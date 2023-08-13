Озеро Чео Лан и парк Кхао Сок

Индивидуальный тур по Пхукету: познакомьтесь с культурой и историей Тайланда

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Двухдневный тур по красотам Таиланда.

Вы посетите национальный парк Кхао Сок, покатаетесь на лодке по озеру Чео Лан, которое приведет вас к плавучей деревне.

Мы познакомимся с культурой и верованиями народа, отправившись к храмам Банг Рианг и Ват Суван Куха — их уникальная архитектура, статуи и резьба поражают многих туристов.

При желании вы сможете покататься на каяке, устроить настоящее вечернее сафари и отправиться на слоновую ферму.
Озеро Чео Лан и парк Кхао Сок
Озеро Чео Лан и парк Кхао Сок
Озеро Чео Лан и парк Кхао Сок
Озеро Чео Лан и парк Кхао Сок
Озеро Чео Лан и парк Кхао Сок
Озеро Чео Лан и парк Кхао Сок
Ближайшие даты:
13
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Что вас ожидает:

  • Храм Ват Суван Куха
  • Храм Банг Рианг
  • Cкала Гуининь
  • Кхао Сок
  • Слоновья ферма
  • Плавучая деревня
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вдали от городов и шумаМы предлагаем вам покинуть шумную цивилизацию и отправиться в одно из красивейших мест Тайланда — озеро Чео Лан. Здесь нет толп людей, суеты на дорогах и лишнего шума — только чистое небо, звуки природы и сказочные виды на окрестности. Вы будете проживать в настоящем бунгало, а комфортный транспорт доставит вас к объектам экскурсии. Вас ждут древнейшие в мире тропические леса, смотровые площадки, храмы и визитная карточка Тайланда — скала Гуининь. Важная информация Возьмите с собой питьевую воду и деньги на доп. расходы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный трансфер
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас из отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Возьмите с собой питьевую воду и деньги на доп. расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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чео лан
Природа и пейзажи
Парки

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