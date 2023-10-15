Что вас ожидает

Самет Нангше — обязательное для посещение место, если вы хотите насладиться одним из лучших видов Таиланда. Вам откроется сказочная картинка, сравнимая с кадрами из «Аватара». С высоты около 200 метров над уровнем моря вы увидите сразу 42 острова залива Пханг Нга!

Деревня морских цыган. Добравшись на автомобиле до пирса, пересядем на лонгтейлы — лодки, созданные по древним тайским традициям, — и отправимся в деревню морских цыган. Это та самая «азиатская Венеция». Вы понаблюдаете за необычным бытом местных жителей, сохранившимся с давних времён, а также посетите крупнейший рынок сувениров.

Остров Ко Талу. Мы отправимся на прогулку на каноэ и полюбуемся не только лазурными лагунами, отвесными скалами, необитаемыми островами, но и древнейшими чудесами природы — таинственными гротами и пещерами со сталактитами и сталагмитами.

Легендарный остров Джеймса Бонда, на котором проходили съёмки самой первой Бондианы «Агент 007. Человек с золотым пистолетом». Здесь нужно обязательно сделать фото и загадать желание в особом месте силы.

Као Хан. На обратном пути к пирсу остановимся у скал, на которых сохранилась наскальная живопись. Возраст изображений по разным оценкам от 1,5 до 3 тысяч лет. Уникальное по атмосфере место!

Храм Рая и Ада. Недаром говорят, что Таиланд — страна контрастов: это место — яркое тому подтверждение. Вы увидите шокирующие статуи голодных духов, а затем окунётесь в приятную атмосферу рая. По желанию также посетите пещеру и смотровую башню.

Ват Суван Куха — пещерный храм в скале, в котором обитают около 1000 обезьян. Некоторых из них нам удастся увидеть, так что держите камеры наготове!

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле MG5.

Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем и мелкие купюры для пожертвований в храмах (по желанию).

Дополнительные расходы