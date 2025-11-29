Вас ждёт насыщенное однодневное приключение: вы искупаетесь в лазурных лагунах, поплаваете с маской в окружении тропических рыбок и побываете на побережье, где снимали фильм «Пляж». Настроение — 100% отпуск и фото — как с рекламы!
Описание водной прогулки
Залив Майя Бэй (Maya Bay)
Одна из самых известных бухт Пхи-Пхи с отвесными скалами и белым песком. Здесь снимали фильм «Пляж». Вы пройдёте по берегу, почувствуете атмосферу уединённой бухты и увидите место, ставшее символом тайской экзотики.
Лагуна Пиле (Pileh Lagoon)
Закрытая лагуна с прозрачной водой и высокими известняковыми стенами. Вы сможете искупаться прямо с лодки, попрыгать в воду и увидеть одно из самых тихих мест архипелага.
Пещера викингов (Viking Cave)
Пещера у подножия скал, где веками собирают птичьи гнёзда и хранят старинные изображения, похожие на корабли. Вы осмотрите её с воды и услышите историю местных промыслов.
Пляж обезьян (Monkey Beach)
Живописный пляж, где живут дикие макаки. Вы понаблюдаете за их повадками и увидите, как они взаимодействуют с туристами и друг с другом.
Остров Пхи-Пхи Дон (Phi Phi Don Island)
Главный остров архипелага с коралловыми рифами и уютными кафе. Вы займётесь снорклингом среди тропических рыб, а затем пообедаете в местном ресторанчике.
Остров Кхай Нок (Khai Nok Island)
Небольшой тропический остров с полукруглым белым пляжем и прозрачной водой. Вы отдохнёте на берегу, искупаетесь и покормите рыб у самой кромки моря.
Вы узнаете:
- об особенностях природы и геологии Андаманских островов
- промысле птичьих гнёзд и роли пещеры Викингов
- макаках и правилах безопасного взаимодействия с дикой природой
- кораллах, причинах их обесцвечивания и сохранении рифов
- морских народах и старых морских путях в водах Пхи-Пхи
И многом другом!
Примерный тайминг
7:30–8:00 — забираем из отеля и отвозим на пирс Phuket Sea Trail
8:45 — регистрация и лёгкий завтрак. Инструктаж по программе и технике безопасности от лицензированного гида
9:30 — отправление с пирса на острова Пхи-Пхи
Остров Пхи-Пхи-Дон
10:40 — Пляж обезьян: наблюдение за игривыми макаками
11:00 — снорклинг с тропическими рыбами
13:00 — обед в ресторане на пляже, свободное время
Остров Пхи-Пхи-Лей
14:30 — пещера викингов: осмотр пещеры с рисунками и ласточкиными гнёздами
14:45 — лагуна Пиле: купание в природном «бассейне» изумрудного цвета
15:00 — пляж Майя: прогулка по легендарному пляжу из фильма «Пляж»
Остров Кхай Нок
15:30 — пляж и риф: отдых, купание, снорклинг, солнечные ванны; на острове есть бар и простые развлечения
17:00 — Прибытие на пирс Phuket Sea Trails, затем трансфер обратно в отели
Тайминг может меняться из-за погоды и приливов.
Организационные детали
- В стоимость всё включено: трансфер на комфортабельном автобусе, завтрак и обед, снорклинг. * При желании дополнительно оплачиваются активности (катание на гидроцикле и подобные) — цены по запросу
- Обратите внимание! Для гарантии места в автобусе вам необходимо внести предоплату напрямую организаторам экскурсии. Либо онлайн рублями (вам вышлют ссылку, принимаются все карты), либо наличными (к вам приедет курьер, принимаются только баты)
- Программа может быть скорректирована из-за погодных условий
- Морская прогулка на скоростной лодке не подходит для беременных женщин
- Вас будет сопровождать гид из нашей команды