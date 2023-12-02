Подняться на высоту 300 метров и полюбоваться захватывающими панорамами райского острова
Ощутите дыхание свободы и великолепие Пхукета с небес! Мотопараплан — летательный аппарат, на котором вы подниметесь выше облаков, насладитесь невероятными видами, полюбуетесь дикими пляжами и пальмовыми рощами, а также полетаете над островом Нака Ной. И всё это под надёжным руководством опытных пилотов.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Полёт без камеры
|$216
|Полёт с камерой GoPro
|$251
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Наши пилоты — сертифицированные профессионалы, с которыми вас ждёт безопасное и незабываемое воздушное приключение. Перед стартом мы проведём небольшой инструктаж, после чего вы отправитесь покорять небо над Пхукетом. Маршрут будет зависеть от направления ветра и решения пилота. Но вы в любом случае сможете по достоинству оценить красоту Таиланда с высоты птичьего полёта!
Организационные детали
- Время полёта — 20-25 мин
- В случае выбора полёта с видео (4К) мы выдаём вам камеру GoPro и после приземления перебрасываем видео на ваш смартфон
- В стоимость включена страховка, для её оформления нам потребуются ваши паспортные данные, поэтому возьмите с собой паспорт или фото паспорта
Особенности формата
- Возможность полёта зависит от погодных условий. Если в выбранный день полёт невозможен, бронь переносится на другое время или день.
- Распитие спиртных напитков и полёт в состоянии алкогольного опьянения не допускаются
- Возрастное ограничение — от 10 лет. Максимальный вес участников — 120 кг.
- Подойдёт любая удобная одежда, кроме платьев и юбок
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 30 минутБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор на Пхукете
Мы — ваш ключ к бескрайним возможностям экстремального и активного отдыха в Таиланде. Подарите себе адреналиновые приключения и незабываемые впечатления, исследуя экзотическую красоту Таиланда и открывая для себя эту страну с новой стороны!
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