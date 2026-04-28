Пханг Нга и остров Хонг - лучшие виды юга Таиланда за один день

Приглашаем вас в продуманное морское путешествие по заливу Пханг Нга и на остров Хонг — с ранним выездом, комфортной логистикой и сопровождением русскоговорящего гида.

За один день вы увидите панорамы архипелага
читать дальше

Краби, остров Джеймса Бонда, мангровые лагуны, плавучую деревню Ко Паньи и завершите маршрут отдыхом на пляже острова Нака Яй.

Это формат для тех, кто ценит спокойный ритм, качественные впечатления и отсутствие массового туризма.

Пханг Нга и остров Хонг - лучшие виды юга Таиланда за один день

Описание экскурсии

Покажем залив Пханг Нга и остров Хонг в спокойном, продуманном формате — через ранний выезд, выверенный маршрут и сопровождение русскоговорящего гида. Этот тур создан для тех, кто хочет увидеть самые впечатляющие природные ландшафты юга Таиланда без спешки и массового туризма, понять особенности региона и провести день в комфорте и безопасности.

Что вас ждёт:

  • Это полноценное морское путешествие по одному из самых живописных маршрутов Андаманского побережья — от открытого моря к внутренним бухтам залива. Ранний выход позволяет увидеть ключевые места в спокойной обстановке и избежать наплыва туристических групп. Остров Хонг (Краби) Панорамная смотровая площадка «360 градусов», прогулка по тропе, купание в прозрачной изумрудной воде. Именно здесь открывается тот самый «открыточный» Таиланд.
  • Залив Пханг Нга.
  • Известняковые скалы, поднимающиеся прямо из воды, скрытые лагуны и природные формы, сформированные миллионами лет.
  • Остров Ко Тапу (Джеймса Бонда) • Каякинг у острова Талу вдоль мангров и пещеры Лод • Осмотр островов Куду Яй и Панак с воды Деревня Ко Паньи.
  • Обед в плавучей деревне морских цыган, построенной на сваях над водой. Знакомство с бытом и традициями местного сообщества.
  • Остров Нака Яй.

Финальный этап — пляжный отдых: купание, прогулки по берегу, спокойная пауза после насыщенной программы. Формат экскурсии:

Ранний выезд из отеля • Частный пирс VISIT PANWA • Скоростная лодка • Русскоговорящий гид • Продуманная логистика без перегрузки маршрута • Комфортный темп на протяжении всего дня Этот тур — не про количество остановок, а про качество впечатлений. Мы соединяем знаковые природные символы Таиланда, скрытые острова и живую культуру региона в один логичный и насыщенный день. Важная информация: Ограничения Экскурсия не рекомендуется беременным женщинам, детям младше 1 года, пожилым гостям старше 65 лет, гостям с серьёзными заболеваниями сердца и дыхательной системы, проблемами давления, хроническими заболеваниями в стадии обострения, а также путешественникам с травмами или операциями на кости, шею или спину менее 6 месяцев назад. Важно Программа и тайминг могут быть изменены в зависимости от погодных условий и количества участников по решению капитана и организаторов в целях безопасности. Часть стоимости вы вносите на сайте. Остаток оплаты — переводом на российский банк минимум за день до поездки.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Хонг (провинция Краби)
  • Андаманское море и известняковые карсты
  • Залив Пханг Нга
  • Остров Куду Яй
  • Остров Ко Тапу (остров Джеймса Бонда)
  • Остров Талу
  • Пещера Лод
  • Деревня Ко Паньи
  • Остров Панак
  • Остров Нака Яй
Что включено
  • Трансфер из отеля до пирса и обратно для гостей, проживающих на Пхукете
  • Однодневная морская поездка на скоростном катере
  • Завтрак на пирсе и обед по системе «шведский стол»
  • Сопровождение русскоговорящего гида
  • Работа опытной команды с навыками первой помощи и CPR
  • Входные билеты и сборы национального парка
  • Каякинг по маршруту
  • Снаряжение для снорклинга, включая ласты
  • Пляжное полотенце
  • Спасательный жилет
  • Страхование жизни до 1 000 000 бат
  • Страхование от несчастных случаев до 500 000 бат
Что не входит в цену
  • Для путешественников, проживающих на материке (Пханг Нга, Као Лак), трансфер не входит в стоимость и может быть организован дополнительно по запросу.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пхукет
Завершение: Место окончания экскурсии в вестибюле/холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Ограничения
  • Экскурсия не рекомендуется беременным женщинам, детям младше 1 года, пожилым гостям старше 65 лет, гостям с серьёзными заболеваниями сердца и дыхательной системы, проблемами давления, хроническими заболеваниями в стадии обострения, а также путешественникам с травмами или операциями на кости, шею или спину менее 6 месяцев назад
  • Важно
  • Программа и тайминг могут быть изменены в зависимости от погодных условий и количества участников по решению капитана и организаторов в целях безопасности
  • Часть стоимости вы вносите на сайте. Остаток оплаты - переводом на российский банк минимум за день до поездки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Можно задать вопрос до бронирования?
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии на «Пханг Нга и остров Хонг - лучшие виды юга Таиланда за один день»

Сокровища провинции Пханг Нга
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища провинции Пханг Нга
Отдохнуть в термальном источнике, посетить буддийский храм и пообедать на вершине горы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
30 апр в 08:00
$260 за всё до 4 чел.
Остров Джеймса Бонда + чайная церемония на приватном пляже
На машине
Прогулки на каяках
8 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Остров Джеймса Бонда + чайная церемония на приватном пляже
Путешествие по островам бухты Пханг Нга с посещением пещеры, лагун и смотровых площадок
Начало: У вашего отеля или виллы
Завтра в 04:00
30 апр в 04:00
$440 за всё до 6 чел.
Сказочная провинция Пханг Нга: путешествие из Пхукета
На машине
Прогулки на каяках
На лодке
9 часов
67 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказочная провинция Пханг Нга: путешествие из Пхукета
Прокатиться на длиннохвостой лодке, полюбоваться карстовыми горами и посетить остров Джеймса Бонда
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
30 апр в 08:30
$300 за всё до 4 чел.
Чудеса провинции Пханг Нга
На автобусе
Сухопутные
10 часов
24 отзыва
Групповая
до 21 чел.
Чудеса провинции Пханг Нга
Посетить буддийские храмы и плавучую деревню, искупаться в водопаде и насладиться природой Таиланда
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 07:00
30 апр в 07:00
1 мая в 07:00
$100 за человека
У нас ещё много экскурсий на Пхукете. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Пхукете
