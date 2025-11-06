Приглашаем в незабываемое морское приключение по живописным островам Пхукета! Управляйте собственным гидроциклом, мчитесь по лазурным водам Андаманского моря, исследуйте уединённые пляжи, скрытые лагуны и впечатляющие скалы. Программа подходит как для новичков, так и для опытных райдеров.

Описание водной прогулки

Остров Rang Yai. Идеальное начало — белоснежный пляж и прозрачная вода. Отличное место для купания и фото.

Остров Lipi. Уединённое место с дикой природой. Здесь можно почувствовать себя вдали от цивилизации.

Остров Naka Yai. Остановка на отдых: кокосы, пляжные бары и местный колорит. Можно освежиться и перекусить.

Мангровые заросли. Плавание среди мангров — редкое и живописное приключение.

Остров обезьян. Здесь вас встретят дружелюбные (и любопытные) обезьяны.

Порт Ao Po. Место, где швартуются роскошные яхты. Краткая остановка для осмотра и отдыха с шикарными панорамами.

Остров Naka Noi. Небольшой, но живописный. Подходящая локация для снорклинга и сбора морских ракушек.

Остров Phrae. Завершающая точка маршрута — уединённый пляж и захватывающий вид на закат.

