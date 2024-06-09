Ощутите дух свободы, поднявшись на 300 метров над Пхукетом! Летать будем в одной из лучших локаций острова, которая с высоты птичьего полёта выглядит ещё эффектнее. Вас будет сопровождать опытный пилот-инструктор, который обеспечит безопасность и подберёт комфортный для вас стиль — спокойный или более экстремальный.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Перед стартом мы проведём инструктаж по безопасности и расскажем о правилах поведения в воздухе и при приземлении. Затем в тандеме с опытным пилотом вы взмоете на высоту до 300 метров! Если вы хотите, чтобы ваш полёт прошёл спокойнее или наоборот — с большим экстримом — вы можете попросить об этом, и пилот выберет наиболее оптимальный стиль для вас.

С высоты вам откроются завораживающие виды на море, соседний остров, бухту с изящными яхтами и на сам мыс Промтеп. Эта локация — одна из самых красивых и известных на Пхукете. Люди делают прекрасные фото, находясь на земле. Какие же тогда кадры можно сделать в этом месте, поднявшись на 300 метров?

Организационные детали

Полёты абсолютно безопасны, а приземление мягкое

Мы начинаем в одной из двух точек в зависимости от направления ветра — Windmill Viewpoint или Black Rock Viewpoint

До места встречи вам нужно добраться самостоятельно

Особенности формата