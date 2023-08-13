Индивидуальный тур по Пхукету: познакомьтесь с культурой и историей Тайланда
Двухдневный тур по красотам Таиланда.
Вы посетите национальный парк Кхао Сок, покатаетесь на лодке по озеру Чео Лан, которое приведет вас к плавучей деревне.
Мы познакомимся с культурой и верованиями народа, отправившись к храмам Банг Рианг и Ват Суван Куха — их уникальная архитектура, статуи и резьба поражают многих туристов.
При желании вы сможете покататься на каяке, устроить настоящее вечернее сафари и отправиться на слоновую ферму.
Вы посетите национальный парк Кхао Сок, покатаетесь на лодке по озеру Чео Лан, которое приведет вас к плавучей деревне.
Мы познакомимся с культурой и верованиями народа, отправившись к храмам Банг Рианг и Ват Суван Куха — их уникальная архитектура, статуи и резьба поражают многих туристов.
При желании вы сможете покататься на каяке, устроить настоящее вечернее сафари и отправиться на слоновую ферму.
Ближайшие даты:
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даты
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Что вас ожидает:
- Храм Ват Суван Куха
- Храм Банг Рианг
- Cкала Гуининь
- Кхао Сок
- Слоновья ферма
- Плавучая деревня
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вдали от городов и шумаМы предлагаем вам покинуть шумную цивилизацию и отправиться в одно из красивейших мест Тайланда — озеро Чео Лан. Здесь нет толп людей, суеты на дорогах и лишнего шума — только чистое небо, звуки природы и сказочные виды на окрестности. Вы будете проживать в настоящем бунгало, а комфортный транспорт доставит вас к объектам экскурсии. Вас ждут древнейшие в мире тропические леса, смотровые площадки, храмы и визитная карточка Тайланда — скала Гуининь. Важная информация Возьмите с собой питьевую воду и деньги на доп. расходы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный трансфер
- Услуги русскоговорящего гида
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберем вас из отеляЗавершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Возьмите с собой питьевую воду и деньги на доп. расходы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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