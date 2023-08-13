Двухдневный тур по красотам Таиланда. Вы посетите национальный парк Кхао Сок, покатаетесь на лодке по озеру Чео Лан, которое приведет вас к плавучей деревне. Мы познакомимся с культурой и верованиями народа, отправившись к храмам Банг Рианг и Ват Суван Куха — их уникальная архитектура, статуи и резьба поражают многих туристов. При желании вы сможете покататься на каяке, устроить настоящее вечернее сафари и отправиться на слоновую ферму.

Описание

Вдали от городов и шумаМы предлагаем вам покинуть шумную цивилизацию и отправиться в одно из красивейших мест Тайланда — озеро Чео Лан. Здесь нет толп людей, суеты на дорогах и лишнего шума — только чистое небо, звуки природы и сказочные виды на окрестности. Вы будете проживать в настоящем бунгало, а комфортный транспорт доставит вас к объектам экскурсии. Вас ждут древнейшие в мире тропические леса, смотровые площадки, храмы и визитная карточка Тайланда — скала Гуининь. Важная информация Возьмите с собой питьевую воду и деньги на доп. расходы.