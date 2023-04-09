На Пхукете масса развлечений для всей семьи — в этом маршруте я собрал одни из самых ярких. Вы обниметесь с тигрятами в зоопарке, покормите слонов, увидите экзотических птиц и побываете на горе обезьян. Полюбуетесь видами и прикоснетесь к местным обрядам у огромной статуи Будды. А по пути я расскажу об истории Пхукета, местных традициях, законах и характере.

Наше путешествие начнется с одной из главных достопримечательностей Пхукета — горы Накакед, на вершине которой возвышается величественная статуя Большого Будды.

По пути к статуе Большого Будды нас ждут несколько интересных локаций.

Парк тигров* — это место, где вы можете полюбоваться красотой и величественностью этих прекрасных животных. Главное, вы сможете зайти в вольер с тигрятами и большим тиграми, погладить их, сделать фото и видео.

Парк, где заботятся и ухаживают за слонами*.

В этом парке на слонах не катают, а относятся к ним бережно и с любовью. Здесь вы сможете покормить этих величественных гигантов: угостите слониху Беллу бананами, покормите больших слонов на обзорной площадке с прекрасным видом. Так же познакомитесь с бабушкой-слонихой Бун Ма и ее дочерью Мади, поможете слонам принимать душ, а позже сможете сделать со слонами запоминающиеся фотографии и видео.

Большой Будда*.

На вершине горы Накакед мы сможем полюбоваться великолепной белой статуей Большого Будды, а также прекрасными видами на острова Рача, Бон и Пхи-Пхи, храм Ват Чалонг, гору обезьян и мыс Промтеп.

Змеиная ферма и гора обезьян*.

На змеиной ферме вы сможете посмотреть завораживающее шоу змей. Участники шоу сиамские кобры, лучистый полоз, бирманский сетчатый питон и настоящие заклинатели змей. Для вас его проведут совершенно бесплатно.

Позже мы отправимся на гору, где в естественной среде живут обезьяны. Здесь вы сможете угостить их лакомствами и сделать фото.

*Организационные детали*: