Острова Пхукета — как открытки из рая! Белоснежный песок, бирюзовая вода и пейзажи, которые невозможно забыть. Вас ждёт насыщенное однодневное приключение: вы искупаетесь в лазурных лагунах, поплаваете с маской в окружении тропических рыбок и побываете на побережье, где снимали фильм «Пляж». Настроение — 100% отпуск и фото — как с рекламы!

Описание водной прогулки

Залив Майя Бэй (Maya Bay)

Одна из самых известных бухт Пхи-Пхи с отвесными скалами и белым песком. Здесь снимали фильм «Пляж». Вы пройдёте по берегу, почувствуете атмосферу уединённой бухты и увидите место, ставшее символом тайской экзотики.

Лагуна Пиле (Pileh Lagoon)

Закрытая лагуна с прозрачной водой и высокими известняковыми стенами. Вы сможете искупаться прямо с лодки, попрыгать в воду и увидеть одно из самых тихих мест архипелага.

Пещера викингов (Viking Cave)

Пещера у подножия скал, где веками собирают птичьи гнёзда и хранят старинные изображения, похожие на корабли. Вы осмотрите её с воды и услышите историю местных промыслов.

Пляж обезьян (Monkey Beach)

Живописный пляж, где живут дикие макаки. Вы понаблюдаете за их повадками и увидите, как они взаимодействуют с туристами и друг с другом.

Остров Пхи-Пхи Дон (Phi Phi Don Island)

Главный остров архипелага с коралловыми рифами и уютными кафе. Вы займётесь снорклингом среди тропических рыб, а затем пообедаете в местном ресторанчике.

Остров Кхай Нок (Khai Nok Island)

Небольшой тропический остров с полукруглым белым пляжем и прозрачной водой. Вы отдохнёте на берегу, искупаетесь и покормите рыб у самой кромки моря.

Вы узнаете:

об особенностях природы и геологии Андаманских островов

промысле птичьих гнёзд и роли пещеры Викингов

макаках и правилах безопасного взаимодействия с дикой природой

кораллах, причинах их обесцвечивания и сохранении рифов

морских народах и старых морских путях в водах Пхи-Пхи

И многом другом!

Примерный тайминг

7:30–8:00 — забираем из отеля и отвозим на пирс Phuket Sea Trail

8:45 — регистрация и лёгкий завтрак. Инструктаж по программе и технике безопасности от лицензированного гида

9:30 — отправление с пирса на острова Пхи-Пхи

Остров Пхи-Пхи-Дон

10:40 — Пляж обезьян: наблюдение за игривыми макаками

11:00 — снорклинг с тропическими рыбами

13:00 — обед в ресторане на пляже, свободное время

Остров Пхи-Пхи-Лей

14:30 — пещера викингов: осмотр пещеры с рисунками и ласточкиными гнёздами

14:45 — лагуна Пиле: купание в природном «бассейне» изумрудного цвета

15:00 — пляж Майя: прогулка по легендарному пляжу из фильма «Пляж»

Остров Кхай Нок

15:30 — пляж и риф: отдых, купание, снорклинг, солнечные ванны; на острове есть бар и простые развлечения

17:00 — Прибытие на пирс Phuket Sea Trails, затем трансфер обратно в отели

Тайминг может меняться из-за погоды и приливов.

Организационные детали