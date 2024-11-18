К озеру Чео Лан и национальному парку Кхао Сок на два дня

Двухдневный экскурсионный тур к роскошному озеру Чео Лан — это уникальная возможность сбежать на время от стрессов и изматывающей атмосферы душных мегаполисов в одну из самых восхитительных локаций Королевства Таиланд.
К озеру Чео Лан и национальному парку Кхао Сок на два дня
К озеру Чео Лан и национальному парку Кхао Сок на два дня
К озеру Чео Лан и национальному парку Кхао Сок на два дня
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Описание тура

Очарование уголка планеты Чео Лан

Чео Лан — это таинственное место, которое привлекает путешественников своим спокойствием и природной красотой. Здесь вы не встретите толпы туристов, дорожные пробки и яркие огни городов. Этот заповедный уголок «страны улыбок» предлагает уникальную возможность побыть наедине с природой.

Природа и ландшафты

В Чео Лан вас ждёт чистое высокое небо и мелодичные звуки природы. Ландшафты этого региона поражают своей умопомрачительной красотой, а изумрудно-бирюзовые воды озера манят к себе. Эти воды хранят множество тайн, включая вековые секреты затопленных храмов.

Отдых от городской суеты

Здесь вы сможете отдохнуть от бешеного ритма современной цивилизации и насладиться заповедными локациями Королевства Таиланд. Тропические леса заповедника относятся к древнейшим на нашей планете, что добавляет особую атмосферу этому месту.

Вдохновение и фотографии

Приготовьтесь наслаждаться каждым моментом, удивляться красоте окружающего мира и, конечно, делать множество фотографий, чтобы запечатлеть эти волшебные мгновения. Чео Лан — это место, которое оставит незабываемые впечатления в вашем сердце.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Чео Лан
  • Национальный парк Као Сок
Что включено
  • Индивидуальный трансфер с кондиционером
  • Услуги профессионального русскоговорящего гида
Что не входит в цену
  • Питание
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Обговаривается лично в WhatsApp
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Пхукета

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