Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Два ближайших к Пхукету острова за 1 день! Остров Рача: снорклинг, пляжный отдых, обед в тайском стиле. Остров Корал: отдых, купание и снорклинг.

Описание водной прогулки Отличное место для снорклинга и пляжного отдыха недалеко от острова Пхукет. Программа: 07:00-09:00 — Трансфер из отеля на пирс Чалонг. Встреча с гидом, чай, кофе. 10:00 — Прибытие к острову Рача. Снорклинг. Пляжный отдых. Обед в тайском стиле. Выезд с острова Рача на Коралловый остров. Отдых, купание и снорклинг. 15:00-16:00 — Отправление с острова на пирс. 15:30-16:30 — Прибытие на пирс, трансфер в отель. Важная информация: ❗ Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам. Оплата производится по карте: Visa, Mastercard или МИР (для граждан РФ). Ссылка для оплаты будет отправлена после подтверждения бронирования. Программа тура может изменяться в зависимости от погодных условий, приливов и отливов. На экскурсию не допускаются беременные женщины, дети до 1 года и люди с проблемами спины и шеи. 🧳 Возьмите с собой: Купальные принадлежности (надеть заранее) Полотенце Защита от солнца: крем с SPF 50+, очки, головной убор, хлопковая рубашка с длинным рукавом или парео Пляжная обувь: шлёпки, сандалии, кроксы Коралловые тапочки (если есть) Сухая сменная одежда Телефон, камера, по желанию — непромокаемые чехлы Деньги на личные расходы и чаевые

