Часть стоимости вы вносите на сайте. Остаток оплаты — переводом на российский банк минимум за день до поездки

