Авторское индивидуальное путешествие — восхождение к небесным пагодам, висящим в джунглях на уровне 300 метров! Сюда редко доезжают туристы! Все, что вы увидите и услышите нигде более не повторится, так как и визуально, и содержательно отличается от всего, что вам удалось увидеть в Таиланде, даже, если вы были гостями Королевства десятки раз!
Описание экскурсии
Не видели, не слышали, не знали? А ведь это одно из самых необычных и вдохновляющих путешествий по югу Таиланда, созданное специально для тех, кто ищет не туристические тропы, а подлинные открытия. Наш тур — результат многолетних авторских разведывательных экспедиций под руководством человека, который уже 12 лет живёт и работает в Таиланде, знает каждый уголок страны и делится с гостями самыми потаёнными местами. Маршрут путешествия: Выезд с острова Пхукет и провинций Пханг Нга, Као Лак, Краби. Вас ждёт приключение по материковой части — в сердце духовного юга Таиланда, в провинции Сурат Тхани и Накхон Си Тхаммарат. В программе экскурсии:• Пещерный трекинг по одной из крупнейших пещер Южного Таиланда, украшенной сталактитами и сталагмитами.
- Прохождение через девятипиковую арку Путвади — символический вход в мир света и гармонии.
- Треккинг по джунглям к висячим пагодам, парящим на высоте 300 метров!
- Посещение уникального храма внутри гигантского слона, где монахи добывают и шлифуют кварц прямо из пещер.
- Знакомство с неповторимыми пагодами Тамма парка, соединёнными между собой воздушными мостами.
- Участие в буддийских обрядах на удачу и благополучие, общение с монахами.
- Созерцание стеклянного бассейна и скрытых прудов, отражающих небесные пагоды.
- Пожалуйста, уточняйте детали перед бронированием.
- Мы так же сможем организовать это путешествие для вашей семьи, или компании друзей, в составе более трех человек, уточняйте перед бронированием.
- И, конечно, незабываемые виды на бескрайние джунгли с высоты птичьего полёта. Особое место маршрута — единственная в Таиланде часовня в форме коленопреклонённого слона с поднятым хоботом, окружённая тиковыми деревьями и кварцем, добытым прямо здесь. Здесь вы сможете ощутить дыхание древних ритуалов и, возможно, станете свидетелем настоящей монашеской церемонии. Вас ждут откровения, обряды, тайны и вдохновение. Эта экспедиция — не просто экскурсия, а духовное приключение, объединяющее природу, веру и красоту. Важная информация:.
- Для посетителей храмов Одежда: мини-юбки и шорты, обнаженные колени и плечи запрещены. Перед входом в храм нужно снимать обувь. Взаимодействие с монахами: женщинам ни при каких обстоятельствах нельзя прикасаться к монаху или давать ему что-либо непосредственно из рук в руки.
- Это путешествие предполагает маршрут с острова Пхукет в дальние материковые провинции, остановки в пути предусмотрены через каждые полтора-два часа; дополнительно, если вам это будет необходимо. Мы прошли этот маршрут с нашими гостями неоднократно, он построен с заботой о вас и не требует особенной физической подготовки • Одежда для путешествия на авто должна быть очень удобной, не стягивающей, дышащей, из натуральных тканей, впитывающей влагу и быстросохнущей, без ремней, чтобы было максимально комфортно • С собой необходимо взять удобную нескользящую (!!!) обувь для трекинга в джунглях и в пещере (которую не жалко испачкать); одежду для трекинга в пещере - можно легинсы, легкие лонгсливы, которые так же не жаль испачкать (одевать Диор и потом грустить все-таки не нужно); солнцезащитный крем, очки, бейсболку, чехол для телефона, маленький тканевый рюкзак (для воды, чтобы не нести ее в руках) • Пожалуйста, выбирайте это путешествие в том случае, если вы желаете увидеть то, что никто из вашего окружения на отдыхе не увидит; если вы готовы осуществить трекинг в джунглях к небесным пагодам на высоту триста метров над уровнем (иногда ступени высотой несколько больше, чем вы привыкли); если вы мечтали увидеть настоящую пещеру со сталактитами, сталагмитами, сталагнитами • Безопасность во всех локациях по предлагаемому авторскому маршруту обеспечивается нашими партнерами с тайской стороны, профессиональными проводниками, знающими каждый сантиметр территории, на которой мы будем находиться.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа персонального гида-эксперта по ЮВА, постоянно проживающего и работающего в Таиланде, создателя более 75 авторских путешествий
- Работа тайского гида
- Трансфер на легковом автомобиле с кондиционером
- Входные билеты в национальные парки и храмовые комплексы
- Питьевая вода
- Входные билеты в пещерный комплекс
Что не входит в цену
- Питание (предложим кафе для дополнительного завтрака, обеда, кофе-паузы)
- Пожертвование храму перед общением с монахами
- Личные расходы
- Ограничения по возрасту и физической подготовке:/nк участию приглашаются дети от 5 лет, с пониманием о том, что подъём на пагоды не является лёгкой прогулкой по джунглям/nпожалуйста, обратите внимание, ступени к некоторым пагодам нестандартной высоты - рассчитывайте свои силы/nпо независящим от нас причинам (погодные условия, большие религиозные праздники) режим работы храмов по программе может меняться без дополнительных уведомлений с тайской стороны (эта ситуация относится к форс мажорным, гид обязательно предложит варианты изменения программы в согласовании с вами)
- Обязательная медицинская страховка, учитывающая отдых в ЮВА, посещение джунглей и тп.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вас заберут из отеля
Завершение: Мы доставим вас в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
