Путешествие на острова Пхи-Пхи, Майа Бэй и Кхай Нок (всё включено)

Тропические красоты Пхукета - лагуна Пиле, пещера викингов и знаменитый пляж из фильма «Пляж»
Острова Пхукета — как открытки из рая! Белоснежный песок, бирюзовая вода и пейзажи, которые невозможно забыть.

Вас ждёт насыщенное однодневное приключение: вы искупаетесь в лазурных лагунах, поплаваете с маской в окружении тропических рыбок и побываете на побережье, где снимали фильм «Пляж». Настроение — 100% отпуск и фото — как с рекламы!
Описание водной прогулки

Залив Майя Бэй (Maya Bay)

Одна из самых известных бухт Пхи-Пхи с отвесными скалами и белым песком. Здесь снимали фильм «Пляж». Вы пройдёте по берегу, почувствуете атмосферу уединённой бухты и увидите место, ставшее символом тайской экзотики.

Лагуна Пиле (Pileh Lagoon)

Закрытая лагуна с прозрачной водой и высокими известняковыми стенами. Вы сможете искупаться прямо с лодки, попрыгать в воду и увидеть одно из самых тихих мест архипелага.

Пещера викингов (Viking Cave)

Пещера у подножия скал, где веками собирают птичьи гнёзда и хранят старинные изображения, похожие на корабли. Вы осмотрите её с воды и услышите историю местных промыслов.

Пляж обезьян (Monkey Beach)

Живописный пляж, где живут дикие макаки. Вы понаблюдаете за их повадками и увидите, как они взаимодействуют с туристами и друг с другом.

Остров Пхи-Пхи Дон (Phi Phi Don Island)

Главный остров архипелага с коралловыми рифами и уютными кафе. Вы займётесь снорклингом среди тропических рыб, а затем пообедаете в местном ресторанчике.

Остров Кхай Нок (Khai Nok Island)

Небольшой тропический остров с полукруглым белым пляжем и прозрачной водой. Вы отдохнёте на берегу, искупаетесь и покормите рыб у самой кромки моря.

Вы узнаете:

  • об особенностях природы и геологии Андаманских островов
  • промысле птичьих гнёзд и роли пещеры Викингов
  • макаках и правилах безопасного взаимодействия с дикой природой
  • кораллах, причинах их обесцвечивания и сохранении рифов
  • морских народах и старых морских путях в водах Пхи-Пхи

И многом другом!

Примерный тайминг

7:30–8:00 — забираем из отеля и отвозим на пирс Phuket Sea Trail
8:45 — регистрация и лёгкий завтрак. Инструктаж по программе и технике безопасности от лицензированного гида
9:30 — отправление с пирса на острова Пхи-Пхи

Остров Пхи-Пхи-Дон

10:40 — Пляж обезьян: наблюдение за игривыми макаками
11:00 — снорклинг с тропическими рыбами
13:00 — обед в ресторане на пляже, свободное время

Остров Пхи-Пхи-Лей

14:30 — пещера викингов: осмотр пещеры с рисунками и ласточкиными гнёздами
14:45 — лагуна Пиле: купание в природном «бассейне» изумрудного цвета
15:00 — пляж Майя: прогулка по легендарному пляжу из фильма «Пляж»

Остров Кхай Нок

15:30 — пляж и риф: отдых, купание, снорклинг, солнечные ванны; на острове есть бар и простые развлечения
17:00 — Прибытие на пирс Phuket Sea Trails, затем трансфер обратно в отели

Тайминг может меняться из-за погоды и приливов.

Организационные детали

  • В стоимость всё включено: трансфер на комфортабельном автобусе, завтрак и обед, снорклинг. * При желании дополнительно оплачиваются активности (катание на гидроцикле и подобные) — цены по запросу
  • Обратите внимание! Для гарантии места в автобусе вам необходимо внести предоплату напрямую организаторам экскурсии. Либо онлайн рублями (вам вышлют ссылку, принимаются все карты), либо наличными (к вам приедет курьер, принимаются только баты)
  • Программа может быть скорректирована из-за погодных условий
  • Морская прогулка на скоростной лодке не подходит для беременных женщин
  • Вас будет сопровождать гид из нашей команды

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 38 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 667 туристов
Я руководитель официального туристического агентства на Пхукете. Мы работаем с 2018 года, проводим индивидуальные и групповые экскурсии. Ждём вас на острове!

Входит в следующие категории Пхукета

