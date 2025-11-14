Два ближайших к Пхукету острова за 1 день! Остров Рача: снорклинг, пляжный отдых, обед в тайском стиле. Остров Корал: отдых, купание и снорклинг.
Описание водной прогулкиОтличное место для снорклинга и пляжного отдыха недалеко от острова Пхукет. Программа: 07:00-09:00 — Трансфер из отеля на пирс Чалонг. Встреча с гидом, чай, кофе. 10:00 — Прибытие к острову Рача. Снорклинг. Пляжный отдых. Обед в тайском стиле. Выезд с острова Рача на Коралловый остров. Отдых, купание и снорклинг. 15:00-16:00 — Отправление с острова на пирс. 15:30-16:30 — Прибытие на пирс, трансфер в отель. Важная информация: ❗ Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам. Оплата производится по карте: Visa, Mastercard или МИР (для граждан РФ). Ссылка для оплаты будет отправлена после подтверждения бронирования. Программа тура может изменяться в зависимости от погодных условий, приливов и отливов. На экскурсию не допускаются беременные женщины, дети до 1 года и люди с проблемами спины и шеи. 🧳 Возьмите с собой: Купальные принадлежности (надеть заранее) Полотенце Защита от солнца: крем с SPF 50+, очки, головной убор, хлопковая рубашка с длинным рукавом или парео Пляжная обувь: шлёпки, сандалии, кроксы Коралловые тапочки (если есть) Сухая сменная одежда Телефон, камера, по желанию — непромокаемые чехлы Деньги на личные расходы и чаевые
Ежедневно
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Рача
- Остров Корал
Что включено
- Трансфер с районов: Ката, Карон, Равай, Най Харн, Пхукет Таун, Патонг, Калим Бич, Тритранг
- Англоговорящий гид
- Обед буфет
- Чай, кофе, прохладительные напитки
- Маски и трубки для снорклинга
- Спасательные жилеты
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Трансфер: Камала, Сурин, Бангтао, Панва - 250 бат за человека
- Индивидуальный трансфер: JW Marriott Phuket Resort, Майкао, Найтон, Найянг, Лаян - 2 000 бат за машину
- Индивидуальный трансфер по желанию - 3 000 бат за машину в обе стороны
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
- ❗ Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам
- Программа тура может изменяться в зависимости от погодных условий, приливов и отливов. На экскурсию не допускаются беременные женщины, дети до 1 года и люди с проблемами спины и шеи
- 🧳 Возьмите с собой:
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии из Пхукета
Водная прогулка
Подводный мир Пхукета: дайвинг для новичков на острове Рача-Яй
Совершить групповое погружение с аквалангом и встретить обитателей тропического моря
Начало: У Chalong Pier
Расписание: ежедневно в 08:00
14 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
$150 за человека
Водная прогулка
К островам Рача и Корал (Ко Хэ)
Насыщенное приключение в колоритных тропических пейзажах
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
13 ноя в 08:45
14 ноя в 08:45
$75 за человека
Фотопрогулка
до 6 чел.
К островам Ko Xe и Рача Яй: добро пожаловать в тропический рай
Безмятежный снорклинг на островах и фотоохота на варанов
Начало: На пирсе Чайлонг
13 ноя в 09:00
14 ноя в 09:00
$820 за всё до 6 чел.