Приглашаем вас в продуманное морское путешествие по заливу Пханг Нга и на остров Хонг — с ранним выездом, комфортной логистикой и сопровождением русскоговорящего гида.
За один день вы увидите панорамы архипелага
За один день вы увидите панорамы архипелага
Описание экскурсии
Покажем залив Пханг Нга и остров Хонг в спокойном, продуманном формате — через ранний выезд, выверенный маршрут и сопровождение русскоговорящего гида. Этот тур создан для тех, кто хочет увидеть самые впечатляющие природные ландшафты юга Таиланда без спешки и массового туризма, понять особенности региона и провести день в комфорте и безопасности.
Что вас ждёт:
- Это полноценное морское путешествие по одному из самых живописных маршрутов Андаманского побережья — от открытого моря к внутренним бухтам залива. Ранний выход позволяет увидеть ключевые места в спокойной обстановке и избежать наплыва туристических групп. Остров Хонг (Краби) Панорамная смотровая площадка «360 градусов», прогулка по тропе, купание в прозрачной изумрудной воде. Именно здесь открывается тот самый «открыточный» Таиланд.
- Залив Пханг Нга.
- Известняковые скалы, поднимающиеся прямо из воды, скрытые лагуны и природные формы, сформированные миллионами лет.
- Остров Ко Тапу (Джеймса Бонда) • Каякинг у острова Талу вдоль мангров и пещеры Лод • Осмотр островов Куду Яй и Панак с воды Деревня Ко Паньи.
- Обед в плавучей деревне морских цыган, построенной на сваях над водой. Знакомство с бытом и традициями местного сообщества.
- Остров Нака Яй.
Финальный этап — пляжный отдых: купание, прогулки по берегу, спокойная пауза после насыщенной программы. Формат экскурсии:
Ранний выезд из отеля • Частный пирс VISIT PANWA • Скоростная лодка • Русскоговорящий гид • Продуманная логистика без перегрузки маршрута • Комфортный темп на протяжении всего дня Этот тур — не про количество остановок, а про качество впечатлений. Мы соединяем знаковые природные символы Таиланда, скрытые острова и живую культуру региона в один логичный и насыщенный день.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Хонг (провинция Краби)
- Андаманское море и известняковые карсты
- Залив Пханг Нга
- Остров Куду Яй
- Остров Ко Тапу (остров Джеймса Бонда)
- Остров Талу
- Пещера Лод
- Деревня Ко Паньи
- Остров Панак
- Остров Нака Яй
Что включено
- Трансфер из отеля до пирса и обратно для гостей, проживающих на Пхукете
- Однодневная морская поездка на скоростном катере
- Завтрак на пирсе и обед по системе «шведский стол»
- Сопровождение русскоговорящего гида
- Работа опытной команды с навыками первой помощи и CPR
- Входные билеты и сборы национального парка
- Каякинг по маршруту
- Снаряжение для снорклинга, включая ласты
- Пляжное полотенце
- Спасательный жилет
- Страхование жизни до 1 000 000 бат
- Страхование от несчастных случаев до 500 000 бат
Что не входит в цену
- Для путешественников, проживающих на материке (Пханг Нга, Као Лак), трансфер не входит в стоимость и может быть организован дополнительно по запросу.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пхукет
Завершение: Место окончания экскурсии в вестибюле/холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Ограничения
- Экскурсия не рекомендуется беременным женщинам, детям младше 1 года, пожилым гостям старше 65 лет, гостям с серьёзными заболеваниями сердца и дыхательной системы, проблемами давления, хроническими заболеваниями в стадии обострения, а также путешественникам с травмами или операциями на кости, шею или спину менее 6 месяцев назад
- Важно
- Программа и тайминг могут быть изменены в зависимости от погодных условий и количества участников по решению капитана и организаторов в целях безопасности
- Часть стоимости вы вносите на сайте. Остаток оплаты - переводом на российский банк минимум за день до поездки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии на «Пханг Нга и остров Хонг - лучшие виды юга Таиланда за один день»
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища провинции Пханг Нга
Отдохнуть в термальном источнике, посетить буддийский храм и пообедать на вершине горы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
30 апр в 08:00
$260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Остров Джеймса Бонда + чайная церемония на приватном пляже
Путешествие по островам бухты Пханг Нга с посещением пещеры, лагун и смотровых площадок
Начало: У вашего отеля или виллы
Завтра в 04:00
30 апр в 04:00
$440 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказочная провинция Пханг Нга: путешествие из Пхукета
Прокатиться на длиннохвостой лодке, полюбоваться карстовыми горами и посетить остров Джеймса Бонда
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
30 апр в 08:30
$300 за всё до 4 чел.
Групповая
до 21 чел.
Чудеса провинции Пханг Нга
Посетить буддийские храмы и плавучую деревню, искупаться в водопаде и насладиться природой Таиланда
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 07:00
30 апр в 07:00
1 мая в 07:00
$100 за человека
25%
Скидка на заказ
$142.50 за человека
190выгода $47.50