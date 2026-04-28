Приглашаем вас на комфортную морскую экскурсию к архипелагу Пхи-Пхи с продуманным маршрутом, без спешки и с русскоговорящим гидом.
В программе — лагуна Пиле, Майя Бей, остров Пхи-Пхи Дон с обедом и снорклингом, а также отдых на современном катамаране у острова Майтон. День завершится атмосферным закатом в море и спокойным возвращением в отель.
Описание экскурсииПриглашаем вас провести день на архипелаге Пхи-Пхи в формате, который выбирают опытные путешественники: без спешки, в комфортном темпе и с продуманной логикой маршрута. Это не «галоп по локациям», а сбалансированное морское путешествие, где сочетаются знаковые природные места Андаманского моря, купание в лагунах, снорклинг у коралловых рифов, отдых на современном двухпалубном катамаране и спокойное завершение дня на закате. В программе — изумрудная лагуна Пиле, легендарная бухта Майя Бей, остров Пхи-Пхи Дон с обедом и свободным временем, а также морской отдых в районе острова Майтон с водными активностями и лаунж-зоной на борту. Маршрут выстроен так, чтобы чередовать переходы, купание и отдых, сохраняя ощущение насыщенности без усталости. На протяжении всего дня с вами работает русскоговорящий гид: понятные объяснения, внимание к деталям, соблюдение мер безопасности и сервис, позволяющий полностью сосредоточиться на впечатлениях. Если вы хотите увидеть Пхи-Пхи не формально, а осмысленно — с возможностью насладиться природой, сделать эффектные фотографии и провести день в море в комфортной атмосфере — этот формат экскурсии станет оптимальным выбором. Важная информация: Трансфер Для путешественников, проживающих на материке (Пханг Нга, Као Лак), трансфер не входит в стоимость и может быть организован дополнительно по запросу. Страхование — страхование жизни до 1 000 000 бат — страхование от несчастных случаев до 500 000 бат Питание — завтрак на пирсе (сэндвичи, каша, чай, кофе, сок) — обед в плавучей деревне — напитки и коктейли на острове Нака Яй оплачиваются отдельно по желанию Что взять с собой Купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем, головной убор, удобную обувь для воды, сменную сухую одежду, водонепроницаемый чехол для телефона или камеры. Ограничения Экскурсия не рекомендуется беременным женщинам, детям младше 1 года, пожилым гостям старше 65 лет, гостям с серьёзными заболеваниями сердца и дыхательной системы, проблемами давления, хроническими заболеваниями в стадии обострения, а также путешественникам с травмами или операциями на кости, шею или спину менее 6 месяцев назад. Важно Программа и тайминг могут быть изменены в зависимости от погодных условий и количества участников по решению капитана и организаторов в целях безопасности. Часть стоимости вы вносите на сайте. Остаток оплаты — переводом на российский банк минимум за день до поездки
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Архипелаг Пхи-Пхи (Phi Phi Islands)
- Лагуна Пиле (Pileh Lagoon)
- Майя Бей (Maya Bay)
- Остров Пхи-Пхи Дон (Phi Phi Don)
- Залив Тон Сай (Tonsai Bay)
- Прибрежные коралловые рифы Пхи-Пхи Дон
- Остров Майтон (Maiton Island)
- Известняковые карстовые скалы Андаманского моря
- Андаманское море (панорамы и закат)
Что включено
- Трансфер из отеля до пирса и обратно для гостей, проживающих на Пхукете
- Морская прогулка на скоростном двухпалубном катамаране
- Обед на острове Пхи-Пхи Дон по системе «шведский стол»
- Сопровождение русскоговорящего гида
- Работа опытной команды с навыками первой помощи и CPR
- Входные билеты и сборы национального парка
- Снаряжение для снорклинга, включая ласты
- Спасательный жилет
- Прогулка на длиннохвостой лодке в лагуне Пиле (групповая)
- Страхование жизни до 1 000 000 бат
- Страхование от несчастных случаев до 500 000 бат
Что не входит в цену
- Приватная длиннохвостая лодка в лагуне Пиле - по предварительному запросу
- Личные расходы на островах (напитки, сувениры)
- Для путешественников, проживающих на материке (Пханг Нга, Као Лак), трансфер не входит в стоимость и может быть организован дополнительно по запросу.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пхукет
Завершение: Место окончания экскурсии в вестибюле/холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
