Не видели, не слышали, не знали? А ведь это одно из самых необычных и вдохновляющих путешествий по югу Таиланда, созданное специально для тех, кто ищет не туристические тропы, а подлинные открытия. Наш тур — результат многолетних авторских разведывательных экспедиций под руководством человека, который уже 12 лет живёт и работает в Таиланде, знает каждый уголок страны и делится с гостями самыми потаёнными местами. Маршрут путешествия: Выезд с острова Пхукет и провинций Пханг Нга, Као Лак, Краби. Вас ждёт приключение по материковой части — в сердце духовного юга Таиланда, в провинции Сурат Тхани и Накхон Си Тхаммарат. В программе экскурсии:• Пещерный трекинг по одной из крупнейших пещер Южного Таиланда, украшенной сталактитами и сталагмитами.

Прохождение через девятипиковую арку Путвади — символический вход в мир света и гармонии.

Треккинг по джунглям к висячим пагодам, парящим на высоте 300 метров!

Посещение уникального храма внутри гигантского слона, где монахи добывают и шлифуют кварц прямо из пещер.

Знакомство с неповторимыми пагодами Тамма парка, соединёнными между собой воздушными мостами.

Участие в буддийских обрядах на удачу и благополучие, общение с монахами.

Созерцание стеклянного бассейна и скрытых прудов, отражающих небесные пагоды.

Пожалуйста, уточняйте детали перед бронированием.

Мы так же сможем организовать это путешествие для вашей семьи, или компании друзей, в составе более трех человек, уточняйте перед бронированием.

И, конечно, незабываемые виды на бескрайние джунгли с высоты птичьего полёта. Особое место маршрута — единственная в Таиланде часовня в форме коленопреклонённого слона с поднятым хоботом, окружённая тиковыми деревьями и кварцем, добытым прямо здесь. Здесь вы сможете ощутить дыхание древних ритуалов и, возможно, станете свидетелем настоящей монашеской церемонии. Вас ждут откровения, обряды, тайны и вдохновение. Эта экспедиция — не просто экскурсия, а духовное приключение, объединяющее природу, веру и красоту. Важная информация:.

• Путешествие не является прогулкой, подъем в диких джунглях на высоту 300 метров, темп подъема будем абсолютно комфортным и подстраивается под ваш личный ритм, - мы не стремимся к установлению рекордов. Важные правила: