К озеру Чео Лан и национальному парку Кхао Сок на два дня
Двухдневный экскурсионный тур к роскошному озеру Чео Лан — это уникальная возможность сбежать на время от стрессов и изматывающей атмосферы душных мегаполисов в одну из самых восхитительных локаций Королевства Таиланд.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Описание тура
Очарование уголка планеты Чео Лан
Чео Лан — это таинственное место, которое привлекает путешественников своим спокойствием и природной красотой. Здесь вы не встретите толпы туристов, дорожные пробки и яркие огни городов. Этот заповедный уголок «страны улыбок» предлагает уникальную возможность побыть наедине с природой.
Природа и ландшафты
В Чео Лан вас ждёт чистое высокое небо и мелодичные звуки природы. Ландшафты этого региона поражают своей умопомрачительной красотой, а изумрудно-бирюзовые воды озера манят к себе. Эти воды хранят множество тайн, включая вековые секреты затопленных храмов.
Отдых от городской суеты
Здесь вы сможете отдохнуть от бешеного ритма современной цивилизации и насладиться заповедными локациями Королевства Таиланд. Тропические леса заповедника относятся к древнейшим на нашей планете, что добавляет особую атмосферу этому месту.
Вдохновение и фотографии
Приготовьтесь наслаждаться каждым моментом, удивляться красоте окружающего мира и, конечно, делать множество фотографий, чтобы запечатлеть эти волшебные мгновения. Чео Лан — это место, которое оставит незабываемые впечатления в вашем сердце.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.