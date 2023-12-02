Полёт на мотопараплане над Пхукетом

Индивидуальная экскурсия на Пхукете

Подняться на высоту 300 метров и полюбоваться захватывающими панорамами райского острова

Ощутите дыхание свободы и великолепие Пхукета с небес! Мотопараплан — летательный аппарат, на котором вы подниметесь выше облаков, насладитесь невероятными видами, полюбуетесь дикими пляжами и пальмовыми рощами, а также полетаете над островом Нака Ной. И всё это под надёжным руководством опытных пилотов.
Полёт на мотопараплане над Пхукетом
Полёт на мотопараплане над Пхукетом
Полёт на мотопараплане над Пхукетом
Полёт на мотопараплане над Пхукетом
Полёт на мотопараплане над Пхукетом
Полёт на мотопараплане над Пхукетом
Полёт на мотопараплане над Пхукетом
Полёт на мотопараплане над Пхукетом
Полёт на мотопараплане над Пхукетом
Полёт на мотопараплане над Пхукетом
Полёт на мотопараплане над Пхукетом
Ближайшие даты:
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дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Полёт без камеры$216
Полёт с камерой GoPro$251
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Наши пилоты — сертифицированные профессионалы, с которыми вас ждёт безопасное и незабываемое воздушное приключение. Перед стартом мы проведём небольшой инструктаж, после чего вы отправитесь покорять небо над Пхукетом. Маршрут будет зависеть от направления ветра и решения пилота. Но вы в любом случае сможете по достоинству оценить красоту Таиланда с высоты птичьего полёта!

Организационные детали

  • Время полёта — 20-25 мин
  • В случае выбора полёта с видео (4К) мы выдаём вам камеру GoPro и после приземления перебрасываем видео на ваш смартфон
  • В стоимость включена страховка, для её оформления нам потребуются ваши паспортные данные, поэтому возьмите с собой паспорт или фото паспорта

Особенности формата

  • Возможность полёта зависит от погодных условий. Если в выбранный день полёт невозможен, бронь переносится на другое время или день.
  • Распитие спиртных напитков и полёт в состоянии алкогольного опьянения не допускаются
  • Возрастное ограничение — от 10 лет. Максимальный вес участников — 120 кг.
  • Подойдёт любая удобная одежда, кроме платьев и юбок

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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