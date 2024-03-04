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летала и на маленьких самолетах, и на дельтаплане. Но ощущения, которые я испытала, ни с чем не сравнить. Первые две минуты во мне боролись чувство страха и желание увидеть прекрасные пейзажи Тайланда. Второе перебороло:)

Имея за спиной опытного человека, поняла, что мне ничего не грозит и просто глазела во все глаза, боялась что-нибудь пропустить. Люди, летайте и ничего не бойтесь. Спасибо компании за прекрасную организацию этого полета!:)