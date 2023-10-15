Объехать одну из самых живописных провинций Таиланда на лодке и автомобиле за 1 день
Я покажу вам лучшие локации Пханг Нги.
Вы побываете в деревне морских цыган, изучите древнюю наскальную живопись, отыщете в пещере статуи голодных духов — и это далеко не весь список! Вас ждёт погружение в местные традиции и культуру без сухой теории: со мной будет легко, весело, интересно, а главное — полезно.
Вы побываете в деревне морских цыган, изучите древнюю наскальную живопись, отыщете в пещере статуи голодных духов — и это далеко не весь список! Вас ждёт погружение в местные традиции и культуру без сухой теории: со мной будет легко, весело, интересно, а главное — полезно.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Самет Нангше — обязательное для посещение место, если вы хотите насладиться одним из лучших видов Таиланда. Вам откроется сказочная картинка, сравнимая с кадрами из «Аватара». С высоты около 200 метров над уровнем моря вы увидите сразу 42 острова залива Пханг Нга!
Деревня морских цыган. Добравшись на автомобиле до пирса, пересядем на лонгтейлы — лодки, созданные по древним тайским традициям, — и отправимся в деревню морских цыган. Это та самая «азиатская Венеция». Вы понаблюдаете за необычным бытом местных жителей, сохранившимся с давних времён, а также посетите крупнейший рынок сувениров.
Остров Ко Талу. Мы отправимся на прогулку на каноэ и полюбуемся не только лазурными лагунами, отвесными скалами, необитаемыми островами, но и древнейшими чудесами природы — таинственными гротами и пещерами со сталактитами и сталагмитами.
Легендарный остров Джеймса Бонда, на котором проходили съёмки самой первой Бондианы «Агент 007. Человек с золотым пистолетом». Здесь нужно обязательно сделать фото и загадать желание в особом месте силы.
Као Хан. На обратном пути к пирсу остановимся у скал, на которых сохранилась наскальная живопись. Возраст изображений по разным оценкам от 1,5 до 3 тысяч лет. Уникальное по атмосфере место!
Храм Рая и Ада. Недаром говорят, что Таиланд — страна контрастов: это место — яркое тому подтверждение. Вы увидите шокирующие статуи голодных духов, а затем окунётесь в приятную атмосферу рая. По желанию также посетите пещеру и смотровую башню.
Ват Суван Куха — пещерный храм в скале, в котором обитают около 1000 обезьян. Некоторых из них нам удастся увидеть, так что держите камеры наготове!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле MG5.
- Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем и мелкие купюры для пожертвований в храмах (по желанию).
Дополнительные расходы
- Обед по меню в деревне морских цыган или рыбном ресторане в финале программы.
- Подъём на смотровую площадку на пикапах — 50 бат/чел.
- Вход в Храм обезьян — 20 бат/чел.
- Аренда лодки на пирсе — 2000 бат/лодка (до 10 чел.).
- Морское каноэ — 300 бат/чел.
- Оплата входного билета при посещении национального парка Пханг Нга — 300 бат/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид на Пхукете
Я живу 10 лет в Азии, изучаю историю, культуру, философию Таиланда и применяю знания на практике. Мои экскурсии — это погружение в традиции без занудства и сухой теории, со мной будет легко, весело, интересно, а главное — полезно. Думаю, что залог хорошего отдыха — это понимание особенностей народа, у которого ты в гостях. Я с удовольствием делюсь своим опытом с путешественниками. Люблю природу, знаю самые красивые места, и покажу их вам. Главное для меня — сочетание приятного и полезного, уверен, что во время осмотра достопримечательностей можно получить не только удовольствие, но и практические знания о стране, которые пригодятся на отдыхе.
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