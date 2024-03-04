Ощутите дыхание свободы и великолепие Пхукета с небес! Мотопараплан — летательный аппарат, на котором вы подниметесь выше облаков, насладитесь невероятными видами, полюбуетесь дикими пляжами и пальмовыми рощами, а также полетаете над островом Нака Ной. И всё это под надёжным руководством опытных пилотов.
Описание экскурсии
Наши пилоты — сертифицированные профессионалы, с которыми вас ждёт безопасное и незабываемое воздушное приключение. Перед стартом мы проведём небольшой инструктаж, после чего вы отправитесь покорять небо над Пхукетом. Маршрут будет зависеть от направления ветра и решения пилота. Но вы в любом случае сможете по достоинству оценить красоту Таиланда с высоты птичьего полёта!
Организационные детали
- Время полёта — 20-25 мин
- В случае выбора полёта с видео (4К) мы выдаём вам камеру GoPro и после приземления перебрасываем видео на ваш смартфон
- В стоимость включена страховка, для её оформления нам потребуются ваши паспортные данные, поэтому возьмите с собой паспорт или фото паспорта
Особенности формата
- Возможность полёта зависит от погодных условий. Если в выбранный день полёт невозможен, бронь переносится на другое время или день.
- Распитие спиртных напитков и полёт в состоянии алкогольного опьянения не допускаются
- Возрастное ограничение — от 10 лет. Максимальный вес участников — 120 кг.
- Подойдёт любая удобная одежда, кроме платьев и юбок
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Полёт без камеры
|$260
|Полёт с камерой gopro
|$284
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площадке Flying Phuket
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 162 туристов
Мы — ваш ключ к бескрайним возможностям необычного отдыха в Таиланде. Мы приготовили для вас самые интересные и уникальные развлечения, которые есть только здесь. Подарите себе адреналиновые приключения и незабываемые впечатления, исследуя экзотическую красоту Таиланда и открывая для себя эту страну с новой стороны! Мы занимаемся организацией подобных развлечений с 2017 года и точно знаем, как вас впечатлить.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
д
19 февраля я совершила удивительный полет. Мне почти 60, и я долго думала, стоит ли мне лететь на мотопараплане. Но после полета ни разу не пожалела о своем решении. Я
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии на «Полёт на мотопараплане над Пхукетом»
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшее на Пхукете за 1 день
Захватывающее автопутешествие по самым интересным местам острова
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от $275 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Пхукет, перезагрузка. От туриста до эксперта по острову за один день
Дружеское авто-путешествие со знатоком, который поделится достоверной информацией и влюбит в Таиланд
Начало: В вашем отеле
Завтра в 13:00
12 авг в 13:00
от $310 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Над островами вокруг Пхукета - на самолёте
С высоты полюбоваться морскими видами и насладиться ощущением полёта
Начало: На аэродроме Phuket Flying Adventure
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от $159 за человека
Групповая
На катамаране по островам Пхукета (тайский буфет включён)
Понырять с маской на острове Корал, позагорать у острова Рача и полюбоваться закатом у мыса Промтеп
Начало: У пирса Чалонг
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
$105 за человека
от $260 за человека