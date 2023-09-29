Королевство Тигров

Наша экскурсия начнется с посещения Королевства Тигров, где вы сможете не только понаблюдать за грозными хищниками, но и войти к ним в вольер, устроить фотосессию и поиграть с тигрятами.

Змеиное шоу

Далее отправляемся на змеиное шоу. Заклинатели змей продемонстрируют вам свое мастерство: кто же еще осмелится поцеловать сиамскую кобру, поиграть с бирманским питоном, раздразнить лучистого полоза и положить ему палец в полную острых зубов пасть? После представления вы сможете сделать фотографии на память, а на самой ферме мы познакомимся с мангровыми и пальмовыми змеями, карликовым питоном и королевской коброй — самой умной и опасной змеей.

Биг Будда

У Биг Будды нас ждут веселые обезьяны — понаблюдаем за ними со стороны. Любуясь видами на бухту Пхукет и старый город, перевернем страничку истории и узнаем о непростых взаимоотношениях Королевства Сиам с португальцами, голландцами и французами, узнаем интересные факты о путешествии Рамы V в Россию.

Желающие могут обучиться медитации счастья, повязать на руку плетеный ремешок с напутствием от монаха, побросать на удачу и здоровье монетки в специальные чаши и больше узнать о буддизме.

Крокодиловая ферма

Далее мы отправимся на ферму к крокодилам. Привязав к удочкам куриные ножки, покормим этих свирепых, хитрых и опасных хищников.

Шоу слонов

В финале нас ждет самое интересное — шоу слонов. Эти умные животные продемонстрируют свое умение метать дротики в цель, писать картины и многое другое. А после шоу каждый может выбрать себе развлечение по интересам: покататься на слонах, посмотреть шоу обезьян, установить рекорд на трассе, управляя картингом, пострелять по мишеням в тире, покататься на квадроциклах.

Важно:

С пляжей Патонг, Карон и Ката мы заберем вас и доставим бесплатно, если вы проживаете в центральной или северной части острова — за трансфер нужно будет доплатить от 100 до 300 бат.