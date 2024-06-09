Ощутите дух свободы, поднявшись на 300 метров над Пхукетом! Летать будем в одной из лучших локаций острова, которая с высоты птичьего полёта выглядит ещё эффектнее.
Вас будет сопровождать опытный пилот-инструктор, который обеспечит безопасность и подберёт комфортный для вас стиль — спокойный или более экстремальный.
Вас будет сопровождать опытный пилот-инструктор, который обеспечит безопасность и подберёт комфортный для вас стиль — спокойный или более экстремальный.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Перед стартом мы проведём инструктаж по безопасности и расскажем о правилах поведения в воздухе и при приземлении. Затем в тандеме с опытным пилотом вы взмоете на высоту до 300 метров! Если вы хотите, чтобы ваш полёт прошёл спокойнее или наоборот — с большим экстримом — вы можете попросить об этом, и пилот выберет наиболее оптимальный стиль для вас.
С высоты вам откроются завораживающие виды на море, соседний остров, бухту с изящными яхтами и на сам мыс Промтеп. Эта локация — одна из самых красивых и известных на Пхукете. Люди делают прекрасные фото, находясь на земле. Какие же тогда кадры можно сделать в этом месте, поднявшись на 300 метров?
Организационные детали
- Полёты абсолютно безопасны, а приземление мягкое
- Мы начинаем в одной из двух точек в зависимости от направления ветра — Windmill Viewpoint или Black Rock Viewpoint
- До места встречи вам нужно добраться самостоятельно
Особенности формата
- Программа подходит для взрослых и детей от 10 лет, в том числе и тех, кто никогда раньше не летал. Минимальный вес — 30 кг, максимальный — 110 кг.
- Длительность полёта — 20-25 мин. Из-за ветра и погодных условий могут быть задержки или даже переносы, просим относиться с пониманием
- На вас должна быть устойчиво сидящая обувь, не каблуки, не тапочки. В идеале кроссовки.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Полёт без камеры
|$182
|Полёт с камерой GoPro
|$199
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площадке Windmill Viewpoint
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аркадий — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 16 туристов
Мы — ваш ключ к бескрайним возможностям экстремального и активного отдыха в Таиланде. Подарите себе адреналиновые приключения и незабываемые впечатления, исследуя экзотическую красоту Таиланда и открывая для себя эту страну с новой стороны!Задать вопрос
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