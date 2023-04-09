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Описание
На Пхукете масса развлечений для всей семьи — в этом маршруте я собрал одни из самых ярких. Вы обниметесь с тигрятами в зоопарке, покормите слонов, увидите экзотических птиц и побываете на горе обезьян. Полюбуетесь видами и прикоснетесь к местным обрядам у огромной статуи Будды. А по пути я расскажу об истории Пхукета, местных традициях, законах и характере.
Наше путешествие начнется с одной из главных достопримечательностей Пхукета — горы Накакед, на вершине которой возвышается величественная статуя Большого Будды.
По пути к статуе Большого Будды нас ждут несколько интересных локаций.
- Парк тигров* — это место, где вы можете полюбоваться красотой и величественностью этих прекрасных животных. Главное, вы сможете зайти в вольер с тигрятами и большим тиграми, погладить их, сделать фото и видео.
- Парк, где заботятся и ухаживают за слонами*.
В этом парке на слонах не катают, а относятся к ним бережно и с любовью. Здесь вы сможете покормить этих величественных гигантов: угостите слониху Беллу бананами, покормите больших слонов на обзорной площадке с прекрасным видом. Так же познакомитесь с бабушкой-слонихой Бун Ма и ее дочерью Мади, поможете слонам принимать душ, а позже сможете сделать со слонами запоминающиеся фотографии и видео.
Большой Будда*.
На вершине горы Накакед мы сможем полюбоваться великолепной белой статуей Большого Будды, а также прекрасными видами на острова Рача, Бон и Пхи-Пхи, храм Ват Чалонг, гору обезьян и мыс Промтеп.
Змеиная ферма и гора обезьян*.
На змеиной ферме вы сможете посмотреть завораживающее шоу змей. Участники шоу сиамские кобры, лучистый полоз, бирманский сетчатый питон и настоящие заклинатели змей. Для вас его проведут совершенно бесплатно.
Позже мы отправимся на гору, где в естественной среде живут обезьяны. Здесь вы сможете угостить их лакомствами и сделать фото.
*Организационные детали*:
- Экскурсия проходит на автомобиле класса седан с кондиционером.
- Маршрут может быть скорректирован по вашим пожеланиям. Например, вместо горы обезьян мы можем посмотреть крокодилов.
- При посещении Биг Будды девушкам нужно прикрыть плечи и колени.
ежедневно, любое время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от вашего отеля и обратно
- Вода в машине
- Посещение змеиной фермы
- Что не входит
- Все цены билетов указаны с человека
- Проход в клетки к тиграм на 10 минут: 6-12 и 13-18 месяцев — 800 бат, большие тигры 19-48 месяцев и тигры-малыши 3-5 месяцев — 900 бат, новорожденные — 1300 бат. Есть пакетные билеты от 1500 до 2800 бат.
- Слоновник: покормить слониху Бэллу — 100 бат пакет с кормлением взрослых слонов и купанием слонихи Мади — 800 бат
- Змеиная ферма: бесплатно (чаевые по желанию)
- Гора обезьян: орехи — 30 бат, бананы — 30 бат
- Место начала и завершения?
- Ваш отель, вилла или любое удобное место
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно, любое времяЭкскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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