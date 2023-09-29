Уникальная Экскурсия в Пхукете: От Змеиного Шоу до Крокодиловой Фермы
Если вы решили отправиться на экскурсию с детьми, то лучшее, что можно выбрать — это наш семейный тур по острову! Соберите пазл из пяти элементов-локаций: покатайтесь на слонах, поиграйте с тигренком, обнимите питона, накормите крокодила, понаблюдайте за мартышками, насладитесь прекрасными видами чудесного острова и получите массу позитивных эмоций вместе с детьми!
Ближайшие даты:
29
сен
сен
30
сен
сен
1
окт
окт
2
окт
окт
3
окт
окт
4
окт
окт
5
окт
окт
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Большой Будда
- Крокодиловая ферма
- Королевство Тигров
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Королевство Тигров
Наша экскурсия начнется с посещения Королевства Тигров, где вы сможете не только понаблюдать за грозными хищниками, но и войти к ним в вольер, устроить фотосессию и поиграть с тигрятами.
Змеиное шоу
Далее отправляемся на змеиное шоу. Заклинатели змей продемонстрируют вам свое мастерство: кто же еще осмелится поцеловать сиамскую кобру, поиграть с бирманским питоном, раздразнить лучистого полоза и положить ему палец в полную острых зубов пасть? После представления вы сможете сделать фотографии на память, а на самой ферме мы познакомимся с мангровыми и пальмовыми змеями, карликовым питоном и королевской коброй — самой умной и опасной змеей.
Биг Будда
У Биг Будды нас ждут веселые обезьяны — понаблюдаем за ними со стороны. Любуясь видами на бухту Пхукет и старый город, перевернем страничку истории и узнаем о непростых взаимоотношениях Королевства Сиам с португальцами, голландцами и французами, узнаем интересные факты о путешествии Рамы V в Россию.
Желающие могут обучиться медитации счастья, повязать на руку плетеный ремешок с напутствием от монаха, побросать на удачу и здоровье монетки в специальные чаши и больше узнать о буддизме.
Крокодиловая ферма
Далее мы отправимся на ферму к крокодилам. Привязав к удочкам куриные ножки, покормим этих свирепых, хитрых и опасных хищников.
Шоу слонов
В финале нас ждет самое интересное — шоу слонов. Эти умные животные продемонстрируют свое умение метать дротики в цель, писать картины и многое другое. А после шоу каждый может выбрать себе развлечение по интересам: покататься на слонах, посмотреть шоу обезьян, установить рекорд на трассе, управляя картингом, пострелять по мишеням в тире, покататься на квадроциклах.
Важно:
С пляжей Патонг, Карон и Ката мы заберем вас и доставим бесплатно, если вы проживаете в центральной или северной части острова — за трансфер нужно будет доплатить от 100 до 300 бат.
Будние дни в 9, в выходные в 10
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Шоу змей
- Шоу слонов
- Посещение фермы крокодилов
- Что не входит
- Парк тигров — стоимость билета от 800 до 1300 бат/чел.
- Катание на слонах — от 800 бат/чел.
- Питание
- Место начала и завершения?
- У вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Будние дни в 9, в выходные в 10Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- При посещении Биг Будды плечи и колени у девушек должны быть закрыты
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пхукета
Групповые
Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
Большой Будда
Святые места
Популярные места
История и культура
Слоны
Животные
Королевство тигров
зоопарк пхукета
буддийский
Похожие туры из Пхукета
Индивидуальная
5 часов
Семейные приключения на Пхукете
Подружиться с тиграми, слонами и обезьянами в парках, а также увидеть Биг Будду
у вашего отеля, виллы или в другом удобном вам мес...
Сегодня
Завтра
30 сен
1 окт
200$160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Пхукет для всей семьи
Большой Будда, парки с животными и смотровые площадки в компании профессионального гида
в вашем отеле
Завтра
30 сен
1 окт
2 окт
150$120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Топ-10 южного Пхукета на мотобайках
За 1 день объехать лучшие пляжи, смотровые площадки и храмы острова и погрузиться в жизнь тайцев
У отеля
Сегодня
Завтра
30 сен
1 окт
$100 за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии