Покажем залив Пханг Нга и остров Хонг в спокойном, продуманном формате — через ранний выезд, выверенный маршрут и сопровождение русскоговорящего гида. Этот тур создан для тех, кто хочет увидеть самые впечатляющие природные ландшафты юга Таиланда без спешки и массового туризма, понять особенности региона и провести день в комфорте и безопасности.

Что вас ждёт:

Это полноценное морское путешествие по одному из самых живописных маршрутов Андаманского побережья — от открытого моря к внутренним бухтам залива. Ранний выход позволяет увидеть ключевые места в спокойной обстановке и избежать наплыва туристических групп. Остров Хонг (Краби) Панорамная смотровая площадка «360 градусов», прогулка по тропе, купание в прозрачной изумрудной воде. Именно здесь открывается тот самый «открыточный» Таиланд.

Залив Пханг Нга.

Известняковые скалы, поднимающиеся прямо из воды, скрытые лагуны и природные формы, сформированные миллионами лет.

Остров Ко Тапу (Джеймса Бонда) • Каякинг у острова Талу вдоль мангров и пещеры Лод • Осмотр островов Куду Яй и Панак с воды Деревня Ко Паньи.

Обед в плавучей деревне морских цыган, построенной на сваях над водой. Знакомство с бытом и традициями местного сообщества.

Остров Нака Яй.

Финальный этап — пляжный отдых: купание, прогулки по берегу, спокойная пауза после насыщенной программы. Формат экскурсии:

Ранний выезд из отеля • Частный пирс VISIT PANWA • Скоростная лодка • Русскоговорящий гид • Продуманная логистика без перегрузки маршрута • Комфортный темп на протяжении всего дня Этот тур — не про количество остановок, а про качество впечатлений. Мы соединяем знаковые природные символы Таиланда, скрытые острова и живую культуру региона в один логичный и насыщенный день. Важная информация: Ограничения Экскурсия не рекомендуется беременным женщинам, детям младше 1 года, пожилым гостям старше 65 лет, гостям с серьёзными заболеваниями сердца и дыхательной системы, проблемами давления, хроническими заболеваниями в стадии обострения, а также путешественникам с травмами или операциями на кости, шею или спину менее 6 месяцев назад. Важно Программа и тайминг могут быть изменены в зависимости от погодных условий и количества участников по решению капитана и организаторов в целях безопасности. Часть стоимости вы вносите на сайте. Остаток оплаты — переводом на российский банк минимум за день до поездки.