Исследовать шесть островов в окрестностях Пхукета в компании опытного инструктора
Приглашаем в незабываемое морское приключение по живописным островам Пхукета! Управляйте собственным гидроциклом, мчитесь по лазурным водам Андаманского моря, исследуйте уединённые пляжи, скрытые лагуны и впечатляющие скалы. Программа подходит как для новичков, так и для опытных райдеров.
Описание водной прогулки
Остров Rang Yai. Идеальное начало — белоснежный пляж и прозрачная вода. Отличное место для купания и фото.
Остров Lipi. Уединённое место с дикой природой. Здесь можно почувствовать себя вдали от цивилизации.
Остров Naka Yai. Остановка на отдых: кокосы, пляжные бары и местный колорит. Можно освежиться и перекусить.
Мангровые заросли. Плавание среди мангров — редкое и живописное приключение.
Остров обезьян. Здесь вас встретят дружелюбные (и любопытные) обезьяны.
Порт Ao Po. Место, где швартуются роскошные яхты. Краткая остановка для осмотра и отдыха с шикарными панорамами.
Остров Naka Noi. Небольшой, но живописный. Подходящая локация для снорклинга и сбора морских ракушек.
Остров Phrae. Завершающая точка маршрута — уединённый пляж и захватывающий вид на закат.
Организационные детали
Стоимость указана за гидроцикл — на 1-2 чел. Завтрак и обед включены
Забираем практически со всего Пхукета — за исключением некоторых отдалённых южных и северных районов (за них может быть доплата — уточняйте в переписке)
За руль допускаются лица от 18 лет. Пассажирами могут быть взрослые и дети от 10 лет
Катание категорически запрещено беременным, людям, недавно перенёсшим операцию на позвоночнике, а также лицам с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата
На водной прогулке с вами будет один из инструкторов нашей команды
ежедневно в 09:00 и 13:30
Стоимость водной прогулки
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$235
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 13:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Андрей — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 70 туристов
Мы — ваш ключ к бескрайним возможностям необычного отдыха в Таиланде. Мы приготовили для вас самые интересные и уникальные развлечения, которые есть только здесь.
Подарите себе адреналиновые приключения и незабываемые впечатления, исследуя экзотическую красоту Таиланда и открывая для себя эту страну с новой стороны!
Мы занимаемся организацией подобных развлечений с 2017 года и точно знаем, как вас впечатлить.
Отзывы и рейтинг
С
Свистунова
6 ноя 2025
Удивительная экскурсия! Впервые отметила для себя такой необычный формат и осталась в полном восторге! К сожалению, произошел небольшое инцидент, не справилась с управлением и ушла в свободное плавание! Но следуя читать дальше
инструкции по соблюдению техники безопасности, на которой гид акцентировал особое внимание, я сумела подать сигнал и мне сразу же пришли на помощь! Большое спасибо моему гиду за то, что не бросил и сделал оставшуюся часть экскурсии для меня такой же незабываемой! От души советую всем окунуться в такое приключение! Команде большой привет! Будьте счастливы и берегите себя!
Татьяна
18 сен 2025
Спасибо большое за эмоции и опыт. Это было прям очень, очень круто. Теперь я буду всегда хотеть вернуться снова. Это пушка,бомба,петарды. Бороздить на гидроцыкле по Адоманскому морю это кайф. А какие виды. Их не описать. Вы подарили мне рай. СПАСИБО